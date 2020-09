Von Axel Sturm

Ladenburg. Das gab es bei den Altstadtmusikanten noch nie: Jedes der vier Bandmitglieder – Liederkranz-Chef Jörg Boguslawski, Wolfgang Schmidt, Andreas Lange und Markus "Haui" Hautzinger – hatte beim Konzert auf dem Obsthof Schuhmann seine eigene kleine Bühne aus Paletten. Eine geniale Idee des Bühnenbauers in Zeiten von vorgeschriebenen Mindestabständen. Nebenbei wurden so auch die Größenunterschiede zwischen den Musikern etwas ausgeglichen. So stand Zwei-Meter-Mann Boguslawski auf einer Palette und der wesentlich kleinere "Haui" auf deren drei, und beide sangen gemeinsam quasi auf Augenhöhe.

Bevor das Konzert vom Leiter des Ordnungsamts, Rüdiger Wolf, genehmigt wurde, musste ein umfangreiches Sicherheitskonzept ausgearbeitet werden. Wolf überwachte die Einhaltung am Sonntagmorgen persönlich. Er hatte keine Beanstandungen und lobte die Veranstalter vom Liederkranz sogar. Seinem Motorradausflug stand also nichts mehr im Weg.

"Auch ein wenig stolz"

Das Konzert der Kultband des Liederkranzes war schon wegen der "Corona-Stimmungskiller" (so nannte eine Besucherin die Vorgaben) außergewöhnlich. An einem normalen Altstadtfestsonntag liegen sich die meist angeheiterten Fans der Altstadtmusikanten in den Armen. Vor der Bühne wird sonst geschunkelt und getanzt, und der Schlager "Rote Lippen soll man küssen" wird nicht selten wörtlich genommen. Dieses Mal war alles anders.

Die Konzertbesucher durften ihre Plätze an den Tischen nicht verlassen. Aufstehen war zwar erlaubt – aber wer ein Tänzchen wagen wollte, der wurde von Ordnungskräften des Liederkranzes zurückgepfiffen. Die Vorgaben schlugen sich auf die Stimmung nieder. "Die Bandmitglieder geben alles – aber heute fühle ich mich wie bei einer Autofahrt mit angezogener Handbremse", sagte ein Besucher. Er fand, dass der Funke nicht so recht überspringen wollte auf das überwiegend jüngere Publikum. Zumindest in den ersten zwei Stunden nicht. Die Stimmung bei Schuhmanns war trotzdem nett.

Im Vorfeld hatte es wegen des Auftritts geteilte Meinungen gegeben. Bürgermeister Stefan Schmutz, der das Altstadtfest wegen der Corona-Lage absagen musste, stufte die Veranstaltung als "grenzwertig" ein. "Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, das Konzert nicht abzusagen", sagte Boguslawski bei der Begrüßung. Man wolle die 200 registrierten Gäste aus der Corona-Depression herausholen. "Spaß an diesem Sonntagmorgen haben und nicht permanent an Corona denken", das sei das Ziel des Auftritts, meinte der Liederkranzvorsitzende. Später hielt er diesen Zweck für erfüllt.

Boguslawski sagte der RNZ, dass es ein "Riesenaufwand" gewesen sei, die Sicherheitsvorgaben zu erfüllen. "Wir haben es aber gemeinsam geschafft – und das macht mich auch ein wenig stolz", sagte er später auf der Bühne.

Auch mit ihrem Programm erfüllten die Altstadtmusikanten die Erwartungen. "Viva Colonia" gehört als Klassiker eigentlich immer dazu. Andreas Lange hatte den Hit der "Höhner" kurzerhand Corona-konform umgeschrieben. Ansonsten gab es ein beliebtes Stimmungslied nach dem anderen – von der "Schützenliesl" bis "Fiesta Mexikana". Und so legte auch das Publikum in den vier Stunden nach und nach seine Zurückhaltung ab und konnte die Krise zumindest für eine kurze Zeit vergessen.