Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Perspektiven bezüglich der Einwohnerzahl und der Altersstruktur waren in Ladenburg vor zehn Jahren noch alles andere als rosig. Weniger als 12.000 Bürger zählte die Römerstadt damals, die mit dem höchsten Altersdurchschnitt aller Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis hatte. Die Strukturwende leitete der damalige Bürgermeister Rainer Ziegler gemeinsam mit dem Gemeinderat ein, der mit der Erschließung neuer Baugebiete die richtigen Zukunftsweichen stellte.

Die Baugebiete Hockenwiese und Nordstadt wurden auf den Weg gebracht, und es zogen viele junge Familien in die Stadt, die für ihre Lebens- und Aufenthaltsqualität bekannt ist. Dieser Tage wurde nun erneut die 12.000-Einwohner-Marke "geknackt".

Und es gilt als sicher, dass schon in den nächsten zwei bis drei Jahren die 14.000-Einwohner-Marke erreicht wird. Die Baugebiete Hockenwiese und die Martinsgärten sind zwar fertiggestellt und bezogen, aber in der Nordstadt und im Baugebiet Matzgarten ziehen in den nächsten Monaten die allermeisten Familien erst noch ein.

Dass die 12.000-Einwohner-Marke wieder erreicht wurde, freute auch den Bürgermeister. Stefan Schmutz besuchte daher die Neubürger-Familie Schmidt persönlich, die vor wenigen Wochen in ihr neues Reihenhaus im Baugebiet Matzgarten eingezogen ist. Den Besuch des Bürgermeisters fanden Stefan und Sonja Schmidt "richtig nett", und auch die beiden Töchter Hanna (4) und Lena (2) freuten sich über die Geschenke, die der Bürgermeister überreichte. Der übergab allerlei Nützliches wie beispielsweise Gutscheine für die Stadtbibliothek, für das Lobdengau-Museum und für das Freibad. Natürlich durfte im Geschenkkorb auch das Ladenburger Wimmelbuch, ein Ladenburg-Schirm und einige Ladenburg-Tassen nicht fehlen.

Die Schmidts, die in der Region verwurzelt sind und zuletzt fünf Jahre in Seckenheim wohnten, waren "erleichtert und glücklich", dass es mit dem Hauskauf in Ladenburg geklappt hat. "Einfach war es nicht, hier eine Immobilie zu finden", erzählten die Eltern. Ladenburg sei zwar alles andere als eine preisgünstige Wohngemeinde, aber dafür sei die Infrastruktur – gerade für junge Familien – sehr attraktiv. Die Kinder haben in unmittelbarer Nähe Kindergartenplätze erhalten, die Grundschule sei um die Ecke, und die Einkaufsmöglichkeiten seien erstklassig: Die zweifache Mutter fühlt sich in der Römerstadt bereits richtig wohl. Für sie und ihren Mann ging mit dem Umzug ein Traum in Erfüllung. Sie kennen Ladenburg von ihren Besuchen des Altstadtfestes. Und wenn ein Radausflug geplant wurde, dann war oft die Neckarwiese das bevorzugte Ziel. Die Schmidts sind froh, dass die meisten Erledigungen mit dem Fahrrad getätigt werden können und haben erfreut registriert, dass die Infrastruktur für Radfahrer weiter verbessert werden soll.

"Wir haben schon vor, uns in Ladenburg schnell zu integrieren", erzählte Sonja Schmidt, die Schnupperstunden im benachbarten Tanzstudio "Tanzwerk" gebucht hat. Auch der Eintritt in den Sportverein LSV steht auf der Agenda, denn die Schmidts betätigen sich gerne sportlich in der Gemeinschaft.

"Wir wohnen jetzt in Ladenburg, daher wollen wir uns auch einbringen in der Stadt", sagte Sonja Schmidt. Die Töchter, für die im Vorgarten ein Planschbecken aufgebaut wurde, haben schon ihren Lieblingsplatz gefunden. "Hanna und Lena sind begeistert vom städtischen Schwimmbad", erzählte die Mutter.

Die gute Laune der Familie freute natürlich auch den Bürgermeister, der zwar alle Neubürger willkommen heißt, aber es sei natürlich schon "ein Pfund", wenn junge Familien nach Ladenburg ziehen. Bürgermeister einer überalternden Kommune will Schmutz möglichst nicht sein, obwohl er auch die ältere Generation zur gesellschaftlichen Teilnahme auffordert. So hofft Schmutz, dass schon bald die nächste Ü 70-Party stattfinden kann – eine Veranstaltung, die auch er selbst mit Begeisterung besucht.