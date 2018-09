Ladenburg. (pol/rl) Gegen einen Linienbus prallte ein 12 Jahre alter Radfahrer auf der Neckarstraße am Montagmorgen. Laut Polizeibericht war das Kind um 7.45 Uhr auf dem Weg zur Schule, als es trotz roter Ampel die Neckarstraße auf Höhe des Wasserturms überquerte. Dabei prallte der Junge gegen den Radkasten eines in Richtung Neckarwiese fahrenden Busses.

Der 12-Jährige stürzte und erlitt Schürfwunden an den Beinen. Am Bus, sowie am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.