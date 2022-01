Die Ausfahrt des Kreisverkehrs in die Oststadt muss noch angepasst werden. Aktuell gibt es noch keinen Bürgersteig für Fußgänger. Foto: Sturm

Ladenburg.(stu) Der Nordstadt-Kreisverkehr am Neubaugebiet "Nordstadt-Kurzgewann" ist zwar schon in Betrieb, aber die vollständige Anbindung der Oststadt-Ausfahrt Hirschberger Allee muss noch umgesetzt werden. Die Gehwege sind derzeit noch nicht an den Kreisverkehr angeschlossen und auch die Fahrbahnbreite der Hirschberger Allee muss noch angepasst werden.

Die Planungen stellte der neue Mitarbeiter für Tiefbauarbeiten im Stadtbauamt, Christoph Ritzkowski, dem Technischen Ausschuss (TA) vor. Ritzkowski arbeitet seit Jahresbeginn im Ladenburger Rathaus, zuvor war er bei der Gemeinde Sandhausen im Tiefbauamt tätig. Die Stelle war viele Jahre nicht besetzt, weil zu wenige Bau-Ingenieure auf dem Markt sind. "Endlich hat es mit der Besetzung dieser wichtigen Stelle geklappt", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz.

Die Pläne überzeugten die TA-Mitglieder, die nicht nur Fußgängern, sondern auch den Radfahrern zugutekommen. Die Breite der Hirschberger Allee wird bis zur Einmündung Stahlbühlring verschmälert, was die Sicherheit verbessern soll. Rechts und links des umgebauten Teilbereichs sollen vier Bäume gepflanzt werden. Parkplätze würden keine wegfallen. Der Experte ist zuversichtlich, dass die häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen – dort gilt Tempo 30 – dadurch weniger werden.

Wann die Arbeiten fertig sein sollen, konnte Ritzkowski Angelika Gelle (SPD) nicht beantworten. Dafür ergriff Schmutz das Wort. Es wäre "unseriös und spekulativ" ein Datum anzusagen. Er nannte als Ziel aber eine Umsetzung noch 2022.