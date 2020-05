Ab Montag dürfen der Waldpark, der Neckartorplatz und der Benzpark wieder als Aufenthaltsort genutzt werden. Im nächsten Schritt will die Stadt Spiel- und Freizeitplätze freigeben, danach sollen in Absprache mit Mannheim und Heidelberg Neckar- und Festwiese öffnen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm.

Ladenburg. Die Corona-Pandemie verlangt den Menschen einiges ab. Seit drei Wochen müssen die Ladenburger neben den allgemein gültigen Schutzmaßnahmen auch die Vorgaben in der Allgemeinverfügung der Stadt einhalten. Die hatte Bürgermeister Stefan Schmutz erlassen, weil bestimmte Aufenthaltsorte von den Menschen nicht gemieden wurden. In der Gemeinderatsitzung am Mittwoch wollte er eigentlich über erste Lockerungsschritte informieren. Weil die Sitzung aber kurzfristig abgesagt werden musste – der Rat war nicht beschlussfähig – erläuterte Schmutz die neuen Vorgaben der RNZ nun im Bürgermeisterzimmer.

Viele Menschen seien auf die Stadträte zugekommen, um Lockerungsmaßnahmen einzufordern, erklärte Schmutz. Es gab daher einen gewissen Handlungsdruck, "der zu vertreten ist", meinte Schmutz. Weil in Ladenburg mittlerweile alle zwölf infizierten Personen gesundet sind, gilt die Römerstadt augenblicklich laut Gesundheitsamt als coronafrei (Stand Freitagmittag). Wie die Dunkelziffer aussieht, steht allerdings auf einem andern Blatt.

Schmutz konnte daher verstehen, dass die Bürger ein Signal erhalten wollen, wie es in Ladenburg weitergehen wird. "Alle sehnen sich nach Normalität", sagte der Bürgermeister. Die ist aber längst noch nicht eingekehrt. Leichtsinn sei derzeit nicht angebracht, jetzt ein zu hohes Risiko einzugehen, wäre fatal. "Die Coronakrise ist längst noch nicht vorbei", betonte der Verwaltungschef.

Mit dem Zusammenhalt der Bürger in der Krise ist er "richtig zufrieden". Daher bedankte er sich bei all den Menschen, die in der schwierigen Zeit Verantwortung übernommen haben. "Die Vorgaben wurden akzeptiert, aber auch die große Hilfsbereitschaft hat mir imponiert", erzählte Schmutz. All dies seien wichtige Bausteine, die geholfen haben, dass Ladenburg jetzt ein so gutes Ergebnis vorweisen könne. Daher hat der Bürgermeister jetzt keine Bedenken, erste Lockerungsmaßnahmen anzugehen.

Ab Montag dürfen der Waldpark, der Benzpark und der Neckartorplatz wieder als Aufenthaltsort genutzt werden. Wer die Sitzbänke nutzt sollte natürlich die immer noch die geltenden Abstandsregeln einhalten, sagte Schmutz. Die drei Plätze werden überwiegend von Ladenburger Einwohnern beansprucht.

Überwiegend Auswärtige nutzen hingegen die Neckar- und die Festwiese. An sonnigen Tagen kommen viele "Stadtmenschen" nach Ladenburg. Daher bleiben die Festwiese und die Neckarwiese aber auch die Grillwiese bis auf Weiteres gesperrt. Schmutz will die Öffnung dieser Aufenthaltsorte mit den Verantwortlichen in Mannheim und Heidelberg absprechen. Es könne nicht sein, dass Mannheim seine Neckarwiesen sperrt, und Ladenburg gleichzeitig die Liegeflächen am Fluss wieder freigibt. Denn so fördere man den Erholungs-Tagestourismus und der sei in Zeiten von Corona selbstverständlich nicht gewollt, meinte der Bürgermeister.

Der Bürgermeister berichtete auch über die zweite Lockerungsstufe, die er möglichst rasch – ohne aber einen Zeitpunkt zu nennen – angehen möchte. Diese Stufe betrifft die Spiel- und Freizeitplätze, die derzeit noch gesperrt sind. In der dritten Stufe sei die Freigabe der Neckarwiese und der Festwiese vorgesehen.

Die Grillwiese an der Fähre wieder zu öffnen, kann Schmutz sich dagegen in diesem Jahr nicht mehr vorstellen. "Wir müssen in Ladenburg vorsichtig bleiben", betonte er und erinnerte daran, dass in der Römerstadt 3600 Menschen leben, die einer Risikogruppe angehören. Und für diesen Personenkreis müsse die Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Diese 3600 Angehörigen der Risikogruppen hat er persönlich angeschrieben und ihnen die weitere Vorgehensweise sowie die Hilfsangebote erläutert.

Die Kontaktaufnahme sei gut angekommen, sagte Schmutz abschließend. Zahlreiche Menschen hätten sich bedankt für ein professionelles Verhalten der Verantwortlichen in der Krise. "Solche Rückmeldungen motivieren uns", sagte Schmutz. Er freut sich auch persönlich über die Lockerungen. "Endlich kann ich wieder zum Friseur – zum Glück habe ich schnell einen Termin erhalten", meinte Schmutz. Wegen seiner derzeit längeren Haare sehe ehr für seine beiden Kinder nämlich "etwas ungewohnt" aus.

Die Stadt Ladenburg hatte sich gezwungen gesehen, eine eigene zusätzliche Allgemeinverfügung zu erlassen. Denn die Fest- und Neckarwiese aber auch der Grillplatz an der Fährwiese zogen besonders viele auswärtige Menschen an. Neckartorplatz, Benzpark und Waldpark waren an sonnigen Tagen ebenfalls beliebte Treffpunkte, die es in der Krise eigentlich nicht geben sollte. Spazieren gehen, ja – sich an den Plätzen niederlassen, nein. An die Vorgaben hielten sich die Menschen aber nicht. Daher zog Bürgermeister Schmutz die Reißleine und erließ eine Allgemeinverfügung mit entsprechenden Aufenthaltsverboten.