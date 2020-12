Dirk-Henner Lankenau an seinem Honigstand am Hinteren Rindweg. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Allein in Deutschland produzieren Bienen rund 20.000 Tonnen Honig im Jahr. Davon werden rund 800 Kilogramm in Ladenburg geerntet, berichtet der Freizeitimker Dirk-Henner Lankenau. Sein interessantes Hobby betreibt er mit Leidenschaft und Akribie in der Römerstadt.

Gerade in der kalten Jahreszeit, in der man sich leicht eine Erkältung einfängt, ist die süße Masse ein gefragtes Lebensmittel. Heiße Milch mit Honig ist bekanntlich ein gutes Hausmittel gegen Halsschmerzen. Lankenau verkauft den Honig seiner Bienen zum Beispiel am Hinteren Rindweg. Dort hat der Experte seine Bienenvölker stehen, er betreut sie in einer Art Rundumversorgung. In der Werkstatt pflegt und repariert er die Bienenkästen – vor allem Spechtlöcher müssen geflickt werden. Auch die Holzböcke, auf denen die Bienenkästen stehen, baut er selbst, denn ein Wissenschaftler brauche auch praktische Beschäftigung, erzählt der Molekularbiologe.

Lankenau ist an der Nordseeküste aufgewachsen und hat seine Jugend im Ruhrpott verbracht. Nach seinem Biologie- und Molekularbiologie-Studium promovierte der Akademiker in den Niederlanden, um danach in den USA zu lehren – unter anderem an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Als eingefleischter "Fast-Amerikaner" kehrte er nach Deutschland zurück, denn er nahm eine Forscherstelle am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) an und wurde in der Region sesshaft. Für ihn war es ein Glücksfall, dass er ein Haus in der Oststadt anmieten konnte. Seine Familie und er fühlten sich in Ladenburg von Anfang an wohl. Für den beruflichen Ausgleich suchte Lankenau ein interessantes Hobby, und als ihm seine Frau den Tipp gab, dass es in Ladenburg einen Imkerverein gibt, war der Wissenschaftler sofort interessiert. Bienen und Insekten übten auf den ehemaligen Vertretungsprofessor am Zoologischen Institut Heidelberg schon immer eine Faszination aus, und das Interesse verstärkte sich noch, als er den damaligen Vorsitzenden des Imkervereins, Vitus Thaler, kennenlernte.

Auf dem Vereinsgelände im Westen Ladenburgs stellte Lankenau 2007 sein erstes Bienenvolk auf. Ein Jahr später waren es schon zehn Völker, und sein Wissensdurst war längst noch nicht gestillt. Er suchte daher nach einem eigenen Ort für seinen Bienenstand, und es war ein glücklicher Zufall, dass er mit dem Rathausmitarbeiter Herbert Felbek in Kontakt kam. Felbek war auch für den Wassergewinnungsverband tätig, der in Ladenburg einige Grundstücke besitzt. Er konnte sich vorstellen, auf dem Gelände eines Tiefbrunnens am Hinteren Rindweg auch Bienenvölker unterzubringen. Lankenau gefiel der Standort sofort, sodass er dort bis zu 80 Bienenvölker ansiedelte. Ein Volk kann aus bis zu 50.000 Arbeitsbienen bestehen, die ab April besonders intensiv betreut werden müssen. Im Frühjahr, wenn ein Bienensachverständiger die Gesundheitsprüfung abgenommen hat, werden die noch leeren Honigkästen aufgestellt. Ein königliches Leben hat die Bienenkönigin übrigens nicht, denn sie befindet sich in einem "Gittergefängnis". Die Eier der Königin dürfen nämlich nicht in den Honigraum gelangen, denn dann würde der Honig verunreinigt.

Erreichen die Außentemperaturen im Frühjahr neun Grad Celsius, legen die Bienen los und sammeln Nektar, aus dem letztendlich der Honig gewonnen wird. In Ladenburg treffen die kleinen Brummer ideale Bedingungen an. Die benachbarten Baumschulen und Obstplantagen, aber auch der nahe Odenwald liefern genug Nektar, sodass der Hobby-Imker schöne Erträge erzielt. Die erste Honigernte im Frühjahr stammt von Kirsch-, Ahorn-, Pfirsich- und Apfelblüten. Der Frühsommer-Honig hat dann einen deutlichen Akaziengeschmack und eine unverkennbare Rosskastaniennote. Weil in Ladenburg zahlreiche Akazien gefällt wurden, empfiehlt der Hobby-Imker, neue anpflanzen zu lassen. Der Sommerhonig schmeckt stark nach Linden, und auch die Edelkastanie ist in dieser Zeit ein ganz ausgezeichneter Nektarproduzent.

Die Honigwaben bringt Lankenau dann in sein Haus, in dem gleich fünf Räume für sein Hobby belegt sind. Die Honigschleuder steht in einem gekachelten Raum, der alle lebensmittelhygienischen Bedingungen erfüllt. Außerdem gibt es einen Wachsschmelzraum und einen Kerzengießraum sowie die Lagerstätte für den fertigen Honig, den Lankenau für sieben Euro pro Glas abgibt.

Das Zubrot, das sich der Imker mit dem Honigverkauf verdient, ist längst nicht der bedeutendste Aspekt. Lankenau ist es wichtig, Wissenswertes über die Bienen zu dokumentieren. Die Ergebnisse hält er im Internet fest: www.flickr.com/photos/143115576@N02/collections.

In den Schutz der Bienen investiert der Hobby-Imker viel Zeit. Genauso wichtig ist es ihm, Ansprechpartner zu sein für alle, die ebenso mit der Imkerei beginnen wollen. Lankenau kann sich auch vorstellen, nach der Eröffnung der neuen Draußenschule im Reinhold-Schulz-Waldpark die Klassen zu besuchen, um sein Wissen weiterzugeben.