Von Axel Sturm

Ladenburg. Die historischen Plätze Ladenburgs mit neuesten digitalen Hilfsmitteln erkunden: Das ist das Ziel der App "Ladenburg Audioguide", die gestern im Rathaus vorgestellt wurde. Die von der Stadt und der Firma vmapit aus Mannheim gemeinsam entwickelte App zielt auf Touristen und Gäste ab, die mit Smartphone oder Tablet in Ladenburg unterwegs sind. Der Audioguide kann kostenlos im App-Store heruntergeladen werden und ist auf iOS- und Android-Geräten nutzbar.

"Eine App muss Sinn machen, und diese App macht Sinn", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Vorstellung des Audioguides im Beisein von vmapit-Partner Stefan Stadler und Maximilian Bauer, Studenten an der Dualen Hochschule und im Rathaus für die digitalen Medien zuständig. Die App sei ein Muss für jeden Besucher, so Schmutz, und das Angebot ein wertvoller Beitrag für ein zeitgemäßes Stadtmarketing.

Der "Ladenburg Audioguide" biete besonders Gästen und Touristen ein zeitgemäßes Informationsangebot für die älteste Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, so Schmutz. An dem Gemeinschaftsprojekt beteiligt waren auch der Arbeitskreis Stadtmarketing, der Bund der Selbstständigen sowie der Heimatbund. 16 Stationen wurden über das Stadtgebiet verteilt eingerichtet, an denen es Wissenswertes über die Geschichte Ladenburgs in Kurzform zu hören gibt.

Stefan Stadler von "vmapit" sprach bei der Vorstellung von einem persönlichen Anliegen, das er mit der App verwirklichen konnte. Er ist in Ladenburg zur Schule gegangen, lebt hier und schätzt die Stadt. "Das kostenlose Angebot ist ein Gewinn für die Bürger, aber auch für die Gäste und Touristen", sagte der IT-Fachmann. Student Maximilian Bauer präsentierte anschließend die App und lud zu einem digitalen Rundgang durch die Altstadt ein.

An den Hörstationen werden die geschichtlichen Abrisse der Sehenswürdigkeiten erklärt, es gibt eine Vielzahl an praktischen Hinweisen. Neben einer Übersicht zum lokalen Angebot der Gastronomie, Hotellerie und zum Einzelhandel enthält die App aktuelle Veranstaltungstipps und Hinweise für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.

Bei der Präsentation stellte Bauer besonders die praktischen Tipps heraus. So wird den Touristen zum Beispiel jedes Museum beschrieben. Ein Klick und man befindet sich auf der Homepage der jeweiligen Einrichtung.

Auch die Parkplätze im Stadtgebiet sind ausführlich beschrieben. In der Rubrik "Angebote" werden etwa das Freibad oder die Stadtbibliothek aufgeführt. Als "sehr schönes Angebot der Stadtverwaltung" bezeichnete Stadler die Möglichkeit für die Gaststätten, Betriebe, Geschäfte und Handwerksunternehmen, sich kostenlos in der App zu präsentieren.

Schmutz und Stadler waren sich einig, dass man eine App nicht überfrachten sollte. Daher sah die Projektgemeinschaft davon ab, auch die umfangreiche Vereinslandschaft zu präsentieren. Veränderungen und Anpassungen werden zwar immer unternommen, aber das Grundgerüst der App sei sehr attraktiv, so Schmutz.

Neben der Weiterentwicklung sei auch die Übersetzung der Texte in weitere Sprachen geplant. Und vielleicht wird einmal sogar ein Abschnitt in der "Ladeberjer Muddersproch" zu hören sein.