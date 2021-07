Ladenburg. (krs) Es war die erste Veranstaltung auf dem Ladenburger Hegehof seit einer langen Coronapause: Alfred Speiser vom Modernen Theater in Weinheim und Landwirt Dieter Hege stellten ein Kino-Open-Air auf die Beine. Bei der Premiere flimmerte die bayerische Komödie "Weißbier im Blut" über die aufblasbare Leinwand.

Zwischen 20 und 30 Besucher waren zu der Auftaktveranstaltung am Donnerstag gekommen. Bei "Bohemian Rhapsody" am Samstag sind es laut Speiser 35 bis 40 gewesen. "Das Wetter war einfach nicht optimal", sagte er. Vor der Veranstaltung hatte es mehrere Tage geregnet. "Normalerweise ist schlechtes Wetter Kino-Wetter", meinte Speiser. Nur für ein Kino-Open-Air sei es eben doch schlecht. Er hofft auf die zweite Runde auf dem Hegehof ab Donnerstag.

Bei 18 Grad verfolgten trotzdem ein paar Kino-Fans "Weißbier im Blut". Ruth Kohl zum Beispiel war bestens vorbereitet: Regenschirm, Sitzkissen und sogar eine Wärmeflasche hatte sie dabei. "Das schlechte Wetter hat uns nicht abgeschreckt, man muss sich nur rüsten", sagte sie. Christian Bögi war im vergangenen Jahr beim Kino-Open-Air auf der Wachenburg. "Alfred Speiser kommt ja aus Weinheim, und wir auch, da ist man quasi in Sippenhaft", erzählte er. Und warum die Komödie "Weißbier im Blut"? "Der Torsten hat uns überredet", sagte er und lachte.

Mit seinem Kino-Open-Air tourt Speiser an der Bergstraße entlang. Vor den Vorführungen spielt jeweils eine Überraschungsband. Am Donnerstag waren es "Les Stefanos" aus dem Odenwald. Sie passten ihr Programm auf die bayrische Komödie an und spielten etwa Gabalier-Songs wie "I sing a liad für di" oder "Hulapalu". Beim Publikum kamen sie unterschiedlich an. Während ein Paar sogar zu tanzen begann, waren die Reaktionen anderer Gäste verhalten.

Der Film dagegen überzeugte die Cineasten wohl. Nach nicht einmal zwei Minuten lachten die Zuschauer schon über den Witz der Komödie. Auch Dieter Hege, der seinen Hof als Veranstaltungsort zur Verfügung stellte, nannte "Weißbier im Blut" seinen Favoriten. "Das ist der Film, auf den ich mich am meisten freue", sagte er. "Ich habe so viel Stress und Negatives im Leben, da brauche ich mal was Positives, wie die Komödie."

Speiser und Hege kennen sich schon lange. Denn Hege hat einen Erdbeerstand vor Speisers Kino. "Wir helfen uns gegenseitig", erklärte der Landwirt. "Da wird kein Geld verdient, hier geht es um Passion", sagte er. Er plant auch in diesem Jahr keine größeren Veranstaltungen. "Wir machen nur das Maislabyrinth und die Märchenstunde", kündigt er an. Alles andere sei ihm zu unsicher.

Speiser hofft nun auf besseres Wetter im zweiten Teil auf dem Hegehof. Donnerstag bis Samstag flimmern "Vor mir der Süden", "Nightlife" und "Terra Visa Musica" dort über die Leinwand. Und dafür laufe auch der Vorverkauf schon besser an.