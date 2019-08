Von Axel Sturm

Ladenburg. Die ersten Arbeiter haben das neue Wohngebiet "Matzgarten" an der Benzstraße in der Ladenburger Weststadt bereits erreicht. Vier Rinder grasen das 34.000 Quadratmeter große Baugelände derzeit mit viel Eifer ab. Ein paar Monate haben sie dafür noch Zeit, bis dann auch die ersten Baumaschinen anrücken werden. Das ehemalige ABB-Gelände wurde von der Firma Werner Wohnbau aus dem baden-württembergischen Niedereschach gekauft, die hier ein weiteres großes Wohnbauprojekt verwirklichen will.

Ladenburg wird in den kommenden fünf Jahren um rund 2000 Bewohner wachsen, wenn die Wohngebiete Nordstadt-Kurzgewann, Martinsgärten und Hockenwiese fertig sind. In Letzterem sind bereits die ersten Bewohner eingezogen. Ähnlich strukturiert wie die Hockenwiese ist auch das Wohngebiet "Matzgarten", das gegenüber liegt. Hier entstehen in drei Mehrfamilienhäusern 55 Eigentumswohnungen. Außerdem werden 94 Reihenhäuser gebaut, mit deren Vermarktung bereits begonnen wurde.

Dafür zuständig sind Heike und Klaus Müller. Sie schließen ihren Informationscontainer an der Benzstraße fast täglich auf, denn das Interesse an den Wohnungen und Häusern ist enorm. "Man merkt, dass Ladenburg eine sehr begehrte Wohngemeinde gerade für junge Familien ist", sagt Heike Müller. Viele Interessenten hätten mehrere Kinder.

Foto: Rothe

Mit einer solchen Entwicklung rechnete die Ladenburger Verwaltung bereits, als sie in ihrer letzten Ratssitzung für Ende 2019 den Bau eines provisorischen Kindergartens beschloss. Die mobilen Einheiten werden auf einem städtischen Grundstück in der Hockenwiese so lange genutzt, bis der neue Kindergarten in der Breslauer Straße fertiggestellt ist. Auch mit dem Ausbau der Astrid-Lindgren-Schule wurde bereits begonnen, denn auch die Grundschule im Westen Ladenburgs bereitet sich auf den Zuwachs von über 300 Familien vor.

Im "Matzgarten" werden zunächst die 35 Reihenhäuser vermarktet, die an der Benzstraße hinter der Lärmschutzwand gebaut werden. Bereits Ende 2020 sollen die ersten 21 Familien in die Reihenhäuser einziehen können. Im Frühjahr 2021 werden weitere 14 Häuser an die neuen Eigentümer übergeben. Die ersten Eigentumswohnungen in den Mehrfamilienhäusern werden im Sommer 2022 bezugsfertig sein, informierte Klaus Müller.

Erst nach dem Verkauf der Immobilen des ersten Bauabschnitts werden die nächsten Vermarktungsschritte folgen. "Wir sind uns sicher, dass wir mit unserem Zeitplan keine Probleme bekommen werden", sagen die Vermarkter, die beim RNZ-Besuch auf dem Baugelände informierten, dass bereits 15 Reihenhäuser vergeben sind.

In Ladenburg zu wohnen hat seinen Preis. "Ich denke, unser Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen", bemerkte Heike Müller. Wer ein Reihenhaus mit einer Wohnfläche von circa 136 Quadratmetern kaufen möchte, muss rund 500.000 Euro investieren. Die Häuser werden Stein auf Stein gemauert und haben fünfeinhalb Zimmer, es gibt eine Gartenterrasse und ein Gartenstück. Die Wärmeversorgung wird über ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk und Brennwertthermen gewährleistet.

Auch die Vermarktung der 55 Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern läuft laut Heike und Klaus Müller sehr gut. Die Wohnungen werden ab 284.000 Euro angeboten.