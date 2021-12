Von Katharina Schröder

Ladenburg.Das Jahr 2021 bestand aus mehr als dem Coronavirus, auch wenn es das beherrschende Thema war. Im Jahresinterview zieht Bürgermeister Stefan Schmutz Bilanz, wie es der Stadt mit der Pandemie geht, wie sich Ladenburgs Wachstum entwickelt. Und er gibt einen Ausblick, was sich 2022 in Sachen Infrastruktur und Bürgerbeteiligung tun wird.

Herr Schmutz, das Jahr neigt sich dem Ende. Was hat Sie 2021 besonders gefreut?

Es gab auch ein Leben ohne die Pandemie. Das Highlight kann man jeden Abend sehen: Es ist der sanierte Wasserturm, der jetzt in neuem Glanz erstrahlt und sich wieder im Eigentum der Stadt Ladenburg befindet. Das war echt ein großer Meilenstein, den wir dank der Odwin gGmbH und ihrer Geschäftsführerin Gerda Tschira hinter uns gelassen haben. Auch der Kauf des ABB-Areals durch die kommunale Stadtentwicklungsgesellschaft hat mich sehr gefreut, ist es doch eine einmalige Chance für die Stadtentwicklung, und wir haben damit das Heft des Handelns in der eigenen Hand.

Und was hat Sie besonders geärgert dieses Jahr?

Die Enttäuschung ist immer noch greifbar. Genau vor einem Jahr dachten wir, dass 2021 mit der Impfung das Jahr wird, in dem wir die Pandemie überwinden. Jetzt fühlt man sich ein bisschen wie im falschen Film, es geht wieder von vorne los. Geärgert will ich aber nicht sagen, eher enttäuscht. Und mir tut es leid für die vielen, die wirklich darunter leiden. Ob das jetzt der Einzelhandel, die Gastronomie, das öffentliche Leben insgesamt, die Vereinsaktivitäten sind, das ist einfach tragisch.

Wie kam Ladenburg denn aus Ihrer Sicht bisher durch die Pandemie?

Das kann man nicht mit "gut" oder "schlecht" beantworten. Als Verwaltung haben wir unsere Möglichkeiten genutzt. Für Schnelltests haben wir in Ladenburg früh Strukturen geschaffen, es gab Impfangebote und Fahrdienste für Ältere, wir hatten früh Schnelltests in Kindergärten und die UV-C-Filter in den Schulen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass durch die Pandemie zehn Bürgerinnen und Bürger zu früh verstorben sind.

Wie gehen die Ladenburger mit der Pandemiesituation um?

Der Großteil akzeptiert die Einschränkungen und macht mit. Wir hatten eine hohe Impfbereitschaft, und die Nachfrage bei den Testzentren ist groß. Aber klar gibt es auch in Ladenburg Unbelehrbare. Wie in anderen kleinen Städten, haben auch wir einen gewissen Prozentsatz von Bürgern, die sich mit der Situation nicht anfreunden können oder wollen. Diese Menschen stellen sich ins gesellschaftliche Abseits und machen mit der Pandemie Politik. Die Verweigerung gegenüber der Impfung ist quasi eine Verweigerung gegenüber der demokratischen Gesellschaft.

Und wie kommen die Vereine durch die Pandemie?

Im September haben wir die Vereine angeschrieben und genau das gefragt. Knapp 60 Prozent haben sich rückgemeldet, und unterm Strich können wir sagen, dass sie in Bezug auf die Mitgliederzahl stabil durchgekommen sind. Was die finanziellen Sorgen angeht, ist es ein gemischtes Bild. Kein Verein hat finanzielle Existenznöte, aber die ausgefallenen Turniere und Veranstaltungen wie das Altstadtfest schränken die Vereine erheblich ein.

Anderes Thema. Ladenburg hat die 12.000-Einwohner-Marke überschritten. Klappt der Ausbau der Infrastruktur so, wie Sie sich das vorstellen?

Ein Bereich, der uns sehr intensiv beschäftigt, ist die Kinderbetreuung. Da haben wir dieses Jahr zumindest baurechtliche Grundlagen für den Neubau von zwei Einrichtungen geschaffen. Wir rechnen mit anderthalb Jahren Bauzeit, ich vermute, wir werden im ersten Quartal 2023 fertig. Dies bedeutet, dass wir für das Kindergartenjahr 2022/23 den Eltern wirklich eine gewisse Flexibilität abverlangen müssen. Im Bereich Schulkindbetreuung haben wir mit der Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule unsere Hausaufgaben gemacht. Und auch bei der neuen Sporthalle sind wir einen großen Schritt weiter gekommen und haben durch die europaweite Ausschreibung ein Architekturbüro aus Augsburg gefunden.

Im Mai feierte Bürgermeister Stefan Schmutz (r.) mit Mitarbeitern der Bauverwaltung, des Erschließungsträgers und der Baufirma die Einweihung der nun barrierefreien Bushaltestelle Carl-Benz-Platz. Foto: Sturm

Zur Infrastruktur gehört auch der Verkehr.

Da können wir bei den Bushaltestellen anfangen. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, dass diese bis Ende 2022 barrierefrei sind. Mit der Umgestaltung der Haltestellen Ankerplatz und Carl-Benz-Platz haben wir dieses Jahr auch einen großen Schritt gemacht. Nächstes Jahr geht es weiter mit Ruckelshausen.

Und wie sieht es aus beim Thema Radfahren?

Unseren Masterplan, wie wir Ladenburg fahrradfreundlicher machen, arbeiten wir sukzessive ab. Unser berühmter Radweg in der Weinheimer Straße, der ins Nichts führt, wird Richtung Neuzeilsheim geschlossen. Das macht der Rhein-Neckar-Kreis, wir werden passend dazu die Querung von der Straße Am Bildstock aus herstellen. Außerdem fordert uns die nicht einsehbare Ecke heraus, wenn man von der Eisenbahnbrücke zur Bahnhofstraße kommt. Dort sieht man nicht, wer von oben kommt, das wollen wir angehen. Außerdem wollen wir weitere Abstellplätze installieren.

An welche Orte sollen die Abstellplätze kommen?

Wir haben ja schon lange Anlauf genommen für eine überdachte Anlage am Bahnhof. Da hatten wir auch schon die Förderzusage von der Bahn, mussten jetzt aber leider noch mal zurückrudern, weil wir die Vorarbeiten im Tiefbau zeitlich nicht geschafft haben. Nächstes Jahr nehmen wir einen neuen Anlauf.

Einige Spielplätze warten aktuell auf ihre Sanierung, wie geht es weiter?

Wir haben einen anerkannten Forscher mit einem Spielplatzkonzept beauftragt. Es geht aber nicht nur um Spielplätze, auch Jugendliche brauchen Aufenthaltsorte. In diesem Jahr hat uns die Materialknappheit zu schaffen gemacht. 2022 wollen wir aber mindestens drei Spielplätze komplett neu gestalten: den Schlangenspielplatz am Unteren Rech, den Spielplatz am Kastellweg und den an der Deichwiese. Hinzu kommt die Reparatur des Bolzplatzes in der Weststadt. Diese Arbeiten sind auch schon beauftragt und teilweise bereits in der Umsetzung.

Im Gemeinderat klang an, dass Sie mit dem Einsatz der Gremienmitglieder in Bezug auf den Christlichen Bürgerhospitalfonds nicht zufrieden sind. Warum?

Wir reden hier über eine Stiftung. Der Stiftungszweck des Christlichen Bürgerhospitalfonds ist, in Ladenburg Wohnraum zu schaffen für sozial Bedürftige. Wenn eine Stiftung aber hier nicht tätig wird, obwohl sie über eine hohe Liquidität verfügt, verfehlt sie ihren Zweck. Der Gemeinderat ist gleichzeitig Stiftungsrat und hat daher die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, was die Stiftung tun soll. Das ist in den letzten zwei Jahren nicht passiert. Hier brauchen wir daher sehr schnell eine Strategie.

Sind Sie zufrieden mit der Bürgerbeteiligung beim Stadtentwicklungskonzept Ladenburg 2035?

Die Resonanz bei der Veranstaltung im Juli in der Lobdengauhalle war im unteren Rahmen der Erwartung. Aber in der Pandemie bei sommerlichen Temperaturen hatten wir auch nicht mit einer vollen Halle gerechnet. Aufgrund einer Bürger-Umfrage haben wir jetzt ein repräsentatives Meinungsbild zu einer Vielzahl von Themen. Das ist gut und soll in die Planungen einfließen. Im Februar soll es außerdem mit einer Expertenveranstaltung weitergehen. Aber wir planen auch zu anderen Themen Bürgerbeteiligung.

Und zwar?

Im nächsten Jahr haben wir zwei Projekte. Wir wollen die Ausgestaltung des Grünen Boulevard in der Nordstadt mit Bürgern diskutieren. Er soll ein Begegnungsort werden. Dieses Thema ist perfekt geeignet für einen Workshop mit Fachplanern. Aber man muss sehen, was die Pandemie zulässt.

Und was ist das zweite Projekt?

Der Wunsch kam aus dem Gemeinderat heraus: eine Einbahnstraßenregelung in der Luisen- beziehungsweise Schwarzkreuzstraße sowie der neuen Anlage. Eine Umsetzung wäre ein großer Eingriff in die bisherige Verkehrsführung, so etwas geht nicht ohne Bürgerbeteiligung.

Der Ladenburger Haushalt sieht wieder gut aus. Sie kündigten aber an, dass der Puffer der Stadt in den kommenden zwei Jahren aufgebraucht wird. Wie geht es dann weiter?

Der entscheidende Punkt ist, dass wir über eine sehr gute Ausgangslage verfügen. Wir haben eine hohe Liquidität und eine klare Investitionsplanung in Infrastruktur. Wir haben aber auch ein hohes Anspruchsniveau bei freiwilligen Leistungen und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Klimaneutralität. Die kommenden beiden Jahre müssen wir nutzen und Prioritäten setzen. Nicht alles kann gleich wichtig sein, wenn unser finanzieller Rahmen begrenzt ist.

Der Ausbau von E-Ladestationen sollte noch ein gutes Stück vorangehen bis Jahresende. Wie sieht es damit aus?

Wir sind hier nur Überbringer der Botschaft. Im Februar hatten wir mit unserem Partner der MVV insgesamt 18 Ladesäulen bis Jahresende angekündigt. Aber auch hier gibt es Lieferschwierigkeiten. Mir fällt es schwer, nach so langer Verzögerung zu sagen, nächsten Monat ist es so weit, aber nächsten Monat ist es wirklich so weit. Dann werden zwölf Ladepunkte in der Nordstadt installiert. Zwei weitere Stationen in der Stadt folgen im ersten Quartal 2022.

Der Wahlkreis hat nach der Bundestagswahl weniger Abgeordnete als bisher. Hat sich das schon bemerkbar gemacht?

Im Moment macht sich das nicht bemerkbar, aber es ist auch noch früh für eine Bilanz. Unstrittig ist, dass mit Karl A. Lamers und Lothar Binding zwei langjährige, der Region verbundene Abgeordnete nicht mehr als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Franziska Brantner haben wir als zuverlässige, aufgeschlossene Abgeordnete kennengelernt. Aber als Staatssekretärin hat man einen anderen Verantwortungsbereich. Wir müssen deshalb auch mit anderen Abgeordneten des demokratischen Parteienspektrums ins Gespräch kommen.

Kommen wir zur Landespolitik. Im vergangenen Jahr waren Sie unzufrieden damit, welche Aufgaben das Land den Kommunen überlassen hat. Ist das im zweiten Jahr der Pandemie besser geworden?

Nein.

Welche Probleme gibt es?

Es ist schon klar geworden, dass man sich auf Landesebene bemüht. Aber schauen wir uns die Taktung in den vergangenen Wochen an. Da kommt man ja gar nicht mehr mit. Aus Funk und Fernsehen nehme ich wahr, dass neue Verordnungen kommen. Dann lassen wir uns immer überraschen, was diesmal drin steht. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, aber es ist natürlich nicht zufriedenstellend. Insbesondere die damit verknüpfte Erwartungshaltung.

Welche Erwartungshaltung?

Allein das Thema Kontrolle. Wenn es heißt, die Kommunen kontrollieren jetzt die Bestimmungen. Das kann man sagen, aber man soll nicht glauben, dass das auch funktioniert. Da gibt es einfach ein Theorie-Praxis-Problem. Das Thema Impfen war auch so eine Nummer.

Wie meinen Sie das?

Es war grundfalsch, die Impfzentren zu schließen. Dann brauchte man sechs Wochen Aufbauarbeit, damit das System irgendwie wieder funktioniert. Und jetzt stellt man fest, dass man Impfstoff hat, aber Personal fehlt. Und der letzte Coup war die Testpflicht in den Kindergärten.

Aber da ist Ladenburg doch gut aufgestellt.

Ja, wir machen das schon länger, insofern hat uns das nicht ganz so erwischt. Aber zu sagen, liebe Kommunen mit dem neuen Jahr organisiert ihr bitte kurzfristig eigenständig diese Tests, ohne zu wissen, ob der Markt, diese Tests bereithält. Was soll man dazu sagen?

Sind Sie da inzwischen frustriert?

Nein, wir dürfen nicht frustriert sein, wir müssen unseren Job machen. Aber es wäre wichtig, dass die Landesebene intensiver das Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden führt, bevor sie Dinge erwartet, die in der Praxis schwer bis gar nicht umsetzbar sind. Das wäre gerade mit Blick auf die kommenden Monate, die weiter von der Pandemie geprägt sein werden, wichtig. Sonst haben wir auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir müssen diese Politik ja vertreten. Das können wir nur, wenn wir sie auch verstehen und umsetzen können.

Schließen wir mit etwas Schönerem. Worauf freuen Sie sich im nächsten Jahr?

Die Frage ist schön, aber der Ton, der bei der Beantwortung mitschwingt, ist gedämpft. Weil man natürlich nicht weiß, wie die Zukunft wird. Freuen ist das falsche Wort, weil es keine Gewissheit gibt, ich möchte lieber von Wünschen sprechen. Ich wünsche mir, dass es wirklich gelingt, diese Pandemie 2022 hinter uns zu lassen, dass das öffentliche Leben wieder zurückkehrt, und die Sorgen um überlastete Intensivstationen und Angehörige endlich der Vergangenheit angehören.