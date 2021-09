Auch in der Dalberg-Grundschule hat sich einiges getan. Beim Ortstermin informierte Bürgermeister Stefan Schmutz (r.) über die Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen an den Ladenburger Schulen getätigt wurden. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Kurz vor dem Schulanfang haben der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz und der städtische Gebäudemanager Götz Speyerer zu einem Ortstermin eingeladen, um über die Investitionen an den Schulen zu informieren. Thema war, dass es nun 40 neue Schulkind-Betreuungsplätze gibt, die Umsetzung der Corona-Vorschriften, aber auch "normale Verschönerungsarbeiten".

Allein 200.000 Euro nahm die Stadt in die Hand, um einige Klassenräume zu renovieren und den Einstieg ins digitale Zeitalter zu schaffen. Die Glasfaserübergabestationen wurden mittlerweile an allen sechs Schulen installiert, für die die Stadt Ladenburg als Schulträger Verantwortung trägt. Derzeit werden die Kabel verlegt, damit die Informationen über das schnelle Internet in den Klassenräumen abgerufen werden können. Der Leiter des Hausmeisterpools, Karlheinz Schäfer, berichtete außerdem über die Erneuerung von Fußböden in den Klassenräumen, die Rauchmelder mussten teilweise erneuert werden, und es standen Malerarbeiten in den Fluren und Klassenzimmern an. Ein Großteil dieser Arbeiten kann das Hausmeister-Team selbst erledigen. Facharbeiten werden hingegen an die örtlichen Handwerksfirmen vergeben, ergänzte der Gebäudemanager Götz Speyerer.

Um die Vorgaben des Landes hinsichtlich Corona und Betreuungsangeboten zu erfüllen, müssen die Kommunen derzeit viel Geld in die Hand nehmen. "Wir sind unter Zugzwang. Man füttert die Kommunen aber lediglich an, durchgefüttert werden wir nicht", sagte Bürgermeister Schmutz. Mit dem Bezuschussungsumfang ist er alles andere als zufrieden. Der Ausbau der Ganztagesbetreuungsplätze sei zwar eine wichtige Aufgabe, der sich Ladenburg auch stellt, aber weil das Bundesgesetz noch nicht verabschiedet wurde, seien noch viele Finanzierungsfragen offen, sagte Schmutz.

Auch der Eintritt in das digitale Zeitalter sei ein finanzieller Kraftakt für die Kommunen und zudem ein "Bürokratiemonster", das viel Zeit koste. In Ladenburg war man zwar "vorausschauend" und erstellte die für die Bezuschussung zwingend erforderlichen Medienentwicklungspläne rechtzeitig, aber auf eine dauerhafte Unterstützung kann die Stadt nicht hoffen. Es sei zwar viel Geld im Umlauf, aber bezuschusst werde nur die Erstausstattung, kritisierte Schmutz. Muss ein defektes Tablet ausgetauscht werden, muss die Stadt die Zeche zahlen. Auch die Wartungsarbeiten bleiben an den Kommunen hängen. Schmutz prognostiziert, dass die Folgekosten den städtischen Haushalt schwer belasten werden.

Viel Geld kosten auch die vom Land vorgegebenen Corona-Schutzmaßnahmen. Schmutz stellt hier allerdings nicht die finanziellen Belastungen in den Mittelpunkt. Viel wichtiger sei es, dass die Menschen geschützt werden, und ein normaler Alltag einkehren kann. Oberstes Ziel müsse es sein, dass die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen den Betrieb aufrechterhalten können. Schließungen gingen immer zulasten der Familien und das soll in Ladenburg vermieden werden.

Zufrieden ist der Bürgermeister damit, dass in den vergangenen Monaten 40 neue Ganztagsbetreuungsplätze geschaffen wurden. Das Team des städtischen Horts hat in der ehemaligen Wohnung über der Dalberg-Grundschule neue Räumlichkeiten bekommen, und auch im Obergeschoss der städtischen Turnhalle gibt es nun welche. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigt, daher musste gehandelt werden. Rund 150.000 Euro wurde allein in diese Maßnahme investiert. Ein Drittel der Kosten fließe über Zuschüsse wieder in die Stadtkasse zurück.

Bei den viel diskutierten Luftfiltern warnt Schmutz, dass sie nur ein Mosaikstein seien. Bund und Land haben dafür Mittel bereitgestellt und Ladenburg ist in der glücklichen Lage, in den kommenden Wochen 20 Räume mit UVC-Leuchten betriebene Filteranlagen auszustatten. Das kostet die Stadt rund 70.000 Euro. Insgesamt geht es um 48 Geräte, die die Stadt in einer geräuscharmen Version anschaffte. Das regelmäßige Lüften entfällt dadurch aber nicht. Um die Intervalle dafür zu optimieren, wurden all 200 Räume, die von Schulen und Betreuungseinrichtungen genutzt werden, mit CO2-Ampeln ausgestattet, die mit weiteren 15.000 Euro zu Buche schlugen. Sie messen die Luftqualität in den Räumen.

Schmutz freut sich außerdem auf die Eröffnung der dann barrierefreien Bushaltestelle Ankerplatz. Auch das sei eine Investition in die Zukunft. Der Bürgermeister hofft, dass die auswärtigen Schüler künftig stärker die Busverbindung nutzen, und so Autofahrten der Eltern zur Schule vermieden werden.