In der Schlange beim Backfischverkauf des Angelsportvereins übten sich einige in Geduld. Innerhalb von zwei Stunden waren 700 Portionen weg. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) 700 Portionen knusprige Backfische sind beim Angelsportverein (ASV) Ladenburg über die Ladentheke gegangen. Die Bedingungen beim traditionellen Backfischverkauf am Karfreitag waren in diesem Jahr allerdings alles andere als erfreulich. Die Organisation am Fischerhäusel klappte gut wie immer, und auch über die Anzahl der Helfenden konnten sich die Verantwortlichen nicht beklagen. Aber selbst auf den Backfischverkauf der Angler hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine Auswirkungen.

Heinz und Bernd Matt hatten mit ihrem Team gleich mehrere Unwägbarkeiten zu meistern: Um die Fritteusen zu füllen, braucht es rund 400 Liter Öl. Diese Menge konnte nur mit viel Geduld besorgt werden. Denn einfach mal 400 Liter Sonnenblumenöl zu kaufen, ist aufgrund diverser Hamsterkäufe, die gerade schon wieder stattfinden, kaum möglich. Ähnlich sah es auch beim Weizenmehl für die Panade aus, schilderten die Brüder, die den ASV seit mehr als zehn Jahren führen. Und dann gingen auch noch die Fischpreise durch die Decke. Normalerweise kommen die Zanderfilets aus Kasachstan über die Ukraine nach Deutschland. Da die Transportwege derzeit abgeschnitten sind, bestellte der Fischlieferant die Zanderfilets in Schweden. "All diese Einflüsse sind auch mit erhöhten Kosten verbunden. Daher mussten wir in diesem Jahr die Preise anheben", meinte Bernd Matt.

Er sagte der RNZ, dass die Fischerfeste in der früheren Form nicht mehr stattfinden können. Das Ladenburger Fischerfest mit dem großen Festzelt auf dem Ankerplatz war Jahrzehnte eine der beliebtesten Veranstaltungen im Sommer. Vor zehn Jahren wurde dann entschieden, das Festzelt zu verkleinern, denn das Helferaufkommen nahm immer mehr ab. Corona bremste den ASV zusätzlich aus, sodass es statt einem Fischerfest nur noch einen Fischverkauf gab. Die Brüder Matt planen erst gar nicht mit einer größeren Veranstaltung in diesem Sommer. "Wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Gibt es genug Öl oder Mehl, und kann überhaupt Fisch in größeren Mengen bestellt werden", zählte Bernd Matt einige Unsicherheitsfaktoren auf. Daher geht man beim ASV eher davon aus, dass es im Sommer auch kein kleines Backfischfest geben wird.

Über den Erfolg beim diesjährigen Karfreitagsfischverkauf freuten sich jedoch alle Vereinsmitglieder. Alle 700 Fischportionen waren binnen zwei Stunden verkauft – und das nicht nur von Stammgästen. Bärbel und Klaus Umstätter, die mit ihren Fahrrädern von Lorsch nach Ladenburg fuhren, nutzten die zufällige Gelegenheit gerne. Eigentlich wollten sie ja in einem Lokal einkehren. Sie setzten sich nun aber mit ihren Fischportionen auf eine freie Bank mit Blick auf den Neckar und genossen die "einmalige Atmosphäre".

Zu den Stammgästen zählt Dieter Brannath, der seit vielen Jahrzehnten zahlendes Mitglied beim ASV ist. "Karfreitag und Backfisch – das gehört für mich zusammen." Auch der Gartenbau-Unternehmer Erhard Schollenberger übte sich in der 30 Meter langen Warteschlange in Geduld. "Wir treffen uns heute im Familienkreis, da wurde ich losgeschickt, um zehn Portionen Fisch und Kartoffelsalat zu kaufen", sagte er.

Christoph Heckele freute sich nach seinem USA-Aufenthalt auf eine Portion Backfisch. "Backfisch statt Burger", war sein Motto nach seinem Urlaub in Las Vegas, den der Bundesliga-Kampfrichter der ASV-Ringer gerade beendet hat. "Verzockt" habe er nicht viel. "Für eine Portion Fisch bei den Fischern reicht das Geld noch", sagte er und lachte.

Auch Fritz Kiener und seine Frau Brigitte stellten sich nach dem Besuch des Ostergottesdienstes in der Neuapostolischen Kirche in die Reihe. Der Besitzer des Autohauses Kiener begrüßte es, dass es in Ladenburg Backfische zu kaufen gibt. "Wenn sich ein Verein so viel Arbeit macht, dann muss man das auch unterstützen", fand Kiener, der sich ebenfalls mehrere Fischportionen für die Großfamilie einpacken ließ.