Eine Rinderherde ist aus einem Stall in Neuzeilsheim ausgebrochen. Auf dem Bild ist sie zwischen Ladenburg und Schriesheim zu sehen. Repro: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg.Eine Herde Jungbullen ist am Dienstagnachmittag aus dem Stall des Ladenburger Landwirts Karl Meng abgehauen. Bis in die Abendstunden versuchten Meng, Helfer und die Polizei, die Rinder wieder einzufangen. Gefährlich war die Situation vor allem wegen der Nähe zur A5.

Max Keller staunte nicht schlecht, als er nach einem Außentermin mit seinem Fahrzeug wieder zurück zur Baumschule Huben fahren wollte. Der Betriebsleiter sah nämlich plötzlich eine Herde Jungbullen, die auf der Schriesheimer Straße in Richtung Rosenhof rannte. Er erkannte die Gefahr, dass die Tiere auf die Autobahn laufen könnten, und drängte sie mit dem Fahrzeug von der Straße in den Acker ab, erzählte er im Gespräch mit der RNZ. Ein bisschen sei er sich vorgekommen wie im Wilden Westen.

Im Bereich des Neuwegs überquerten die Rinder einen Feldweg in Richtung des Awo-Kinderheims. Keller saß in sicherer Entfernung in seinem Auto, während sich die Herde kurz ausruhte. "Da hat man schon ein mulmiges Gefühl", erzählte Keller. Zweimal habe er die Tiere mit dem Fahrzeug von der Straße abdrängen müssen. Wenig später sah der unfreiwillige Hüter dann Karl Meng seinen Bullen hinterherrennen. Sein Stadtratskollege und einige Helfer wollten die aufgeregte Bullenherde einfangen.

Auch die Polizei beteiligte sich an der Aktion. Wie ein Sprecher angab, waren drei Streifen mit je zwei Beamten im Einsatz. "Wir mussten schauen, dass die Tiere nicht auf die Autobahn rennen", erklärte ein Polizeisprecher. Alarmiert wurden die Ordnungshüter gegen 14.45 Uhr.

Den vereinten Kräften zum Trotz gelang es bis in die Abendstunden nicht, die ganze Herde einzufangen. Die Rinderherde genoss ihren Ausflug und erkundete die Felder rund um die Baumschule in der Nähe des Schützenhauses. Einfangen lassen wollten sie sich auf keinen Fall. Ungefährlich war das nicht.

Die RNZ erreichte Landwirt Meng auf seinem Handy, im Hintergrund waren die Rinder zu hören. Meng hoffte, dass die Helfer die Tiere bald einfangen können. "Die Dunkelheit spielt uns nicht in die Karten", sagte der Stadtrat. Erst am Morgen habe der Landwirt die Jungbullen-Lieferung aus dem Osten erhalten. Das sei ein ganz normaler Vorgang, meinte Meng. "Nach der langen Fahrt sind die Tiere zwar immer nervös, weil ihnen die Umgebung fremd ist, aber die Jungbullen werden nach dem Ausladen rasch wieder ruhig."

Dass die Rinder aus einem Betrieb ausbrechen, kommt nur selten vor. Die Herde lief zunächst vom Gelände in Neuzeilsheim in Richtung der Landesstraße L 597. Zusammen blieben sie Rinder allerdings nicht. Gegen Abend war ein Teil im Bereich der Martinsschule, ein anderer in der Nähe der Baumschule und ein paar Rinder waren sogar bis zum gut zehn Kilometer entfernten Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof gelaufen.

"Bisher ist zum Glück nichts passiert", erklärte Meng gegen 17 Uhr. Die Anspannung war ihm anzumerken. Es sagte, es sei nun die erste Aufgabe, zu verhindern, dass die Herde in Richtung der Autobahn A 5 läuft. Daher hatte er inzwischen einen Tierarzt gerufen, um die Jungbullen mit Betäubungsschüssen außer Gefecht zu setzen. "Diese Aufregung hätten wir wirklich nicht gebraucht", so der Landwirt.

Vor einigen Jahren sind schon einmal drei Bullen aus dem Betrieb ausgebrochen. Damals musste eins der Tiere getötet werden, weil Gefahr in Verzug war und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Jungbulle auf die Autobahn rennt.