Ladenburg. (RNZ) Die Stadt Ladenburg lädt alle Interessierten am Donnerstag, 22. Juli, 18 Uhr, in die Lobdengauhalle zu einer Bürgerveranstaltung zum "Stadtentwicklungskonzept Ladenburg 2035" ein. Dabei soll es um folgende Fragen gehen: Wie soll sich die Stadt in den nächsten zehn bis 20 Jahren weiterentwickeln? Welche Ziele setzt sich Ladenburg bei wichtigen Themen wie Wohnen, Mobilität, Klimaschutz, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Betreuung und Freizeit? Mit welchen konkreten Schritten sollen diese erreicht werden?

Damit werde sich die Stadt in den kommenden Jahren intensiv auseinandersetzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Im Ergebnis soll ein Handlungsleitfaden für den kommunalpolitischen Alltag entstehen, der Perspektiven und Ziele der künftigen Stadtentwicklung benennt sowie Umsetzungsoptionen aufzeigt. Bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes sind konkrete Anregungen und Ideen der Bürger gefragt. Diese sollen frühzeitig in die weiteren Überlegungen bezüglich des Konzepts Eingang finden. Bürger haben die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Veranstaltung direkt einzubringen: Ihr Bild diene als wichtige Informationsquelle und gebe Hinweise auf aktuelle Themen, Anliegen sowie Vorschläge zur Verbesserung, betont die Verwaltung. Während der Veranstaltung ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske erforderlich. Es wird gebeten, die ausgewiesenen Schutzmaßnahmen sowie die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Die Bürgerveranstaltung am 22. Juli ist der Auftakt für einen spannenden Prozess. Ein weiterer Baustein ist eine repräsentative Befragung, zu der rund zehn Prozent der Ladenburger zufällig ausgewählt und im Juli persönlich angeschrieben werden. "Die Antworten dienen einer umfassenden Bestandsaufnahme und bilden eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Stadtverwaltung. In weiteren Schritten werden Leitlinien, Ziele und Maßnahmen erarbeitet, denen Schritt für Schritt Taten folgen sollen", so Bürgermeister Stefan Schmutz.

Ladenburg steht in den kommenden Jahren vor Herausforderungen. Zu diesen gehören unter anderem die Stärkung der Stadt als attraktiven Wohn- und Arbeitsort, städtebauliche Anpassungen durch demografischen Wandel, die soziale Integration einer Vielzahl von Neubürgern sowie Themen wie Klimaschutz, Energiewende oder Digitalisierung.

Um diesen Herausforderungen aktiv zu begegnen, erarbeitet die Verwaltung, beauftragt vom Gemeinderat, in Zusammenarbeit mit der STEG Stadtentwicklung ein integriertes Stadtentwicklungskonzept unter dem Arbeitstitel "Ladenburg 2035", bei dem die Bürger eingeladen sind, aktiv mitzuwirken.

Info: Aufgrund der Pandemie ist die Veranstaltung am 22. Juli auf maximal 250 Personen begrenzt. Um Voranmeldung wird gebeten. Zur lückenlosen Dokumentation erfolgt die Erhebung der Kontaktdaten. Anmeldungen sind möglich bei: Sylvia Häfner, Telefon 06203/70 15 2, Mail: sylvia.haefner@ladenburg.de.