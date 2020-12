Ladenburg. (skb) Traditionell werden die Christbäume am Samstag nach dem Feiertag Heilige Drei Könige gegen eine Spende von der evangelischen Jugend eingesammelt. Erwachsene sowie die örtlichen Landwirte mit ihren Treckern unterstützen sie dabei. Aber was passiert in diesem Jahr mit den ausgedienten Bäumchen?

Lange haben die Organisatoren überlegt und abgewägt, ob die Sammelaktion angesichts der aktuellen Pandemie-Situation überhaupt stattfinden kann. Aber die Organisatoren kamen zu einem positiven Ergebnis: Eine Christbaum-Sammelaktion wird es auch im kommenden Januar geben – wenn auch in etwas anderer Ausführung, als es bisher der Fall war. Jonas Edenhofer, Jens Kämmerer, Paul Zips und Jakob Wolf haben für die Aktion eigens einen Maßnahmen-Katalog erarbeitet.

Der Vier-Punkte-Plan sieht zum einen die Möglichkeit vor, dass die Bäume entweder am Samstag, 9. Januar, bis zum Nachmittag an einer zentralen Sammelstelle abgegeben werden können. Eine Woche später, am 16. Januar, werden die Bäume von rund 30 Sammelstellen innerhalb Ladenburgs abgeholt. Das ist mit der Stadtverwaltung bereits abgesprochen. Die jeweiligen Örtlichkeiten werden noch bekannt gegeben, sagen die Organisatoren. Um den Corona-Regeln Rechnung zu tragen, sind diesmal aber keine Konfirmanden an Bord, wie Diakon Thomas Pilz mitteilt, und nur wenige Jugendliche werden mit anpacken, damit Landwirte die pieksigen Nadelgehölze zum Häcksler nach Neubotzheim fahren können.

Außerdem gibt es noch zwei weitere ganz pragmatische Lösungen: So können die ausgedienten Weihnachtsbäume auch einfach bei der AVR-Sammelstelle in Hirschberg abgegeben werden. Und die Entsorgung des zersägten Baums über die eigenen braune Tonne bleibt ebenso eine Option.

Die Sammelstellen und weitere Informationen sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden.