Ladenburg. (skb) Durchaus überrascht zeigte sich Bärbel Luppe, Sprecherin der Amnesty-International-Gruppe Ladenburg-Schriesheim, über die enorme Resonanz auf die Lesung mit Mesale Tolu in der Stadtbibliothek. Die Veranstaltung, in der die Journalistin und Übersetzerin kürzlich über ihre viele Monate dauernde Inhaftierung in der Türkei als angebliche Terrorunterstützerin berichtete, war ruckzuck ausverkauft, Interesse und Nachfrage waren enorm.

Luppe hatte Tolu bereits vor einem halben Jahr in Mannheim erlebt, wo sie auf Einladung der dortigen ai-Gruppe anlässlich deren 50. Jubiläums zu Gast war, von ihrem Schicksal berichtete und aus dem daraus resultierenden Buch "Mein Sohn bleibt bei mir: Als politische Geisel in türkischer Haft – und warum es noch nicht zu Ende ist" las.

Die Mannheimer ai-Sprecherin Annette Hillerich stellte daraufhin für Luppe den Kontakt zum Rowohlt-Verlag her, und angesichts der Größenordnung kamen auch noch die Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim sowie die Freunde und Förderer der Stadtbibliothek als Veranstalter mit ins Boot. "Frau Steinbacher war gleich begeistert", sagte Luppe, was die Bibliotheksleiterin nur bestätigen konnte: "Es ist ein wichtiges und aktuelles Thema." Und so kam Tolu nach Ladenburg. Sie bestreitet seit Erscheinen ihres Buchs im April vergangenen Jahres viele Veranstaltungen, allein innerhalb der zurückliegenden Monate habe sie rund 30 Lesungen gehabt, vielfach auf Einladung von Amnesty-Gruppen, "weil sie Menschenrechte und Pressefreiheit thematisieren", sagt sie. Auch mit Volkshochschulen arbeite sie gern zusammen, "weil sie nah am Menschen dran sind".

Zur Lesung war die Ulmerin, die derzeit im Rahmen eines Crossmedia-Volontariats bei "Radio 7" arbeitet, direkt nach der Arbeit aufgebrochen, sie versucht beide Aufgaben in der Regel zu verbinden, selbst wenn es sich um eine zweieinhalbstündige Fahrt handelt. Am nächsten Morgen stand eine weitere Lesung im Carl-Benz-Gymnasium für die Stufe J1 an. "Das Schreiben hat mir geholfen, weil ich alles noch einmal erlebt habe", erzählte Tolu beim RNZ-Gespräch im Vorfeld der Lesung. Allerdings habe sie manchmal abbrechen müssen, "weil es zu emotional wurde". Dass sie heute so distanziert über das Erlebte reden kann, habe aber auf jeden Fall mit der Verarbeitung durch den Schreibprozess zu tun. Oft erlebe sie, dass ihre Zuhörer sehr gerührt und mitgenommen reagierten, was auch daran liege, "dass ich detailliert beschreibe, was und warum es passiert ist". Und dennoch zeige sie auch, "wie man sich aus dieser Situation befreien kann".

Dazu hat bei ihr nicht zuletzt die enorme Solidarität beigetragen. Tolus Fall hat nicht nur zahlreiche Medienberichte, Unterstützerkampagnen und diplomatische Aktivitäten ausgelöst; Mut gemacht haben ihr auch Tausende im Gefängnis erhaltene Briefe und Postkarten: "Ich habe sie heute noch. So viel Solidarität hat mich gestärkt."

Die Anteilnahme so zahlreicher Besucher in Ladenburg bewertete ai-Sprecherin Luppe als "gutes Zeichen dieser Gesellschaft". Tolu sei festgenommen worden, "weil sie ihre Meinung äußern wollte", mit dieser Festnahme sei das Recht auf Pressefreiheit untergraben worden. Kein Einzelfall angesichts vieler Hundert gleicher Schicksale, "nicht nur in der Türkei". Amnesty International setze sich ein für eine Welt, in der Menschen all ihre Rechte ausüben können. "Dass sie heute gekommen sind", wandte sich Luppe an die Besucher, "empfinde ich als Unterstützung für diese Arbeit."

"Sie haben mir einen Raum geboten, den man mir in der Türkei genommen hat", dankte Tolu den Veranstaltern. Acht Monate lang, von April 2017 an, war sie in der Türkei unter teils unvorstellbaren Bedingungen inhaftiert, weitere acht Monate wurde ihr die Ausreise verweigert, bis sie Ende August 2018 wieder nach Deutschland kam. Und doch kann sie heute sagen: "Es geht mir sehr gut. Ich genieße die Freiheit – sie ist mir schon einmal genommen worden."

"Es ist beeindruckend zu hören, was Sie erlebt haben, und noch beeindruckender, wie Sie damit umgehen", sagte Bibliotheksleiterin Stephanie Steinbacher nach Tolus ausführlicher Schilderung der ihr gegenüber erhobenen Vorwürfe, der Verhöre, Willkür, Bedingungen im Gefängnis und weiterer negativer Erlebnisse nach der Freilassung. Bärbel Luppe betonte: "Sie haben das gesamte Spektrum dieser Rechtlosigkeit ausgebreitet, das Ausgeliefertsein, die Solidarität und zum Schluss noch den Horrortrip." Für Luppe selbst, sei dies "eine starke Motivation weiterzumachen".