Ladenburg. (stu) Die schwere Krankheit, gegen die Karl Blaeß monatelang kämpfte, schien überwunden. Es stand noch ein kleinerer Eingriff an, doch die Familie war zuversichtlich, dass der 66 Jahre alte langjährige CDU-Stadtrat und Finanzchef des Heimatbunds bald wieder am öffentlichen Leben teilhaben werde. Doch der Kampf hat ihn mehr Kraft gekostet als vermutet. Blaeß starb am Samstag in einem Mannheimer Krankenhaus.

Blaeß rückte 1995 für Stadtrat Gustav Schneckenburger an den Ratstisch nach. Er kannte die Sorgen und Nöte der Menschen und hatte immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Schnell arbeitete sich der gelernte Bankkaufmann in die Kommunalpolitik ein. Er war viele Jahre der Finanzexperte der Christdemokraten, auch seine fundierten Kenntnisse der Geschichte Ladenburgs taten dem Gremium gut, dem er bis 2009 angehörte.

Der Geschichtsverein war Blaeß eine Herzenssache. Fast ein Vierteljahrhundert führte er die Kasse des Heimatbundes, nach seinem Rückzug aus dem Vorstand wurde er 2015 zum Ehrenmitglied ernannt. Viel Freude hatte Blaeß auch am Sport. Er war Teil der unvergessenen A-Jugend-Mannschaft des FV 03, die 1970 die Süddeutsche Meisterschaft gewann.

Nach seiner Bankenlehre bildete sich Blaeß zum Diplom-Handelslehrer weiter. An der Mannheimer Friedrich-List-Schule war er für die Ausbildung der Bankkaufleute verantwortlich.

Nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat interessierte sich der zweifache Familienvater zwar weiterhin für die Geschehnisse in Ladenburg, in der Öffentlichkeit war Blaeß aber nur noch selten zu sehen. Ein Pflichttermin war aber der Besuch des Bauernballs, wo Ehefrau Beate bei den Landfrauen eine Bühnenrolle spielte.