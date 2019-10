Von Axel Sturm

Ladenburg. Von Ladenburg aus nach ganz Europa: Im 19. Jahrhundert stellten zahlreiche Betriebe in der Römerstadt Produkte her, die viele Jahre lang als Verkaufsschlager galten. Schuhe aus der Schuhfabrik der Brüder Nilsen etwa, oder in der Albersia gefertigte Krawatten. Firmeninhaber Wilhelm Albers gelang mit der patentierten Druckknopfkrawatte sogar eine Innovation, die um 1935 viel Beachtung erzielte. Das sind zwei Beispiele von Betrieben, die Teil der Ausstellung "Wirtschaft im Wandel" sind, die am Wochenende eröffnet wurde und gleich auf reges Interesse stieß.

Von der "großen Produktvielfalt" von in Ladenburg produzierten Erzeugnissen sprach Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann. Als Beispiel nannte sie Fahrzeuge der Firma Benz & Söhne, Feuerlöscher von Total oder den Wasserenthärter Calgon der Firma Benckiser. Sie alle wurden oder werden von hier aus auch ins Ausland vermarktet. Die Ausstellung, die vom Heimatbund und dem Stadtarchiv konzipiert wurde, befasst sich mit den 17 bekanntesten Ladenburger Unternehmen.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz sprach von einer "besonderen Ausstellung", als er die Veranstaltung zur Ladenburger Industriegeschichte in den Räumen des Stadtarchivs eröffnete. Eine florierende Wirtschaft ist für Ladenburg schon immer wichtig, denn mit den Steuern der Unternehmen werden unter anderem die städtischen Einrichtungen erhalten und neue Kindergärten, Schulen oder Sporthallen gebaut.

"Gewerbesteuereinnahmen sind eine tragende Säule des Haushalts", sagte Schmutz. Knapp 6000 Menschen arbeiten heute in Ladenburg. Dabei hat die Stadt einen positiven Pendlersaldo, es fahren also mehr Arbeitnehmer nach Ladenburg hinein als hinaus.

Dies liege an der guten strategischen Lage der Stadt, sagte Schmutz, aber auch an der Infrastruktur, die für die Betriebe geschaffen wurden. Doch trotz aller Bemühungen, Ladenburg für Betriebe attraktiv zu machen, haben in den vergangen Jahren wichtige Unternehmen die Zahl der Arbeitsplätze reduziert oder, wie zuletzt Reckitt Benckiser, die Produktion ganz aufgegeben.

In den 1970er Jahren fanden die Menschen bei Großunternehmen wie BBC, York-International, Grünzweig & Hartmann oder dem Feuerlöschhersteller Total noch vermeintlich sichere Arbeitsplätze in der Stadt. Doch auch die Ladenburger Unternehmen betrieben einen massiven Arbeitsplatzabbau. So waren in der Firma Total in den 1980er Jahren 800 Menschen beschäftigt, heute sind es noch rund 100.

In seiner Einführung zur Ausstellung ging Stadtarchivar Oliver Gülck auf die Geschichte der Industriebetriebe ein, die einen großen Wandel erlebten.

Bis ins 18. Jahrhundert war Ladenburg rein landwirtschaftlich geprägt. Im 19. Jahrhundert, als sich die Bevölkerung von 2000 auf 3500 Einwohner vergrößerte, siedelten sich dann auch Leimsiedereien und Tabakfabriken an.

1881 entstand mit der Schuhfabrik Nilsen das erste fabrikähnliche Unternehmen - eine Mischung aus Handwerk und Fabrikation. Zwischen 1898 und 1910 gab es dann den ersten großen Industrialisierungsschub in der Ladenburger Geschichte. Mit der Einführung von fließendem Wasser und Strom siedelten sich zahlreiche Firmen in der Stadt am Neckar an. "Ladenburg rüstet sich für die Wirtschaft": So warben die Ladenburger Stadtverantwortlichen aus dem Rathaus um Unternehmen. Ein Stadtmarketing gab es damals noch nicht, es funktionierte aber auch so. Aus dieser Zeit sind fast 90 Industriebetriebe bekannt, die sich hier ansiedelten.

Erste Großunternehmen wie die Elektrizitätswerke Ladenburg, Carl-Benz-Söhne, die Chemiefabrik Ladenburg, das Eisenwerk Germania, die Wäschefabrik Lehnel, die Hutfabrik Abel und die Maschinenfabrik Hemmer sowie die Verbandsabdeckerei, die Tierkadaver entsorgte, hatten ihren Standort in Ladenburg.

Der zweite Industrieschub, von dem Ladenburg lange profitierte, begann im Zweiten Weltkrieg und setzte sich bis in die 1970er Jahre fort. Zu den ersten Firmen dieser Epoche gehörte das Stahlbauunternehmen Markwardt, aber auch BBC, die Firma Klingebeil, Nordap, Total und die Gummiwarenfabrik Jutt benötigten zahlreiche Arbeitskräfte.

Stadtarchivar Oliver Gülck hatte viel Freude an der Recherchearbeit für die Ausstellung, sagte er. Und kündigte bei der Ausstellungseröffnung weitere Ausstellungen an, denn auch das Handwerk und die Landwirtschaft böten viele Ansatzpunkte.

Info: Die Ausstellung "Wirtschaft im Wandel" von Heimatbund und Stadtarchiv ist bis 14. November im Stadtarchiv am Carl-Benz-Platz zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr.