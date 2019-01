Angesichts der anstehenden Investitionen in der Römerstadt wünscht sich Karl-Martin Hoffmann (48) für 2019 ein Plus im "Stadtsäckel". Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Christdemokrat Karl-Martin Hoffmann (48) ist ein "alter Hase" auf dem kommunalpolitischen Parket. Seit mehr als 20 Jahren sitzt der Diplom-Betriebswirt und CDU-Fraktionsvorsitzende mit am Ratstisch. Außerdem führte er mehr als zehn Jahre lang den CDU-Stadtverband. Mit der Rückeroberung eines achten Sitzes im Gemeinderat hat sich der bekennende Katholik ein ehrgeiziges Ziel für seine Fraktion gesteckt. Und weil viele der anstehenden Aufgaben in Ladenburg mit hohen Investitionen verbunden sind, hat er vor allem einen Wunsch für das neue Jahr: ein Mehr im Stadtsäckel.

Das Jahr ist erst ein paar Wochen alt. Welche drei Wünsche für Ladenburg sollen 2019 in Erfüllung gehen?

Für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist es wichtig, dass wir - auch bei unterschiedlichen Auffassungen in der Sache - einen respektvollen Umgang miteinander pflegen, sei es auf politischer Ebene oder aber auch zwischen den Mitmenschen. Zweitens: Die CDU-Fraktion wünscht sich ein zügiges Vorankommen bei den erforderlichen Investitionen für unsere Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel beim Sport oder der Kinderbetreuung. Für den kommunalpolitischen Spielraum von Gemeinderat und Verwaltung ist natürlich ein Mehr im "Stadtsäckel" für die anstehenden Investitionen und Projekte immer hilfreich, was mein dritter Wunsch war.

Ein Blick zurück: Wie lief aus Ihrer Sicht die bisherige Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister?

Die Zusammenarbeit mit Herrn Bürgermeister Schmutz haben wir seither als konstruktiv empfunden. Erfreulich für die CDU-Fraktion war vor allem, dass Themen aufgegriffen und umgesetzt wurden, die wir schon seit Jahren gefordert haben. Ich denke hier an die Ehrung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern oder das in diese Jahr öffnende Bürgerbüro.

Im Mai stehen die Kommunalwahlen an. Welches Ziel verfolgt die CDU in Bezug auf die Anzahl der Sitze?

Ziel der CDU-Fraktion ist es, bei den anstehenden Kommunalwahlen zumindest den vor fünf Jahren verlorenen Sitz wieder zurückzugewinnen. Dafür kämpfen wir und werden den Wählerinnen und Wählern mit unserer Kandidatenliste ein sehr gutes Angebot mit engagierten und in der Gesellschaft verwurzelten Bürgerinnen und Bürgern aus unterschiedlichen Bereichen unterbreiten.

Wann stellen Sie Ihr Personalangebot der Öffentlichkeit vor?

Unsere Kandidatenliste werden wir im Februar aufstellen.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Wahlkampfthemen?

Als demokratische Partei pflegt die CDU den Grundsatz, dass wir immer zusammen mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten unsere Schwerpunkte für die politische Arbeit abstimmen. Bereits laufende Themen wie die Grundstücksvergabe in der Nordstadt, der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Bau der Sporthalle werden aber sicherlich den Wahlkampf prägen.

Ist aus Ihrer Sicht der Sporthallenbau in trockenen Tüchern?

Im Spätjahr 2018 hat der Gemeinderat mehrheitlich die sogenannte Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis bleibt nun abzuwarten. Grundsätzlich hat die CDU-Fraktion aber in den zurückliegenden Jahren nie die dringende Notwendigkeit von weiteren Hallenkapazitäten in Frage gestellt - und dies auch ohne Bevölkerungszuwachs. Deshalb wird die CDU-Fraktion auch darauf achten, dass das Thema nicht wieder zerredet wird, schließlich gab es ja schon einmal einen Grundsatzbeschluss für einen Anbau an die Lobdengauhalle.

Sehen Sie den Bevölkerungszuwachs mit bis zu 2500 neuen Bürgern als Chance oder doch eher als Belastung für Ladenburg?

Ein Bevölkerungszuwachs in dieser Dimension ist immer beides, wobei die positiven Aspekte und somit die Chancen für Ladenburg überwiegen sollten. Dies haben die großen Baugebiete aus den 1970er und 1980er-Jahren gezeigt und uns darin bestärkt, diesen Weg für Ladenburg voranzutreiben.

Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Herausforderungen, die Ladenburg mittelfristig zu bewältigen hat?

Zunächst brauchen wir Haushalte mit berechenbaren, stabilen Größen auf der Einnahmenseite - wobei ein Mehr gegenüber der Planung immer erfreulich ist - ohne dass wir für Investitionen ständig städtische Grundstücke verkaufen müssen. Zum zweiten wünschen wir uns einen erfolgreichen Abschluss der begonnenen Wohnbaugebiete Hockenwiese, ABB-Gelände und natürlich der Nordstadt-Kurzgewann-Bebauung. Der dritte Wunsch der CDU-Fraktion ist eine Attraktivitätssteigerung von Ladenburg durch ein aktives Stadtmarketing zugunsten von Tourismus, Altstadtbelebung und Unterstützung von Handel, Handwerk und Gewerbetreibenden.

Welche Schlagzeile würden Sie in diesem Jahr gerne noch über Ladenburg lesen?

Nach dem Baubeginn für die neue Neckarbrücke hat sich in Ladenburg ein neuer Industriebetrieb angesiedelt, der langfristig Hoffnung auf höhere Gewerbesteuereinnahmen macht. Dadurch sind alle geplanten Investitionen und Projekte im sozialen Bereich nun auch finanziell in trockenen Tüchern.

Welche bundespolitischen Botschaften wünschen Sie sich?

Deutschland hat unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine stabile Regierung. Während man dem Ziel von einem friedlichen, geeinten Europa zusammen mit den EU-Mitgliedsstaaten einen wesentlichen Schritt näher gekommen ist, profitieren auch die Bundesländer und Kommunen von der finanziellen Stärke dieses Wirtschaftsraumes und können ihren Aufgaben wesentlich besser nachkommen.