Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Beschlüsse zu den meisten Tagesordnungspunkten in den Sitzungen des Technischen Ausschusses (TA) fassen die Mitglieder in großer Einigkeit. Verwaltungsvorschläge werden nur selten von der großen Mehrheit abgelehnt. In der Sitzung am vergangenen Mittwoch "knatschte" es dagegen. Der Neubau von zwei Stadthäusern in der Klappergasse erhitzte die Gemüter, und schließlich lehnten bis auf Bürgermeister Stefan Schmutz alle stimmberechtigten TA-Mitglieder den Bauantrag ab. Das Vorhaben stand bereits zum zweiten Mal auf der Tagesordnung.

> Die Ausgangslage: Ein Bauherr kaufte in der Klappergasse ein baufälliges Fachwerkhaus aus dem Jahr 1740, das Teil einer ensembleartigen Gassenzeile ist. Das Haus ist trotz seines Alters nicht denkmalgeschützt, und es ist unstrittig, dass es wegen seines Bauzustands abgerissen werden muss. Der Antragsteller reichte daher seine Planungen für den Bau von zwei Stadthäusern ein.

Weil den TA-Mitgliedern in der Oktober-Sitzung das innen liegende Stadthaus zu wuchtig erschien und zahlreiche Befreiungen wegen der Bauweise beantragt wurden, lehnte das Gremium den ersten Antrag ab. Der Antragsteller sollte nachbessern. Bemängelt hatte das Gremium unter anderem das geplante Flachdach und die Gauben mit Blechverschalung. Der involvierte Stadtbildpfleger Egon Lackner konnte hingegen mit den Planungen leben. Die TA-Mitglieder erinnerten an die geltende Altstadtsatzung. "Wenn wir dieses Vorhaben genehmigen, können wir die Altstadtsatzung gleich in die Tonne treten", sagte SPD-Stadtrat Steffen Salinger in der damaligen Sitzung. Aufgrund des Klärungsbedarfs zog Bürgermeister Schmutz den Tagesordnungspunkt im Oktober noch einmal zurück, um das Gespräch mit dem Bauherrn zu suchen.

> Die neuen Planungen: Der städtische Gebäudemanager Götz Speyerer stellte am Mittwoch nun die neuen Planungen für das Bauvorhaben vor. "Die zentralen Punkte, die bemängelt wurden, hat der Bauherr abgeändert", sagte Speyerer und lobte die kooperative Einstellung des Hausbesitzers. Der Gebäudemanager der Stadt räumte ein, dass es richtig war, bei der ersten Planvorlage nachzubessern. "Mit den verbesserten Plänen haben wir jetzt eine altstadtgerechte Optik", meinte Speyerer. Anstelle des Flachdachs ist nun ein Satteldach eingeplant, die Dachflächenfenster auf der Nordseite wurden verworfen, und der Gebäudeteil zur Klappergasse hin wird mit Gauben versehen. Eigentlich sind hier laut Altstadtsatzung Schleppgaupen einzubauen. Weil das Dach aber von der Straße nicht einsehbar ist, sieht die Verwaltung die beantragte Befreiung nicht kritisch.

Die Größe des innen liegenden Stadthauses, das auch die Nachbarn und Anwohner kritisch sehen, störte die Verwaltung nicht. "Wir haben in der Altstadt mehrere innen liegende Stadthäuser, die wesentlich wuchtiger sind", argumentierte Speyerer in der Sitzung am Mittwoch.

Auch der Stadtbildpfleger und Ehren-Vorsitzende des Heimatbunds, Egon Lackner, der allerdings nur beratend mitwirkt, bekräftigte seine Zustimmung zu dem Bauvorhaben: "Die Altstadt kann verschiedene Baustile ertragen. Wir benötigen sogar die Freiheit beim Bauen, um Lebendigkeit zu erzielen." Nicht jeder Neubau sei in der Altstadt genehmigungsfähig, dieser schon. Lackner erinnerte an die hohen Baukosten, die Bauherrn in aller Regel in der Altstadt investieren müssten. "Wer viel Geld investiert, will auch eine zeitgemäße Wohnqualität", sagte er. Schon Bürgermeister Reinhold Schulz habe bei der anstehenden Altstadtsanierung in den 1960er Jahren Wert darauf gelegt, dass die Altstadt kein Museum wird.

Das Haus mit der bläulichen Seitenmauer in der Klappergasse – hier ein Blick von der Hauptstraße auf das Anwesen – soll abgerissen werden. Foto: Sturm

> Das sagen die TA-Mitglieder zu den neuen Planungen: Das Stimmungsbild war klar: Für das Gremium waren auch die überarbeiteten Planungen nicht genehmigungsfähig. Max Keller (Grüne) erkannte zwar, dass der Altbestand abgerissen werden muss, und es sei auch legitim, dort einen Neubau zu erstellen. Die zweite Planung sei auch "wesentlich besser", aber das innen liegende Haus bewertete er immer noch als "überdimensioniert".

Sophian Habel (CDU) sieht in der Genehmigung eines solchen Antrags "ein falsches Zeichen". Man weiche die Altstadtsatzung dadurch weiter auf, und das müsse abgelehnt werden. Außerdem müsse jeder Bauherr wissen, auf was er sich einlässt, wenn er in der Ladenburger Altstadt baut, war sich Habel mit Keller einig. Die Sprecherin der SPD, Angelika Gelle, sieht ebenso wie ihre Kollegin Uta Blänsdorf-Zahner durch einen solchen Neubau die Ensemblewirkung der Klappergasse zerstört. So vielen Befreiungen wolle man nicht zustimmen, sagten die SPD-Vertreterinnen. Auch Heiko Freund (FWV) hatte mit diesem Bauvorhaben Probleme. "So einem wuchtigen Haus inmitten der Altstadt können wir nicht zustimmen."

> Das sagt der Bürgermeister: Schmutz bewertet die Ablehnung des Bauvorhabens als "echte Klatsche". Das Verhalten des Ausschusses sei für ihn kein gutes Signal an alle Bauwilligen in der Altstadt. Schließlich habe der Bauherr in der Klappergasse die Forderungen aus der ersten Sitzung in die neuen Planungen eingearbeitet und nun trotzdem eine Ablehnung bekommen. "Sie machen sich es zu einfach", rügte Schmutz die Ausschussmitglieder. So belaste man das Verhältnis zu einem Bauherren, der sich flexibel zeigt. Verlässlichkeit sehe anders aus, so der verärgerte Verwaltungschef. Für Schmutz ist die Entscheidung schon deswegen keine gute Botschaft, "weil jeder Bauherr Planbarkeit braucht".

Vor der Abstimmung machte der Bürgermeister deutlich, dass er bezweifelt, dass die Ablehnung vor der nächsten Instanz Bestand haben werde. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Baubehörde des Rhein-Neckar-Kreises das nicht erteilte Einvernehmen des Ausschusses, ersetzen werde, meinte er. Der Bauherr habe ein Recht, zu bauen, und er habe gute Aussichten, diesen Rechtsanspruch durchzusetzen. Die Altstadtsatzung regele nicht die Mächtigkeit eines Nebengebäudes.

Schmutz stimmte dem Verwaltungsvorschlag als einziger zu, eine erneute Vertagung war für ihn "nicht zielführend".