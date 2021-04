Ladenburg. (krs) Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, dass die Abiturprüfungen aufgrund der Pandemiesituation in diesem Jahr notfalls ausfallen sollen. Für Falko Lohberger, den stellvertretenden Leiter des Ladenburger Carl-Benz-Gymnasiums (CBG), ist dieser Vorschlag "schwer nachvollziehbar".

"Wir brauchen jetzt keine Verunsicherung zusätzlich zur normalen Prüfungsnervosität", sagt er auf Anfrage der RNZ. Im vergangenen Jahr habe es bereits hohe Inzidenzen und entsprechende Forderungen der GEW gegeben, die sich im Nachhinein als unberechtigt erwiesen hätten. "Die Prüfungen konnten sicher stattfinden und die Ergebnisse waren auf keinen Fall schlechter als in den Vorjahren." Und mittlerweile gebe es Testmöglichkeiten und mehr Wissen zur Verbreitung des Virus.

Die logistischen Vorbereitungen am CBG laufen schon. "Wir haben gute bauliche Voraussetzungen, um mit genügend Abstand und guten Lüftungsmöglichkeiten auch in diesem Jahr alle Prüfungen schreiben zu können", sagt Lohberger. Und er hofft auf Schnelltests. "Wir wünschen uns, dass bis dahin generell genügend Antigen-Tests für alle bereitstehen."

Unterschiede zwischen Klassenarbeiten und den Abi-Prüfungen gebe es aber: "Klassenarbeiten sind neben der Leistungsfeststellung wie bei einer Abschlussprüfung zuerst einmal Lernerfolgskontrollen", erklärt Lohberger. "Als solche haben sie gerade in Zeiten des Distanzlernens sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrkräfte eine große Bedeutung."

Normalität herrscht aber noch nicht. "Seit Januar haben wir in der Mittelstufe in den Kernfächern jeweils eine Arbeit, und in den Abschlussjahrgängen in allen Fächern Klausuren geschrieben", führt Lohberger weiter aus. "In einem nächsten Schritt wollen wir auch in der Unterstufe in den Kernfächern Arbeiten schreiben." Der Zeitplan müsse sich der Pandemielage unterordnen, und die Schulen flexibel bleiben: "Wir wissen aktuell noch nicht, was ab dem 12. April möglich sein wird", so Lohberger.