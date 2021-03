Ladenburg. (stu) Bürgermeister Stefan Schmutz gab in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch den aktuellen Stand zur Coronalage bekannt. Seit vier Wochen würden die Zahlen in Ladenburg deutlich ansteigen. Derzeit gebe es in der Stadt 14 positive Fälle, und 14 weitere Personen befinden sich in Quarantäne.

Gut angenommen wird das kostenlose Schnelltestangebot in der Lobdengauhalle. Rund 600 Schnelltests werden pro Woche registriert – Tendenz steigend. Ab dem 1. April wird es eine Neuerung bei den Schnelltests geben. Dann entfallen die Wartezeiten vor dem Monitor, wo das persönliche Testergebnis nach circa 15 Minuten abzulesen ist. Zukünftig werden die Testergebnisse auch auf einer App angezeigt.

Eine Mammutaufgabe muss ab der nächsten Woche auch an den Schulen bewältigt werden. Ziel sei es, jeden Schüler pro Woche zwei Mal zu testen. Dies bedeute, dass pro Woche 5000 Schnelltests ausgewertet werden müssten. Angelaufen sei die regelmäßige Testreihe bereits in den Grundschulen und in den Kindergärten.

"Glücklich" ist Schmutz, weil es in Ladenburg gelungen ist, ein kommunales Impfzentrum für zwei Impftage zu installieren. Insgesamt können 280 Ladenburger Bürger geimpft werden. Die Termine sind bereits alle vergeben. Mehr Impfstoff sei der Stadt leider nicht zur Verfügung gestellt worden, sagte der Bürgermeister.

Große Sorgen macht sich Schmutz um die Einzelhandelsgeschäfte und um die Gastronomie-Betriebe. Er appellierte an die Vermieter, den Mietern eine Auszeit bei der Mietenzahlung zuzugestehen. Die Stadtverwaltung lebt dies in ihrer Funktion als Vermieterin vor, um die Geschäftsleute zu unterstützen.

"Das Thema Corona wird uns weiter fordern", sagte der Bürgermeister. Schmutz glaubt nicht an ein schnelles Ende der Pandemie. Und daher sei es wichtig, die geltenden Regeln auch weiterhin einzuhalten, appellierte Schmutz an die Bürger.