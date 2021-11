Ladenburg. (pol/lyd) In Ladenburg brach am Donnerstagmittag ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses aus. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich das Haus in der Preysingstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer durch angebranntes Essen ausgelöst worden sein. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Feuerwehr und Polizei sind noch vor Ort. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.