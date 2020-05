Von Axel Sturm

Ladenburg. Noch am letzten Mittwoch freuten sich die Bewohner des Johanniter-Heims am Waldpark über die ersten Lockerungen in der Coronakrise. Erstmals hielt der evangelische Pfarrer David Reichert wieder einen Gottesdienst vor Publikum ab. Natürlich im vorgeschriebenen Abstand und im Garten – und dadurch ersparte sich der Pfarrer nun offenbar eine zweiwöchige Quarantäne.

Am Sonntag wurde den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims nämlich mitgeteilt, dass es in der Einrichtung ein großes Problem gibt. Nach einem Krankenhausaufenthalt wurde ein zurückkehrender Heimbewohner positiv auf das Coronavirus getestet. "Außerdem haben sechs Mitarbeiterinnen ein positives Testergebnis", teilte die Pressesprecherin der Johanniter, Regina Doerr, auf RNZ-Anfrage mit. Zusätzlich wurde – Stand Montagnachmittag – ein weiterer Bewohner positiv getestet, alles in allem acht positive Fälle im Haus am Waldpark. Nach Erhalt der Testergebnisse wurden alle Angehörigen und Betreuer von der Einrichtungsleiterin Christiane Reuter umgehend informiert, weil zum Schutz der Hausgemeinschaft ein sofortiges Besuchsverbot ausgesprochen werden musste. "Es war uns wichtig, mit den Angehörigen persönlich zu sprechen, um auf die Ängste und Sorgen eingehen zu können", sagte Doerr.

Natürlich steht das Pflegeheim in Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um die weiteren Sicherheitsmaßnahmen abzusprechen. Dem Haus wurde von der Behörde ein vorbildliches Verhalten attestiert. "Von amtlicher Seite wurde ein 14-tägiges Kontaktverbot ausgesprochen", teilten die Johanniter mit. Dazu gehört auch, dass die vorgesehenen Besucherlockerungen sowie die eingerichteten Fensterbesuche im Gartenzimmer vorerst zurückgestellt werden. "Es tut uns leid – aber wir müssen so streng reagieren", sagte Doerr. Die Pressesprecherin versicherte auch, dass die Betreuung der Heimbewohner ohne Einschränkungen "sehr gut gewährleistet ist". Von den 53 Pflegekräften seien noch nicht alle getestet. Dies werde im Laufe des heutigen Dienstags geschehen. Die 55 Bewohner haben bis auf einen alle einen Coronatest gemacht.

Verständnis für die strengen Maßnahmen hat auch Hannelore Matt. Die langjährige SPD-Gemeinderätin aus Edingen-Neckarhausen wohnt seit zwei Jahren im Waldparkheim der Johanniter, und sie fühlt sich auf der anderen Neckarseite sehr wohl. "Für uns war die Nachricht ein Schock." Gerade kam wieder ein Stück weit Normalität im Heim auf. Die Kartenrunde mit drei befreundeten Bewohnerinnen funktionierte wieder, und auch die Teilnahme am Gottesdienst von ihrem "Emporenplatz" zum Garten hin war für Hanne Matt ein Zeichen der Hoffnung. Seit Sonntag durften die Bewohner ihre Zimmer nicht mehr verlassen: "Man fühlt sich schon wie eingesperrt – aber es geht halt nicht anders." Die Pflegekräfte seien jetzt besonders angespannt, aber trotzdem fühlt sich Matt gut betreut.

Auch der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz, der sich in den letzten Tagen über eine coronafreie Stadt freuen durfte, macht sich Sorgen: "Die positiven Befunde zeigen einmal mehr, dass alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, die Abstands- und Hygienevorschriften konsequent einzuhalten." Er findet, dass die gegenwärtigen Lockerungen "keine Einbahnstraße" sein dürften. Die Pandemie befinde sich schließlich noch im Anfangsstadium, und es wäre "ein großer Fehler, wenn wir uns alle in Sicherheit wiegen würden", so Schmutz. "Wir sind noch nicht über den Berg – die positiven Testergebnisse in unserer Stadt belegen das."