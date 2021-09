Von Axel Sturm

Ladenburg. Die neue BUND-Führungsspitze um Gaby Lux und Petra Göhring hat in der letzten Jahreshauptversammlung das Ziel ausgegeben, den Ortsverband breiter aufstellen, die Jugendarbeit aktivieren und das vorhandene Potenzial nutzen zu wollen. Den Ankündigungen folgten bereits Taten: Sowohl die Informationsveranstaltung zu den landwirtschaftlichen Flächen in der Weststadt als auch das Herbstfest am Samstag an der Bacherlebnis-Station waren sehr gut besucht.

Die große Resonanz beim "Apfeltag" – die Frucht stand beim Herbstfest an der Bacherlebnis-Station im Mittelpunkt – freute Lux, die zuversichtlich in die Zukunft schaut. "Alle sind sehr motiviert, und jedes Vorstandsmitglied hat ein Projekt übernommen, das wir in die Öffentlichkeit tragen werden." Auch Altbürgermeister Rainer Ziegler drückt der neuen Vorstandschaft die Daumen. "Menschen, die sich für die Umwelt und das Klima einsetzen, kann eine Stadt nie genug haben", meinte Ziegler, der mit dem Fahrrad von Dossenheim aus "rübergekommen" war.

Vor allem die zahlreichen Kinder waren vom Apfeltag begeistert. Hans-Hermann Wahl und Petra Göhring zeigten den Kleinen die Streuobstwiese mit den Apfelbäumen, die nun abgeerntet werden können. Doch nicht die Ernte war zunächst der Renner, sondern die Schäfchen-Familie auf dem Areal nebenan.

Wahl, ebenfalls neu in der Vorstandschaft tätig, kümmerte sich um die Stationsbäckerei und zeigte dem Nachwuchs in der Küche, wie ein Apfelkuchen gebacken wird oder wie man mit einer Presse frischen Saft herstellen kann.

Die Nachwuchsarbeit im BUND wollen Karin Luthringhausen und Victor Lehrian betreuen. Der 16-jährige Victor ist zuversichtlich, dass er Freunde und Bekannte motivieren kann, sich für die Umwelt einzusetzen. "Ich bin gut vernetzt, und in meinem Freundeskreis spielen Themen wie ,Fridays for Future’ eine wichtige Rolle", erzählte der Schüler. Er interessiert sich seit seiner Kindheit für Kutschensport und Landwirtschaft.

Seit vier Jahren lebt Gymnasiallehrerin Karin Luthringhausen in Ladenburg. Die Lehrerin will eine BUND-Kindergruppe aufbauen und findet, dass es hier viel Potenzial gibt. Sie wird versuchen, Schulkooperationen ins Leben zu rufen, denn die Bacherlebnis-Station biete ideale Bedingungen, um vor Ort Naturkunde-Unterricht anzubieten. Luthringhausen nannte Beispiele wie das Erstellen von Wasseranalysen oder Nachtfalter-Beobachtungen. "Die neuen Medien sind zwar wichtig, aber die Kinder sollen lieber in der Natur sein als zu Hause permanent vor dem Bildschirm zu sitzen", findet die Pädagogin. Mit der Schulleitung der neu gegründeten Draußenschule ist Luthringhausen schon in Kontakt getreten. Die anderen Schulen will sie noch ansprechen.

Das spannendste Thema im Bereich der Bacherlebnis-Station ist derzeit die Biber-Beobachtung. Peter Petersen erzählte den Kindern Wissenswertes über das Leben der Biber-Familie, die in den letzten Wochen wieder fleißig war. Das Wasser des Kandelbachs wurde durch den Bau neuer Biber-Dämme zu einem kleinen See aufgestaut, die mächtige Trauerweide steht nun mitten im Gewässer.

Erstmals auf dem Gelände war Uwe Somplatzki von der BUND-Gruppe Hemsbach-Laudenbach, der das Projekt "Naturschule" vorstellte. Er war von der Bacherlebnis-Station begeistert und bezeichnete die Bedingungen in Ladenburg, Nachwuchs-Gruppen zu etablieren, als optimal. Sein Konzept, das in Hemsbach und Laudenbach funktioniert, will er den Verantwortlichen in Ladenburg erläutern. "Es gibt viel zu tun", meinte der Umwelt-Aktivist. Ihm macht das Amphibiensterben große Sorgen. Der Bestand der meisten Frosch- und Krötenarten habe dramatisch abgenommen.

Gut angenommen wurde am Erlebnistag auch das Angebot für Bastler. Die Kinder bauten Schiffe aus Holz, die sie im Anschluss auf dem neuen See der Bacherlebnis-Station auf ihre Fahrtüchtigkeit hin testeten.

Am Abend zog Vorsitzende Gaby Lux am Lagerfeuer beim "Kartoffel-Braten" eine positive Veranstaltungsbilanz. Sie freute sich auch über den Besuch von einigen Neubürger-Familien.