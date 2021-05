Von Tim Müller

Weinheim. Stahl glüht im Ofen, die Wände sind schwarz vom Ruß der Jahrzehnte. Es riecht nach Eisen – so stark, dass man meint, es auch auf der Zunge zu schmecken. Schwere Werkzeuge liegen auf alten, mit Schrammen übersäten Werkbänken – Zangen, Hämmer, hier und da ein Amboss. Kunstschmied und Restaurator Erich Seifert geht durch seine Werkstatt in der Weinheimer Nordstadt – vorbei an kunstvoll geschmiedeten Hausschildern und mannshohen Kupfer-Skulpturen. "Bei mir ist alles Handarbeit, vom ersten bis zum letzten Arbeitsschritt", erklärt er. Dann bleibt der 71-Jährige vor einer eingestaubten Drehbank stehen. Nach einer kurzen Pause sagt er: "Wegen dieses Geräts bin ich heute Kunstschmied." Was sich wie eine nostalgischen Rückschau in Jugendjahre anhört, ist in Wirklichkeit die Erinnerung an einen schweren Arbeitsunfall, der das Leben des gebürtigen Weinheimers grundlegend veränderte.

Erich Seifert wird 1949 als Sohn eines Schlossers geboren. Er besucht die Realschule und erwirbt die Mittlere Reife. Im Betrieb seines Vaters beginnt er 1966 eine Lehre – obwohl er eigentlich Maler werden will. "Mein Vater war besorgt, was die Leute wohl denken würden, wenn ich als Sohn eines Schlossers Maler werde. Deshalb legte er sein Veto ein", erklärt Seifert. Doch ein Leben als Schlosser kann er sich damals nicht vorstellen. Seifert will die Welt entdecken. Deshalb studiert er ab 1969 an der Fachhochschule Darmstadt Architektur. Das Studium soll ihm als Sprungbrett dienen, um später als Bauleiter fremde Länder kennenzulernen.

Doch Seifert hat erneut kein Glück: Diesmal ist es die Weltwirtschaftskrise von 1975. Viele Betriebe gehen pleite, die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik erreicht bis dahin ungekannte Ausmaße. Seifert muss seinen Traum aufgeben. Stattdessen folgt die Rückkehr in den väterlichen Betrieb. Vier Jahre später legt er die Meisterprüfung ab, 1987 übernimmt der den Betrieb. Seifert ist erfolgreich, beschäftigt bis zu zehn Mitarbeiter – das Geschäft läuft. Wirkliche Freude an seinem Beruf hat er allerdings nicht.

Dann kommt der schicksalhafte Tag im September 2002 als Seiferts Hände beim Schleifen eines Metallrohrs in die Drehbank geraten. Sie werden bei dem Vorfall völlig zertrümmert. "Die Ärzte erklärten mir, dass ich meinen Beruf nie wiederausüben könnte", erinnert er sich. Der Schlosser ist am Boden zerstört – dennoch gibt er nicht auf. Seifert beginnt trotz Schmerzen und krummer Finger Formen aus Kupferblechen auszuschneiden – zuerst einfache Kreise später kunstvolle Blumen. Seine Hände werden wieder beweglicher, die Ärzte können es kaum glauben.

Ein Berufsberater, der Seifert nach seinem Unfall betreut und seine Erfolge sieht, rät ihm sogenannte Kupfertreibkurse zu belegen. Dabei trifft er 2004 auf Alfred Habermann. Der Deutsch-Tscheche gibt weltweit Kurse in Metallgestaltung und gilt durch seine Verbindung von alten Methoden und neuen Formen in der Fachwelt als "Schmiedepapst". Spätestens jetzt wird Seifert klar, ein Zurück in den Beruf des Schlossers, beziehungsweise Metallbauers wie der Beruf mittlerweile offiziell heißt, kommt für ihn nicht mehr in Frage.

Ob beim Schweißen, Flexen...Foto: Mirko Müller

Und so wird Seifert mit 54 Jahren Schüler Habermanns und steigt zu dessen Assistenten auf. "Sein Bild hängt immer noch in der Werkstatt, er wacht sozusagen über mich", erklärt Seifert mit einem Lächeln. Durch seinen Mentor lernt der Weinheimer die künstlerische Seite des Handwerks kennen – als Metallgestalter, wie der Kunstschmied offiziell heißt, kann er seiner Kreativität endlich freien Lauf lassen. "Das ist der große Unterschied zum Beruf des Schlossers, wo es immer nur um das Erledigen von Aufträgen geht", erklärt der Schmied.

Habermann sieht großes Potenzial in Seifert und empfiehlt ihm den Weg des Restaurators einzuschlagen. 2005 folgt daraufhin ein dreimonatiger Aufenthalt als Stipendiat in Venedig am Europäische Zentrum für die Berufe in der Denkmalpflege. Seifert erwirbt den Titel "Maestro Restauro", der in Deutschland allerdings nicht anerkannt wird. Dennoch nimmt der Weinheimer 2006 an ersten Ausschreibungen im Zuge von Restaurierungen teil. Ein Jahr darauf – im Alter von 57 Jahren – legt er die Prüfung zum staatlich geprüften Restaurator des Handwerks ab. Damit hat Seifert auch in Deutschland die berufliche Qualifikation, um offiziell als Restaurator zu arbeiten. "Ab diesem Zeitpunkt lief es einfach wunderbar", sagt der heute 71-Jährige.

Erich Seifert und ein Kollege beim Schmieden einer Skulptur. Jeder Arbeitsschritt ist bei dem Weinheimer Handarbeit. Foto: Mirko Müller

In den folgenden Jahren schafft sich Seifert mit seiner Detailversessenheit und kreativen Ader einen Ruf. Er nimmt an internationalen Schmiedewettbewerben teil, gewinnt Preise. Seine Arbeit wird im In- wie Ausland geschätzt. Auf der kleinen italienischen Insel San Lazaro vor den Toren Venedigs fertigt er ein Jugendstiltor für das armenische Kloster an. In der Schweizer Bundeshauptstadt Bern restauriert er die Bronzestatuen des Bernabrunnen vor dem Bundeshaus.

Doch auch in der Region finden sich Seiferts Arbeiten. In Heidelberg rekonstruiert er die ursprüngliche Kreuzblume aus Kupfer auf der Evangelischen Stadtkirche, für das Besucherbergwerk in Schriesheim fertigt er historische Werkzeuge an. Vor allem die Erneuerung des Rodensteiner Brunnen 2008 in Weinheim sei für ihn etwas besonderes gewesen, sagt Seifert. "Das komplette Eisenwerk und die Bronzefigur habe ich damals restauriert", erzählt er, "den Rodensteiner-Mann habe ich teilweise mit dem Skalpell gereinigt". Fast ein Jahr dauert das Projekt insgesamt. Am Ende erstrahlt der Brunnen in neuem Glanz.

Erich Seifert. Foto: Mirko Müller

"Als Kunstschmied und Restautor braucht man Leidenschaft und Kreativität", erklärt Seifert. "Einfach irgendetwas von jemandem kopieren, das geht gar nicht." Immer wieder müsse man sich fortbilden. "In den letzten 17 Jahren habe ich mehr gelernt als in all den Jahren zuvor." Angefangen von der Planung eines Projekts, über die Auswahl der richtigen Materialien bis hin zum konkreten Schmiedeprozess brauche es ein ordentliches Maß an Vorstellungskraft. "Bei alledem entscheidet man jedoch nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen", ergänzt der Weinheimer.

Obwohl sein Berufsstand selten geworden ist, sieht Seifert ihn nicht in Gefahr. "Es gibt noch genug interessierte junge Leute. Zudem wächst die Wertschätzung für echte Schmiedearbeit wieder", erklärt er. Sein neustes Projekt sei dafür das beste Beispiel. "Gerade probiere ich mich an Damastmessern. Wenn man sieht, wie die im Internet gekauft werden, dann wird einem schnell klar, dass noch viele Menschen Interesse haben an hochwertiger Schmiedearbeit", so Seifert. Er selbst sei zwar mittlerweile Rentner, an aufhören denke er jedoch noch lange nicht. "Dafür habe ich noch zu viele Ideen", schießt der 71-Jährige hinterher. Und so wird Erich Seifert in seiner Schmiede noch länger Herr über Feuer und Eisen sein.