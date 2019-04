Ladenburg. (stu) Wenn die Bauarbeiter am Donnerstag, 25. April, in die "Alte Wallstadter Straße" ausrücken, sollen sie etwas Erleichterung in die angespannte Parksituation in der Weststadt bringen: 24 neue Stellplätze für Autos werden gebaut, für den Zugang werden zwei Treppenanlagen ausgehend von der Donaustraße und der Banater Straße errichtet. Das teilt die Verwaltung in einer Pressemeldung mit. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolge eine Aufwertung des Grünstreifens, hauptsächlich sollen Insekten- und Vogelnährgehölze angepflanzt werden. Die vorhandenen Rasenflächen werden durch die Einsaat von speziellen Blumenmischungen für Insekten aufgewertet.

Die Parkplätze in der "Alten Wallstadter Straße" sind öffentlich nutzbar. Um ein dauerhaftes Abstellen von Fahrzeugen zu verhindern, werden sie montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr auf eine Nutzungsdauer von maximal zehn Stunden beschränkt. Somit soll erreicht werden, dass die Parkplätze besonders für Berufstätige zur Verfügung stehen.

Um sicherzustellen, dass in diesem Bereich nur Autos parken, werden wie bereits in den Parkflächen bei der Skater Anlage und den Tennisplätzen Barken für die Höhenbeschränkung eingebaut.