Von Axel Sturm

Ladenburg. Paul Wolf kennt sich in Sachen Ladenburger Landwirtschaftsgeschichte bestens aus. Der Bauer ist einer der letzten Zeitzeugen, der die große Zeit der bäuerlichen Betriebe in der Altstadt noch selbst miterlebt hat. Seine Kindheit, die kein Zuckerschlecken war, verbrachte er auf dem Bauernhof Wolf in der Zehntstraße.

Während die meisten Kinder im Sommer zum Schwimmen an den Neckar gingen, mussten die Kinder der Landwirte nach der Schule auf dem Acker helfen. "Einmal bin ich einfach abgehauen, um mit meinen Freunden an der Sandbank zu schwimmen. Abends wurde ich schon erwartet, und dann gab es was hinter die Ohren", erinnert sich Wolf, der trotz aller Härte und Entbehrungen eine schöne Kindheit erlebte.

Gut verstehen kann Paul Wolf die derzeitigen Sorgen der Landwirte wegen der Erntehelfer und Fachkräfte, die teilweise in ihren Heimatländern bleiben. Auch auf den Bauernhof Wolf wurden früher Helfer benötigt. Ebenso halfen alle Familienmitglieder auf dem Acker mit. Die Erntehelfer damals kamen allerdings nicht aus Polen oder Rumänien, sondern aus dem Odenwald. Damals waren aber auch Mägde und Knechte fester Bestandteil der landwirtschaftlichen Betriebe, erinnert sich Paul Wolf, der mit der RNZ auf Zeitreise ging.

Paul Wolf. Repro/Foto: Sturm

Noch in den 1950er Jahren gab es in der Altstadt über 60 landwirtschaftliche Betriebe. Heute ist im Stadtkern Ladenburgs kein einziger Bauernhof mehr. "Es war damals alles schon verdammt eng. Die Mähdrescher und Maschinen passten kaum durch die engen Gassen. Der Lärm der Tiere und der Geruch der Jauchegruben störten die anderen Bewohner immer mehr. Wir Landwirte hatten keine Entwicklungsmöglichkeiten auf unseren Höfen", berichtet der Zeitzeuge. Die Stadtverantwortlichen beschlossen daher in den 1950er Jahren die Aussiedlung der Höfe.

Es wurden Höfe zuerst in Neubotzheim und später in Neuzeilsheim gebaut. 20 Bauernhöfe beteiligten sich an der Aussiedlung – unter anderem auch der Wolf-Hof. Rund 40 Landwirtschaftsbetriebe wollten sich eine neue Herausforderung aber nicht mehr antun. Nach und nach verschwanden auch diese Bauernhöfe aus der Altstadt. Viele fanden keinen Nachfolger, andere mussten aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. In der 1970er Jahren war die Altstadt dann "bauernhoffrei".

Wolf erinnert sich gerne an die Zeit davor, als die Kinder im Kandelbach badeten und fast jedes dritte Haus ein Bauernhof war. Schweine grunzten, Kühe muhten. Damals machte jeder alles: Es wurden bevorzugt Kartoffeln, Getreide, Mais, Zuckerrüben und Tabak angebaut. Das Tabakgeschäft war zwar lukrativ, aber besonders arbeitsintensiv für die Familienbetriebe. Zur Getreideernte kamen die sogenannten "Schnitter" aus dem Odenwald. Es waren Ehepaare, die sich in der Landwirtschaft ihr Geld verdienten. Mit einer Sense schnitt der Mann das Getreide ab, und die Ehefrau bündelte es händig zusammen. Auf Stöcken wurde es getrocknet und dann mit dem Pferdefuhrwerk in die Dreschhallen gefahren.

In Ladenburg wurde in der privaten Dreschhalle von Pirmin Müller am Lumbebuckel (Standort war das Gelände der alten Martinsschule) gedroschen. Außerdem gab es noch eine Dreschhalle am Ende der Zehntstraße, die gemeinsam von den Landwirten als eine Art Genossenschaftsbetrieb betrieben wurde.

Das Korn wurde dann von den Sackträgern in die Speicher auf den Höfen getragen. Diese Arbeit war eine einzige Quälerei, denn über enge Treppenhäuser wurden die 50-Kilo-Jutesäcke mit reiner Muskelkraft nach oben befördert. Von den nicht ganz so akribischen Erntemethoden profitierte damals auch die Bevölkerung. Das nachträgliche Ährenlesen war für Kinder eine Pflichtaufgabe.

Die fortschreitende Technik revolutionierte dann aber auch die Landwirtschaft in Ladenburg. Die Schnitter aus dem Odenwald wurden mit der Erfindung der Mähdrescher arbeitslos.