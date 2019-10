Als dienstältester Kollege überreichte Harry Nullmeyer ein Präsent an die neue Rektorin Angelika Bindert. Foto: Beckmann

Ladenburg. (skb) Neun Jahre lang war sie Konrektorin, nun leitet Angelika Bindert die Erich-Kästner-Schule (EKS) und wurde am Dienstag in ihr Amt als Rektorin eingeführt. Kollegium, schulische Wegbegleiter, Familie, Freunde und Förderer waren dabei, als die Dirigentin den metaphorischen Orchesterstab übernahm - ein naheliegendes Bild, denn: "Musik hat mich mein ganzes Leben lang begleitet."

Und nicht nur das: Schulrat Arnulf Amberg hatte die neue Rektorin als "Überzeugungstäterin für die Inklusion" vorgestellt, wie Bürgermeister Stefan Schmutz es formulierte. Und das war auch der Grund, aus dem die Grund- und Hauptschullehrerin mit "erstklassigem Staatsexamen" und Referendariat mit Auszeichnung der allgemeinen Pädagogik nach nicht einmal fünf Jahren den Rücken kehrte, wie Amberg ausführte. Kreativität und Experimentierfreude im Unterricht waren ihr damals schon attestiert worden, doch durch die an der Rheinau-Grundschule gemachten Inklusions-Erfahrungen war der "Funke übergesprungen".

Bindert legte ein Studium der Sonderpädagogik drauf und wirkte anschließend an der Mannheimer Klinikschule II. Das im Jahr 2000 zunächst an der Astrid-Lindgren-Schule gestartete Projekt des gemeinsamen Unterrichtes mag für sie als Inklusionsbegeisterte, wie Amberg sagte, den Ausschlag für die letztlich erfolgreiche Bewerbung an der EKS gegeben haben: "Wir sind glücklich, dass du diese moderne, innovative Schule von der Spitze aus leiten wirst. Du bist dort angekommen, wo du hingehörst."

Überzeugt, "dass Sie für die Erich-Kästner-Schule die beste Wahl sind", ist auch Bürgermeister Schmutz und zuversichtlich, "dass Sie das notwendige Rüstzeug mitbringen, dieser Verantwortung gerecht zu werden." Angesichts des schulischen Anspruchs, jedem Kind gerecht zu werden, würde er sich eine höhere Personalausstattung wünschen - der Status quo reiche nicht aus. Amberg hatte zuvor bereits eingeräumt, dass die Unterrichtsversorgung "nicht rosig" sei, jedoch zugesichert, stets auf die bestmögliche Ausstattung der Schule zu achten.

Als eine der für sie wichtigsten Schulen der Stadt bezeichnete Schuldekanin Sabine Weil die EKS, "und das", wandte sie sich an die Rektorin, "liegt auch an Ihnen". In lebhafter Erinnerung geblieben ist ihr die herzliche Begrüßung eines neuen Schülers, den sie als Flüchtlingshelferin begleitet hatte: "Man spürte förmlich den Geist dieser Schule: Lebensfreude, Herzlichkeit, große Fürsorge für jeden Schüler. Hier wird gefördert und gefordert."

Wenngleich Bindert in dieser Feierstunde wahrlich Grund zum Strahlen hatte, freute sie sich ganz besonders über den Auftritt "ihrer" Kinder: "Ihr seid die Wichtigsten", versicherte sie gerührt jenem Sextett, das zuvor einen Theaterauftritt mit römischen Szenen präsentiert hatte. Die Kostümierung mit Togen und Kränzen auf dem Kopf kam nicht von ungefähr, denn in der vorgeschalteten Projektwoche war mit "Midas" das jüngste Werk von Autorin Andrea Liebers gelesen worden und hatte zu kreativen Tätigkeiten inspiriert, spielt es doch in Ladenburg zur Römerzeit.

Und so schlugen die Kinder den Bogen von einer Schulstunde junger Römer zu einer Choreografie der Gegenwart, um anschließend zu diskutieren, ob man denn eher für die Schule oder fürs Leben lerne? Ihr Resümee: "Frau Bindert hat recht, zum Glück lernen wir an der Erich-Kästner-Schule was fürs Leben."

"Applaus, Applaus" spendierte das Kollegium musikalisch, nachdem die Schulleiterin selbst das Wort ergriffen und unter anderem ihre Ziele bekräftigt hatte: trotz knapper Ressourcen die täglichen Herausforderungen zu meistern, um den Schülern Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Eine Schule zu leiten, "in der jeder Erwachsene, jedes Kind sich so einbringen kann, wie er ist". Auf dass jeder spüren und sagen kann: "Das ist meine, das ist unsere Schule."