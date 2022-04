Ladenburg. (stu) Ohne die fachliche Unterstützung des Gartenexperten Werner Molitor, der unter anderem die Leitung der Stadtgärtnerei Mannheim verantwortete, wäre das Projekt Römergarten längst nicht so weit fortgeschritten.

50.000 Euro seien von den Beteiligten investiert worden, um das Lobdengau-Museum noch "erlebbarer" zu machen, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz kürzlich bei der Einweihung des neuen Brunnens. Schmutz war angetan von der "vorbildlichen Gemeinschaftsaufgabe". So dichtete die Stadt zuvor die Terrasse ab, den Hauptteil der Kosten trug die Museumsstiftung, und auch der Heimatbund machte ein paar Tausend Euro locker. Privatspender und Ehrenamtliche brachten sich ebenso in das Projekt ein.

Werner Molitor feierte vor wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag, bei dem er eine Spendenbox aufstellte. Statt persönlicher Geschenke wollte der Jubilar, der sich seit vielen Jahre im Heimatbund und nun auch in der Museumsstiftung engagiert, das Projekt Römergarten unterstützen. Und so übergab Molitor dem Stiftungsratsvorsitzenden Rainer Beedgen die Spende in Höhe von 1430 Euro, für den Zweck, römische Formgehölze anzuschaffen. Die gibt es in figürlicher oder in geometrischer Form, und Molitor schlug vor, dass letztere am besten zum Ladenburger Römergarten passt.

Bei der Übergabe betonte Molitor noch, dass Gärten immer Stätten des Wandels sind. "Ein Garten ist nie fertig, das gilt auch für den Ladenburger Römergarten."