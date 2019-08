"Dass diese Laiengruppe dies 25 Jahre lang auf hohem Niveau gemeistert hat, zusätzlich zum Privat- und Berufsleben, ist grandios": Beliebt sind besonders die Weihnachtskonzerte der Edinger-Chöre, die jedes Jahr innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Unser Bild zeigt den Auftritt 2017 in der Evangelischen Stadtkirche in Ladenburg. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Im Dezember habe ich mich mit einer großen Chor-Gala von den städtischen Bühnen Mannheims verabschiedet", sagt Dietrich Edinger. Im Rosengarten feierte er damals zugleich 50 Jahre als Chorleiter. Und all seine sieben Chöre waren dabei: die unter "Chorgemeinschaft Dietrich Edinger" firmierenden vier Mannheimer Män-nerchöre, die Ladenburger Edinger-Chöre sowie der Feuerwehrchor der Römerstadt. Letzterer feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum, die Edinger-Chöre vollenden das Vierteljahrhundert - Grund genug also, zurückzublicken, zunächst auf die musikalischen Brandschützer.

Die hatte Edinger 1984 quasi aus der Not aus der Taufe gehoben. Anlass war der anstehende Festakt zum 125. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg, der auch musikalisch begleitet werden sollte. Doch just zu diesem Termin war der damals von Edinger geleitete Liederkranz auf Reisen.

Da die Sängereinheit in die Bewirtung eingebunden war, studierte Edinger kurzerhand mit 20 Feuerwehrmännern zwei Lieder ein, darunter das selbst getextete und arrangierte "Feuerwehrlied", die unter dem Dirigat Jürgen Zinks zur Aufführung kamen. Und dabei blieb es dann nicht. "Ich habe Potenzial entdeckt", erklärt Musikprofi Edinger, der dem damaligen Kommandanten Bernhard Hofherr daher vorschlug, den Chor weiter bestehen zu lassen und ehrenamtlich zu leiten.

Dabei ist es bis heute geblieben: "Dieser Chor ist der einzige vierstimmig singende Männerchor einer freiwilligen Feuerwehr in Deutschland. Das ist amtlich", betont Edinger mit Stolz: "Enorm, was die aufbringen." Man trat bei Feuerwehrfesten und -jubiläen und sogar beim Deutschen Feuerwehrtag in Friedrichshafen am Bodensee auf. Größter Erfolg war die Teilnahme bei der ARD-Livesendung "Immer wieder sonntags" im Europapark in Rust.

Hinsichtlich der Zukunft und damit der Frage, wie lange der Feuerwehrchor noch Bestand haben wird, lässt sich der Chorleiter zwar nicht auf Prognosen ein, konstatiert aber nüchtern: "Das Durchschnittsalter geht schon an die 70 plus."

Unter ganz anderen Voraussetzungen entstanden 1994 die Edinger-Chöre: Da muss Edinger ein bisschen ausholen - bis in die Zeit, in der er ab 1973 zwanzig Jahre lang den Liederkranz leitete. Aus dem von ihm gegründeten großen Kinderchor wuchs in den Neunzigern letztlich das Vocal-Ensemble, das "schnell unheimlich Erfolg hatte". Was aber nicht überall auf Wohlgefallen stieß: "Die Männer haben gegen dieses Mädchen-Ensemble opponiert", sagt Edinger, die damalige Vorstandschaft habe "so stillos agiert, dass es zum Eklat kam".

Edinger kündigte. Wie er erzählt, verließ daraufhin nicht nur das gesamte Ensemble bis auf eine Sängerin den Verein, auch über zwanzig Männer baten ihn, einen neuen Chor zu gründen - es war der Beginn des "Konzertchors Lobdengau". Zwei Chöre, die seitdem stets gemeinsam auftreten und aus denen die Presse irgendwann der Einfachheit halber die "Edinger-Chöre" machte.

Speziell für sie hat Edinger bisher rund 100 siebenstimmige Arrangements geschrieben, mit den Schwerpunkten Gospels, Spirituals und Pop-Classics. "Das war das besondere Sound-Erlebnis", resümiert Edinger, auch dank toller Solistinnen wie Jeannette Friedrich, die bis heute dem Chor die Treue hält, und Tamara Pusch, sowie "erstklassiger Instrumentalisten": Christian Dobirr und Bernd Krämer von der städtischen Musikschule bildeten von Anfang an das kleine, aber feine Orchester. "Ich denke, durch diese Art der Chormusik haben wir die Leute dazu animiert, wieder Chorkonzerte zu besuchen."

Und der Erfolg gibt ihnen recht: Fast hundert Auftritte bilanziert der Chorleiter, dazu gehören die viele Jahre bestrittene Sommernacht, die zunächst im Garten neben der Musikschule und später im Glashaus der Baumschulen Huben stattfand, sowie die traditionellen drei Weihnachtskonzerte. In diesem Jahr übrigens unter dem Titel "Edinger-Chöre 25 years in concert - Joy to the World"; Auftritte sind am 15. Dezember in der Schwetzinger Kirche St. Pankratius und am 26. Dezember in der Evangelischen Stadtkirche Ladenburg. Karten werden ab Mitte September in der Buchhandlung Seitenweise Bücher am Markt sowie über die Homepage der Edinger-Chöre erhältlich sein.

Zahlreich waren auch die Konzertreisen, die die Chöre nicht nur quer durch Deutschland, sondern auch zu besonderen Auftrittsorten im Ausland geführt haben. Darunter das Stadttheater in Meran, die Festung "La Roccha" im Rahmen der Reise nach Riva del Garda am Gardasee oder sogar Notre Dame in Paris.

Als weitere Highlights in der Geschichte der Chöre nennt Edinger zum Beispiel Live-Auftritte in Rundfunk und Fernsehen, den zweiten Platz beim Kölner Casting für die ZDF-Sendung "Grand Prix der Chöre" und schließlich den Auftritt in Schloss Ludwigsburg anlässlich des Neujahrsempfangs der Landesregierung, "als einziger Chor Nordbadens".

Als "gigantisch" bezeichnet er aber auch die Produktion fünf eigener CDs mit insgesamt 10.000 verkauften Exemplaren. Man komme ohne passive Mitglieder aus und finanziere sich ausschließlich über die musikalische Leistung, sagt Edinger.

Darüber hinaus haben sich Edingers Chöre dem Benefiz verschrieben - fast 50.000 Euro wurden bislang für den guten Zweck ersungen. Dazu hat sich der Chorleiter nun noch einmal bereit erklärt: Am 10. November gibt er zugunsten der Mannheimer Kindervesperkirche ein großes Konzert im "Capitol". Mit dabei sind die Ladenburger Jubilare sowie mit "Frohsinn Friedrichsfeld" ein weiteres Geburtstagskind - das stolze 140 Jahre alt wird.

Und wie geht es nach der Jubiläumsmarke weiter mit Vocal-Ensemble und Konzertchor Lobdengau? Vor zwei Jahren hatte der Chorleiter im Gespräch mit der RNZ Überalterung und mangelnden Nachwuchs als Probleme zumindest traditioneller Männerchöre genannt und kritisiert, dass der Sängerkreis versäumt habe, für Nachwuchs zu sorgen.

Was seine Edinger-Chöre betrifft, hält er sich vorerst bedeckt: "Mein erklärtes Ziel war es, die 25 Jahre vollzumachen - mit diesem Ausnahmechor", der pro Konzert 25 auch englischsprachige Stücke auswendig vorträgt und dem er eine "Riesenleistung" attestiert. "Dass diese Laiengruppe dies 25 Jahre lang auf hohem Niveau gemeistert hat, zusätzlich zum Privat- und Berufsleben, ist grandios."

Doch Edinger bleibt auch hier realistisch, und aus seiner Formulierung geht hervor, dass noch nichts in Stein gemeißelt ist: "Auch bei uns bleibt die Zeit nicht stehen, was das Alter sowie die Konstante jährlicher Herausforderungen betrifft. Wir werden nach dem Jubiläum in aller Ruhe Zukunftsperspektiven besprechen."