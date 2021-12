Ladenburg. (skb) Vor rund fünf Monaten wurde das Ahrtal von einer Katastrophe heimgesucht – die verheerende Flutwelle Mitte Juli zog eine Welle der Hilfsbereitschaft nach sich. Zu den Helfern gehörten auch die Ladenburger Monika Gelle und Thorsten Kirsch, die sich einer von der Schriesheimerin Nicole Ufer privat organisierten Gruppe anschlossen und mit etlichen Transportern voller gespendeter Hilfsgüter nach Rheinland-Pfalz aufmachten. Seitdem hat sich das Ehepaar weiter engagiert, inzwischen sogar eine Patenfamilie mit zwei Kindern gefunden, für die es sich gezielt einsetzen möchte. Erneut erzählten sie der RNZ von ihren Eindrücken nach weiteren Einsätzen vor Ort.

Anfang September ging es in die Grafschaft, eine Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, von wo ein Helfer-Shuttle die Einsatzwilligen von außerhalb direkt zum Einsatzort bringt, je nach deren Fähigkeiten. Auf diese Weise landeten die Ladenburger bei einem Biker-Café an der Ahr, das, so Kirsch, "bis zur Oberkante komplett abgesoffen" war, und packten dort bei der Instandsetzung mit an. Der nächste Helfer-Einsatz führte sie in den Weinort Walporzheim, ein 650 Seelen kleiner Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, in dem die Flutwelle drei Todesopfer gefordert hatte. Die meisten der 400 Häuser, von denen nur zwei unbeschadet davonkamen, stammen aus dem 12. Jahrhundert und sind überwiegend aus Holz gebaut. Sechs von ihnen hat die drei Meter hohe Flutwelle komplett mit sich gerissen, alle anderen, wie Kirsch schildert, wurden auf Rohbau-Niveau zurückgesetzt, der Großteil der Bewohner befindet sich in Notunterkünften, und die wenigsten seien elementarversichert.

Die Ladenburger halfen zunächst dabei, Versorgungszelte auf dem früheren Marktplatz abzubauen, und lernten bei der Mittagspause im Verpflegungszentrum Ortsvorsteher Gregor Sebastian kennen, mit dem sie sich intensiv austauschten. "Der Ort hat in vielerlei Hinsicht Glück gehabt", erzählt Kirsch. Denn drei Tage nach der Katastrophe war die Firma Wipperfürth im Ahrtal unterwegs, um die Zufahrtsstraßen zu räumen, blieb aufgrund des aufgetürmten Schuttes aber in Walporzheim hängen und räumte den Ort daraufhin drei Tage lang. Inzwischen habe Unternehmer Wipperfürth ein mit Spenden bestücktes Baustoffzentrum auf den ehemaligen Sportplatz gebaut, außerdem hätten sich Elektriker aus ganz Deutschland zur "Elektro-Seelsorge" zusammengetan, wo 70 Prozent der Geräte wieder flottgemacht würden.

Durch den Ortsvorsteher haben Kirsch und Gelle auch erfahren, wo genau nun Not am Mann ist – was zwar im Prinzip offensichtlich ist angesichts entkernter Häuser, aber den meisten stellt sich die Frage: Wo überhaupt anfangen? "Das Wichtigste ist die Beratung", sagt Kirsch, der als Bauleiter nicht nur mit Rat und Tat dienen, sondern gleich praktisch helfen konnte. Bei nächster Gelegenheit machte er sich samstags mit einigen seiner Mitarbeiter der Heddesheimer Firma BBS-Linker und entsprechendem Arbeitsgerät auf den Weg nach Walporzheim, wo die Gruppe in einigen Häusern beispielsweise Kernbohrungen für Kaminrohre durchführte, Putz von Wänden entfernte und sie abschliff. "Wir fahren jetzt regelmäßig hin und versuchen, das beizubehalten", sagt Kirsch, dessen Chef sogar für den Diesel aufkommt. Durch den direkten Draht zum Ortsvorsteher erfährt der Bauleiter, was zu tun ist. "Und meinen Leuten hat es Spaß gemacht." Ihre Fahrzeit spendieren sie, die Arbeitszeit finanziert Kirsch über Spendengelder aus der Gruppe. Aus diesem Topf wurden auch 25 Trocknungsgeräte gekauft und gespendet. "Zu tun ist genug", weiß Kirsch, der nicht nachvollziehen kann, dass noch immer Häuser entkernt werden müssen und die Straßenerneuerung auf sich warten lässt.

Was die emotionale Lage der Flut-Opfer anbelangt, ringen zwei Seelen miteinander: "Viele Menschen von außerhalb denken, die Atmosphäre sei schwer – das ist sie aber nicht", findet Gelle. Andererseits könne man sich nicht vorstellen, wie es Leuten geht, die traumatisiert sind. "Viele haben gesagt, sie leben von einem Tag zum nächsten." Doch "so groß das Elend da ist, so schön ist die Aufbruchstimmung". Und so steht für das Ehepaar außer Frage, sich auch weiter zu engagieren. Heizung und Sanitär werden derzeit besonders dringend benötigt.

Info: Wer das Projekt unterstützen möchte, stößt bei Monika Gelle und Thorsten Kirsch auf offene Ohren – auch telefonisch unter der Festnetz-Nummer 06203/181275 oder aber mobil unter 0172/6143167.