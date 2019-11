Fast 500 Teilnehmer stark war der Martinszug am Montag. Die Kinder freuten sich über Martinsmännchen, die die Kolpingsfamilie angesichts der 70. Auflage spendiert hatte. Foto: skb

Ladenburg. (skb) „Sankt Martin! Sankt Martin!“ Die lautstarken Rufe in der St.-Gallus-Kirche aus Hunderten Kehlen, zu denen der katholische Diakon Tomas Knapp angeregt hatte, waren jedoch vergeblich: Der Mann im roten Mantel, in den erneut Hufschmied Gunter Stamm vom Reiterverein geschlüpft war, hatte sein Pferd wohl schon in den Stall gebracht.

Zuvor hatte er hoch zu Ross gemeinsam mit Michael Lehrian den 70. Martinszug angeführt, den die Kolpingsfamilie seit 1949 organisiert – ein Jubiläum, das die Organisatoren mit leckeren Martinsmännchen krönten, die abschließend an die Kinder verteilt wurden. Fast 500 Teilnehmer, so die Schätzung Michael Bittners vom örtlichen Polizeirevier, waren diesmal unterwegs und zogen, musikalisch begleitet von Ladenburger Stadtkapelle und Evangelischem Posaunenchor, durch die Straßen der Römerstadt, angefangen beim Martinstor.

Dort war der Zug jahrzehntelang mit einer kleinen Feier beschlossen worden, doch seit drei Jahren ist das geschichtsträchtige Gebäude Startpunkt, und der Abschluss findet in der Kirche statt. Was sich bewährt hat, denn „so sind wir wetterunabhängiger“, wie Andrea Bündgens vom Vorstandsteam erklärte – ganz abgesehen von der Atmosphäre im Gotteshaus und den deutlich besseren Sichtverhältnissen.

In diesem Jahr hatten die Kleinen des Kindergartens St. Joseph hier ihren großen Auftritt und präsentierten eine stimmungsvolle Lichter-Einlage. Lichter sind schließlich wesentliche Begleiter des Umzugs, „aber wir sollten das Licht nicht herumtragen, sondern in uns tragen“, betonte Kolpingsbruder Tomas Knapp in seiner Ansprache: „Das Licht zu den Armen tragen – das ist die Botschaft des Tages.“

So hatte es auch der Heilige Martin gemacht, einst römischer Soldat, dem in einer Winternacht ein frierender Bettler begegnete. Dem Martin half, indem er seinen Mantel mit ihm teilte. So schön die vielen Laternen auch seien, St. Martin sei weniger ein Laternen- als vielmehr ein Menschenfest, sagte Knapp: „Menschen helfen, aufmerksam sein, aufeinander achten“ – darum gehe es. Praktische Alltagsbeispiele: „Rettungsgassen auf der Autobahn bilden, langsamer fahren, Kindern ein Vorbild sein.“

Beschlossen wurde die Feierstunde mit dem Lied „Lobet den Herrn“. Das sei Tradition, sagte Barbara Volk vom Vorstandsteam der Kolpingsfamilie, „und ich finde, ein guter und festlicher Abschluss“. Zuvor dankte sie allen Unterstützern – das sind die örtlichen Sicherheitskräfte von Polizei und Feuerwehr, die Musiker, Pferd und Reiter, Kindergärten, Redner, die Besucher und schließlich „viele Helfer der Kolpingsfamilie, die seit 70 Jahren dafür gesorgt haben, dass der Martinszug stattfinden kann“.