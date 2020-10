Ladenburg. (krs) In der schweren Zeit der Coronapandemie kam diese Auszeichnung gerade recht: Die Ringer des Athletik-Sportvereins (ASV) Ladenburg gewannen beim Wettbewerb "Sterne des Sports" den mit 3000 Euro dotierten "Großen Bronzenen Stern" für ihr Engagement im Bereich Integration.

"Integration durch Sport" ist ein Programm des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), der ASV ist dafür bereits seit 2016 Stützpunktverein. "Der ASV engagiert sich im Sport gegen Rassismus und für Integration und gleichberechtigte Teilhabe", sagte Patrick Orf, als Vertreter des Programms. "Wir sind sehr froh, dass wir so einen aktiven Verein bei uns im Programm haben." Diesem Lob schloss sich auch Sabine Hamann vom Sportkreis Mannheim an.

Sie saß in der Jury des Wettbewerbs. "Besonders die kontinuierlich erfolgreiche Arbeit des ASV hat uns überzeugt", begründet sie die Entscheidung, die Ladenburger Ringer auszuzeichnen. "Das war kein Leuchtturmprojekt, hier werden die Menschen begleitet." Persönlich freute sie auch, dass ein Verein aus ihrem Gebiet ausgezeichnet wird. Orf betonte, dass die Integrationsarbeit des Vereins auch über rein sportliche Aspekte hinausreiche. "Hier wurden auch schon Ausbildungs- und Arbeitsplätze vermittelt", lobt er.

Der Wettbewerb ist eine Initiative des DOSB und der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland. Die Auszeichnung in Bronze wird lokal, in Silber landesweit und in Gold bundesweit verliehen. Die ASV-Ringer haben sich mit dem "Großen Bronzenen Stern" nun für die Landesebene des Wettbewerbs qualifiziert.

"Integration – ja logisch", begann der Vorsitzende Joachim Loose seine kurze Rede bei der Veranstaltung. "Wir waren schon immer international, und als Geflüchtete kamen, war klar, dass wir sie aufnehmen." Sport sei einfach international. "Es mag ein bisschen naiv klingen, aber ich habe den Glauben nicht verloren, dass Menschen einfach Menschen sind, egal wo sie herkommen", betonte er. Außerdem dankte er Stadträtin Jennifer Zimmermann (Grüne) und Mark Völkel vom Ortsausschuss für Leibesübungen für ihr Kommen.

"Der große Bronzestern ist eine tolle Auszeichnung, ihn zu gewinnen ist eine große Leistung", erklärte Peter Koch, Pressesprecher Volksbank Kurpfalz. Auch der Ladenburger Filialleiter Heiko Huber kam zu der Veranstaltung im Freien und gratulierte den Ringern. "Es macht mich stolz, dass ein Verein aus meinem Zuständigkeitsgebiet nicht nur mitgemacht, sondern auch gewonnen hat", sagte er. Er sei nicht nur Banker, sondern auch Sportler, und wisse daher, wie sehr die Pandemie den Vereinen zusetzt. "Vielleicht kann der Scheck ja ein bisschen etwas abfangen."

Chefringer Herbert Maier stimmte zu: "In Zeiten von Corona kann man so etwas natürlich besonders gut gebrauchen." Er verwies auf all die wegen der Pandemie ausfallenden Veranstaltungen. Und gibt es schon Pläne, was mit dem Preisgeld passiert? "Das muss ich erst mal den Kollegen Maier fragen", sagte der Vorsitzende Loose. Beim Blick auf die vier jungen Ringer, die während der Übergabe des Bronzesterns über das ASV-Gelände turnten, wird aber klar, dass in die Zukunft investiert wird.

"Hier sind schon richtige Talente dabei", kündigt Loose an. "Moritz hat schon mit drei Jahren bei den Bambinis angefangen", erzählt Maier. Und der Fünfjährige erklärt stolz: "Ich habe schon zwei Wettkämpfe gewonnen." "Ringen macht einfach Spaß", erklärt auch der neunjährige Alexios.