Von Alexander Albrecht

Weinheim. Gute Nachrichten in schweren Zeiten sind rar, doch es gibt sie. "Die Menschen können sehr froh sein, an der Bergstraße zu leben. Hier ist es sicher", sagt Holger Behrend, der Leiter des Weinheimer Polizeireviers, mit Blick auf die Kriminalitätsstatistik 2019. Das Zahlenwerk sei "unspektakulär" – der Rede wert ist es natürlich trotzdem. Denn tatsächlich haben die Beamten im Bereich des Reviers, zu dem auch Schriesheim, Hirschberg, Hemsbach und Laudenbach gehören, im vergangenen Jahr 4140 Straftaten gezählt, das sind 16 mehr als 2018.

Für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist ein anderer Wert wichtiger. Bei der sogenannten Häufigkeitsziffer wird die Zahl der Straftaten auf 100.000 Einwohner heruntergerechnet. Diese liegt im ganzen Revier bei 4674 und damit deutlich unter der des Landes (5148). Weinheim (5748) pendelt sich zwar über dem Durchschnitt ein. Doch ist die Häufigkeitszahl wesentlich niedriger als in den fünf anderen Großen Kreisstädten im Rhein-Neckar-Kreis. Erfreulich auch die Zahlen für Schriesheim (3886) und Hirschberg (2833).

Weniger positiv ist die Entwicklung bei den Wohnungseinbrüchen. "Nach zwei Jahren rückläufiger Zahlen müssen wir vor allem in den Bergstraßengemeinden wieder eine leichte Zunahme hinnehmen", bedauert Behrend. Auch wenn knapp die Hälfte im Versuchsstadium stecken geblieben sei: "Jeder Fall ist einer zu viel, und wir werden in unseren Maßnahmen nicht nachlassen", verspricht der Revierchef.

Zugleich appelliert Behrend an die Bevölkerung, Vorkehrungen zu treffen. Wer sein Haus mit moderner Sicherheitstechnik ausstatte oder Fenster bei Abwesenheit oder in der Nacht ungekippt lasse, mache es Ganoven schwer bis unmöglich, in die Anwesen einzudringen. Einschließlich der Versuche kam es in Weinheim 2019 zu 42 Einbrüchen, in Hirschberg waren es 20 und in Schriesheim neun.

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Fallzahlen im Einzugsgebiet des Reviers können schon kleine Deliktbereiche die Statistik durcheinanderwirbeln. Der Rückgang der Kriminalität in Weinheim ist etwa vor allem darauf zurückzuführen, dass die Polizei eine Graffiti-Serie aus dem Jahr 2018 aufklären konnte. Derselbe, inzwischen geschnappte Täter ist auch für die Schmierereien in Schriesheim ein Jahr später verantwortlich. Mit dem Ergebnis, dass sich die Straßenkriminalität im vergangenen Jahr in der Weinstadt erhöhte – im gesamten Revier aber seit drei Jahren zurückgeht.

Dass sich Ermittlungsarbeit durch mehr (aufgedeckte) Straftaten bemerkbar macht, ist ebenfalls in Schriesheim zu beobachten. "Dort sind 2019 bei einer Schwerpunktkontrolle der RNV insgesamt 40 ,Schwarzfahrer’ erwischt worden", weiß Behrend. Ebenfalls negativ ins Gewicht fallen in Schriesheim Schlägereien zwischen kleineren Jugendgruppen. Der Mathaisemarkt hat laut Behrend für "keinen Ausreißer" in der Statistik gesorgt. Die Polizeipräsenz mit Vierer-Fußstreifen, das Sicherheitskonzept der Stadt und das von ihr eingesetzte Security-Personal habe gewirkt, ist der Revierleiter zufrieden.

Aufklärungs- und Recherchearbeit haben indes auch für einen Anstieg der Rauschgiftkriminalität im gesamten Revier gesorgt. In Hirschberg ist nur ein einzelner Mann wegen Nötigung, Stalking und Bedrohung für rund zehn Prozent aller Straftaten in der Gemeinde verantwortlich. Das erklärt den hohen Wert bei den dortigen, sogenannten Rohheitsdelikten. Nach wie vor machen Diebstahls-und Vermögensdelikte die Hälfte aller Straftaten aus, wobei letztere deutlich zugenommen haben. Darunter fallen zum Beispiel Internetbetrüger oder die Anrufe "falscher" Polizisten und "Verwandter", die sich angeblich in einer Notlage befinden.

Während die Täter und Hintermänner der perfiden Tricks hier nur schwer zu ermitteln sind, liegen die Aufklärungsquoten bei Körperverletzungen oder Beleidigungen bei mehr als 80 Prozent. Woraus Behrend schließt: "Die Gefahr, im öffentlichen Raum von Unbekannten angegangen zu werden, ist eher gering." Konstant geblieben ist die Zahl der Diebstähle. Im Raum Weinheim sind 2019 insgesamt 253 Fahrräder gestohlen worden, lediglich 33 davon waren unverschlossen. Bei Ladendiebstählen und Autoaufbrüchen verzeichnet die Polizei ein Minus.

"Unauffällig" sind aus Sicht von Behrend die Unfallzahlen. Es gebe keine örtlichen Schwerpunkte, gestorben sei niemand. Ungefähr gleich verteilt sind in der Bilanz die leichten Unfälle (zum Beispiel Auffahren ohne Verletzte) und schweren Unfälle (Vorfahrtsregeln oder Ampelschaltung missachtet). In Schriesheim ereigneten sich 375 Zusammenstöße (minus acht), in Hirschberg mit 196 drei mehr als im Jahr zuvor.