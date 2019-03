Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn die Stadt das neue Bürgerbüro am Samstag, 6. April, bei einem Tag der offenen Tür erstmals der Öffentlichkeit zeigt, wird ein neues Kapitel in der Verwaltungsarbeit aufgeschlagen. Erstmals gibt es dann eine zentrale Anlaufstelle für Bürger, bei der gleich mehrere Angelegenheiten in einem Raum erledigt werden können. Geöffnet ist das Büro von Montag, 8. April, an.

Noch ist das Bürgerbüro, das direkt neben dem Rathaus im ehemaligen Reisebüro angesiedelt ist, eine Baustelle. Die Arbeiten sollen aber pünktlich beendet werden, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz bei einer Präsentation der neuen Abteilung im Domhof. "Wir wollen damit Vorgänge einfacher, unkomplizierter und schneller abwickeln."

Hintergrund Tag der offenen Tür: Bürger können das neue Bürgerbüro erstmals am Samstag, 6. April, von 10 Uhr an begutachten. Verwaltungsvorgänge werden dann aber noch nicht getätigt. Arbeitsbeginn: Das fünfköpfige Team um Leiterin Monika Rätz nimmt am Montag, 8. April, seine Arbeit auf. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis [+] Lesen Sie mehr Tag der offenen Tür: Bürger können das neue Bürgerbüro erstmals am Samstag, 6. April, von 10 Uhr an begutachten. Verwaltungsvorgänge werden dann aber noch nicht getätigt. Arbeitsbeginn: Das fünfköpfige Team um Leiterin Monika Rätz nimmt am Montag, 8. April, seine Arbeit auf. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 7 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Telefon: Telefonische Anfragen über die Zentralnummer 0 62 03 / 7 00 oder über die Bürgerbüronummer: 0 62 03 / 7 01 60. Telefonische Terminvereinbarungen sind möglich. Internet: Termine können aber auch übers Internet vereinbart werden. Dort stehen außerdem weitere Informationen zum Bürgerbüro zur Verfügung: www.ladenburg.de. (stu)

Zwar wird das neue Bürgerbüro eine Art Großraumbüro sein, die Diskretion könne aber dennoch gewahrt werden, so Schmutz. Sollten vertrauliche Themen besprochen werden, gibt es dafür einen separaten Raum. Die Leitung der neuen Abteilung hat Monika Rätz. Sie erklärte den rund 50 Zuhörern im Domhof, welche Leistungen im Bürgerbüro angeboten werden.

Wer zu- oder wegzieht, kann sich hier an- und abmelden, dasselbe gilt für Hunde; Reisepässe oder Personalausweise können beantragt und abgeholt werden; auch wer gewerbliche Anfragen wie die An- oder Abmeldung von Gewerbebetrieben hat, ist im neuen Bürgerbüro richtig. Hier ist zudem die städtische Telefonzentrale eingerichtet, die bisher im Eingangsbereich des Rathauses untergebracht war. Und das Fundbüro ist dem neuen Bürgerbüro ebenfalls angegliedert.

Noch sind im neuen Bürgerbüro die Handwerker tätig. Beim Tag der offenen Tür am 6. April können sich die Bürger hier erstmals umsehen. Foto: Sturm

Neben Leiterin Rätz, die seit 1983 im Rathaus ist und zuletzt in der Hauptverwaltung arbeitete, werden vier Mitarbeiterinnen aus den verschiedenen Fachbereichen in das Großraumbüro einziehen. Standesbeamtin Nadja Stemmle hat hier ihren neuen Arbeitsplatz, ebenso Natalie Feldkamp und Sabine Schmitt vom Meldeamt. Neu im Team ist Laura Schmidt, die jüngst ihre Verwaltungsausbildung bei der Stadt Heidelberg abgeschlossen hat.

Die Öffnungszeiten wurden so getaktet, dass auch Berufstätige die Möglichkeit haben, ins Bürgerbüro zu kommen. Über die städtische Homepage können Termine vereinbart werden, um Wartezeiten zu vermeiden. Bevor Bürgermeister Schmutz die Fragerunde eröffnete, teilte er mit, dass nach einem Jahr eine erste Bilanz gezogen werden soll. Sollte es dann Verbesserungswünsche geben, werde man darüber sprechen.

Obwohl das Team seine Arbeit noch nicht aufgenommen hat, gab es im Domhof bereits erste Kritik. Die einen befürchteten zu lange Wartezeiten, andere, dass die Räume zu klein sind und dass die Diskretion nicht eingehalten werden könne. "Ich vermisse einen Öffnungstag am Samstag", sagte eine Bürgerin.

Es gab aber auch viele positive Rückmeldungen. "Ich finde es gut, dass es nun auch in Ladenburg ein Bürgerbüro gibt", sagte Uli Karg, Mitglied der ZukunftsWerkStadt. Und Horst Meier empfahl den Kritikern, das Team doch erst einmal arbeiten zu lassen. "Die Idee und das Konzept sind schlüssig, wir werden alle davon profitieren", so Meier.