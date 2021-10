Von Axel Sturm

Ladenburg.Ein Marathon bei Minus 20 Grad Celsius auf dem zugefrorenen russischen Baikalsee oder auf einer Höhe von 4000 Metern in Bhutan: Was andere sich kaum vorstellen können, ist für die Personal-Trainerin Claudia Gerling und die Zahnärztin Cristina Ogniben die Würze im Leben. Die beiden Extremsportlerinnen machen den Anfang der neuen RNZ-Serie "Verriggde Ladeberjer".

Verrückt finden die beiden ihre Leidenschaft aber nicht, sie sprechen lieber davon, sich Ziele zu setzen und an die eigenen Grenzen zu gehen. Gerling und Ogniben stehen mitten im Leben, fühlen sich in ihrem hübsch umgebauten Haus in der Neuen Anlage richtig wohl, und beruflich wie privat läuft alles rund. Eigentlich könnten sie ein "bequemes" Leben genießen, aber Bequemlichkeit ist nicht ihr Ding. Regelmäßiger Sport und eine gesunde Ernährung sind für Gerling und Ogniben Selbstverständlichkeiten, und mindestens einmal im Jahr planen sie eine außergewöhnliche sportliche Herausforderung. Die verbinden sie gerne mit ihrer zweiten Leidenschaft: dem Reisen.

Hintergrund Mit den beiden Extremläuferinnen Claudia Gerling und Cristina Ogniben startet die neue RNZ-Serie "Verrigde Ladeberjer". Sie stellt Bürgerinnen und Bürger aus der Römerstadt vor, die selbstverständlich nicht verrückt sind, aber ungewöhnliche, spannende Dinge in ihrem Leben tun. In loser Folge erscheinen in den kommenden Wochen die Serienbeiträge. Vorschläge für weitere "verriggde [+] Lesen Sie mehr Mit den beiden Extremläuferinnen Claudia Gerling und Cristina Ogniben startet die neue RNZ-Serie "Verrigde Ladeberjer". Sie stellt Bürgerinnen und Bürger aus der Römerstadt vor, die selbstverständlich nicht verrückt sind, aber ungewöhnliche, spannende Dinge in ihrem Leben tun. In loser Folge erscheinen in den kommenden Wochen die Serienbeiträge. Vorschläge für weitere "verriggde Ladeberjer" nimmt die RNZ gern unter der Rufnummer 06221 / 519.5733 oder per E-Mail an ladenburg@rnz.de entgegen. stu

Auf die selbst gesteckten Ziele bereitet sich das Paar akribisch vor. "Manche Sachen gelingen, andere nicht", erzählen sie beim RNZ-Besuch. Wenn mal etwas nicht klappt, spornt das die Extremsportlerinnen aber nur weiter an. So hat Gerling beispielsweise mit dem "Tenerife Bluetrail" noch eine Rechnung offen. Diesen Berglauf über hundert Kilometer musste sie 2019 wegen körperlicher Probleme vorzeitig beenden. "Ich musste wegen starker Bauchschmerzen aufgeben. Aber das war’s noch nicht", erzählt Gerling. Im kommenden Jahr will sie sich der Herausforderung erneut stellen.

Eines der größten Abenteuer war für die Läuferinnen 2016 der 250 Kilometer lange Bhutan-Etappenlauf. In sechs Etappen auf einer Höhe zwischen 3000 und 4000 Kilometern führt er quer durch das Land. Und er brachte Gerling und Ogniben an ihre Grenzen. Die Rahmenbedingungen des Himalaja sind extrem: das Übernachten auf dem Boden in einem Klostergarten, der ständige Kampf mit Blutegeln, die Morgentoilette bei Null Grad Außentemperatur, die steifgefrorenen Laufsocken und weit und breit kein warmes Wasser. Das Frühstück bestand täglich aus Toast und Erdnussbutter, die Lebensmittel mussten unterwegs auf den Märkten gekauft werden. "In einer solchen Höhe zu laufen, war eine Riesenherausforderung", sind sich die beiden Sportlerinnen einig. Die Glücksgefühle nach dem Zieleinlauf ließen jedoch Schwierigkeiten, Schmerzen und Entbehrungen schnell vergessen. "Wenn man ambitionierte Ziele erreicht, wird man im Alltag gelassener", sagt Gerling. Ihre Erfahrungen gibt sie beim Coaching weiter. Unvernünftige, risikoreiche Sachen würden die beiden aber nie machen, sagen sie. Auf ihre Projekte bereiten sie sich bestmöglich vor, denn wer so etwas mit Selbstzweifeln angehe, habe meist keine Erfolgschance.

Gerling ist die erfahrenere Läuferin, besonders faszinieren sie Wüstenläufe. Schon mehrfach hat sie am Ultralauf "100 km del Sahara" in Tunesien teilgenommen. Auch den Wüstenlauf "100 Miles of Namib Desert" meisterte Gerling. Die bisher härteste Herausforderung sei aber der 128 Kilometer lange Ultra Trail von Andorra gewesen. "Ich dachte mehrfach ans Aufgeben. Meine Akkus waren total leer", erinnert sich Gerling an 31 Stunden Laufen ohne eine einzige Schlafpause und an eine Strecke, die ihr wirklich alles abverlangte.

Positiver ist ihr der 50. Geburtstag ihrer Partnerin in Erinnerung geblieben. 2010 entschied sich Ogniben dazu, ins Ultra-Laufgeschäft einzusteigen. Das verlangte ihr viel Training ab. Sich einfach schnell für einen Berg- oder Wüstenlauf anmelden, das geht nicht mehr. Längst gibt es Qualifikationswettbewerbe und strenge Zeitvorgaben, um einen Startplatz zu erhalten. Zusammen haben sie auch den 280 Kilometer langen Transalpin-Teamlauf 2017 gemeistert. Und das Paar betont, wie wichtig Vertrauen und Zusammenhalt bei so einem Lauf sind. "Unterwegs gibt es schon mal Konflikte, wenn es unterschiedliche Tempovorstellungen gibt", erzählt Ogniben.

Gemeinschaftliche Zieleinläufe schätze sie aber besonders. Der Lauf von Oberstdorf über die Alpen nach Südtirol ist alles andere als gefahrlos. Rutschige Wiesen, vereiste Laufwege und schlammige Passagen – all diese Bedingungen müssen bei den Zehn-Stunden-Etappen einkalkuliert werden. Ogniben zog sich sogar einen Meniskusriss zu und beendete die Alpenüberquerung trotzdem. Wegen der Knieprobleme absolvierte sie dann aber nur noch kleinere Läufe. Bei einem Skyline-Bergketten-Lauf über 40 Kilometer in Schottland ging Ogniben allein an den Start. "Ich habe Höhenangst und beim Blick in den Abgrund ein mulmiges Gefühl", erklärt Gerlinger. Von der Schönheit Schottlands sind aber beide begeistert.

Dass man den eigenen Körper nicht überfordern darf, merkte Ogniben beim "Trans-Gran-Canaria-Lauf": Ihr Knie machte nicht mehr mit, und sie musste den Wettbewerb abbrechen. Statt durchs Ziel lief sie quasi in den OP-Saal, um sich dort zwei neue Kniegelenke "abzuholen". Mittlerweile kann sie wieder schmerzfrei laufen, und schon haben Ogniben und Gerling wieder Ziele. Fest im Blick haben die beiden den "Internationalen Ultra Trail Mont Blanc" über 55 Kilometer. Eine Botschaft wollen sie aber noch loswerden: Trotz aller Disziplin vor den Läufen gebe es auch eine Zeit danach. Und da achten sie auch mal nicht auf strenge Ernährungsrichtlinien.