Weinheim. (RNZ) Es war eine unliebsame Überraschung: Carmen Harmand, Leiterin des Amts für Bildung und Sport, entdeckte am Donnerstagabend die Pressemitteilung von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann, laut der ab Montag, 11. Mai, zum Beispiel auch Fußballmannschaften trainieren dürfen, zumindest in "kleinen Gruppen".

Das sei verwunderlich, merkt die Verwaltung an: Auf der Webseite des Landes war auch am Freitag noch zu lesen, dass in einem Fünf-Stufen-Plan ab 11. Mai nur "Sportaktivitäten ohne Körperkontakt" wie "Tennis, Golf und Bogenschießen" möglich sind. Mannschaftssport wurde bis auf Weiteres ausgeschlossen.

"Nun ist die Kultusministerin vorgeprescht." Das sei nicht nachvollziehbar und an der Basis nicht so schnell umsetzbar, erklärten OB Manuel Just und Harmand am Freitag.

Denn in derselben Presseinfo spricht die Ministerin von der "Einhaltung strenger Infektionsschutzmaßgaben". Nähere Handlungsanweisungen dazu liegen allerdings noch gar nicht vor.

Die Stadt hat am Freitag die Vorsitzenden der Sportvereine angeschrieben, um die Lage zu erläutern. Zumal erst in den nächsten Tagen konkrete Regelungen erwartet werden. Die Stadt verstehe den Wunsch nach Lockerungen, wolle aber die Handlungshinweise des Landes abwarten. Dann würden diese mit den Vereinen besprochen.