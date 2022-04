Edingen-Neckarhausen. (nip) In diesem Jahr wird die Gemeinde noch insgesamt 160 Flüchtlinge aufnehmen, das teilte Bürgermeister Simon Michler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Auf Anfrage der RNZ informiert Nicole Brecht, Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes, darüber hinaus, dass die geflüchteten Menschen aus den staatlichen Gemeinschaftsunterkünften vom Rhein-Neckar-Kreis zur Anschlussunterbringung zugeteilt werden.

Durch den Krieg, den Russland in der Ukraine entfacht hat, ist eine große Flüchtlingswelle ausgelöst worden, "weshalb davon auszugehen ist, dass der Großteil der zugewiesenen Flüchtlinge aus der Ukraine kommt", sagt Brecht. Die Gesamtlage sei äußerst dynamisch, die durch den Rhein-Neckar-Kreis genannte Zahl sei daher lediglich prognostisch. Aktuelle Informationen erhalte man aber regelmäßig. "Die Zusammenarbeit und der Austausch sind sehr gut", stellt Brecht fest. In der von der Kommune errichteten Unterkunft, der Wohnanlage "am Nussbaum" seien bislang keine der 160 Flüchtlinge untergebracht worden. Um alle Kapazitäten bestmöglich nutzen zu können, seien erst noch einige räumliche Veränderungen erforderlich. "Die Gemeinde besitzt weitere dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Wohnanlage ,am Nussbaum’, auf die wir auch zurückgreifen müssen", teilt Nicole Brecht weiter mit.

In dem früheren Dentallabor in der Gerberstraße in Edingen, angemietet durch den Rhein-Neckar-Kreis, seien nach Kenntnisstand der Gemeinde rund 50 geflüchtete Personen untergebracht. Sie wurden zwar über den kommunalen Bürgerservice angemeldet, werden aber durch den Rhein-Neckar-Kreis versorgt, betreut und unterstützt. Und ihre Anzahl wird nicht auf die Quote der Gemeinde angerechnet.

Die Kommune selbst hat nach Kriegsausbruch mehrfach im Amtlichen Mitteilungsblatt privaten Wohnraum angefragt. Hierüber habe man bislang rund 15 Rückmeldungen erhalten, wovon die Hälfte der Gemeinde angeboten hat, diese möge selbst anmieten. "Die Bearbeitung und die Abschlüsse der Mietverträge stehen noch aus", schildert die Ordnungsamtsleiterin. Alle Vermieter erhielten bei Abschluss eines Vertrages eine angemessene Miete. Darüber hinaus können Vermieter auch direkt mit Geflüchteten ein Mietverhältnis eingehen. Diese Miete wird dann mit dem Rhein-Neckar-Kreis, respektive dem Jobcenter, abgerechnet.

Über die Aufrufe im Mitteilungsblatt hinaus sei die Verwaltung aktiv auf potenzielle Wohnungsgeber zugegangen, um Wohnraum für Flüchtlinge anzumieten. Des Weiteren prüfe man, ob die Gemeinde selbst Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann – eventuell auch nach Umbaumaßnahmen.

Die Gemeinde sei aber weiterhin auf der Suche nach Wohnraum. Wer diesen zur Verfügung stellen möchte, kann sich mit dem Amt für Finanzen und Liegenschaften, Arno Kaiser, Telefon 06203/808-247, Mail: arno.kaiser@edingen-neckarhausen.de, in Verbindung setzen.

Aktuell leben 145 ukrainische Flüchtlinge in Edingen-Neckarhausen, darunter 45 Jugendliche und Kinder, von denen jeweils vier bis fünf die beiden örtlichen Grundschulen besuchen. Das Bündnis für Flüchtlingshilfe (BfF) hat zwischenzeitlich freitags von 14 bis 16 Uhr einen internationalen Treff im Gemeinschaftshaus in der Wohnanlage "am Nussbaum" ins Leben gerufen. BfF-Sprecher Dietrich Herold sagt, trotz widriger Wetterumstände sei das erste Treffen bereits gut angelaufen, auch das zweite an Karfreitag, der für die zumeist orthodoxen Ukrainer nicht auf den 15. April fiel, sei positiv gewesen. Für das dritte werde Rathausmitarbeiter Gerhard Fischer die ukrainischen Flüchtlinge gezielt einladen. Bei Bedarf werde der Treff auf weitere Wochentage ausgeweitet.