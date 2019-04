Weinheim. (keke) Handelt es sich nur um eine vorübergehende Auszeit zur personellen Regeneration oder ist es das politische Ende der Weinheimer Liste? Fest steht: Nach der Kommunalwahl am 26. Mai wird im Gemeinderat die Stimme der derzeit dreiköpfigen WL-Fraktion fehlen. "Was aber nicht heißt, dass es die Weinheimer Liste künftig nicht mehr gibt", sagte Fraktionssprecher Michael Lehner und seine beiden Ratskollegen Karl Bär und Simon Pflästerer am Samstag in der "Stadtschänke". Die WL werde nicht von der Bildfläche verschwinden: "Uns ist nur der Nachwuchs der Unter-40-Jährigen ausgegangen".

Verwandte lediglich als "Listenfüller" zu missbrauchen und die Wähler durch eine "aufgemotzte Liste" zu blenden, sei nicht der Stil der WL, so Lehner: "Wir machen Dinge nur mit Volldampf oder gar nicht." Dass man sowohl von Seiten vieler Bürger aufgeforderte wurde, "doch weiter zu machen", wie auch von anderen Parteien Avancen zur Kandidatur auf ihrer Liste erhalten habe, verhehlte das Trio nicht.

So kandidiert Bär am 26. Mai auf Listenplatz vier der FDP. Rechtsanwalt Simon Pflästerer zieht es aus beruflichen Gründen nach München. Man werde aber "auch ohne am Ratstisch zu sitzen" das Kommunalgeschehen weiterhin "sehr genau beobachten, kritisch verfolgen und die Geschehnisse kommentieren".

Auch unter dem gewählten Oberbürgermeister Manuel Just wäre die Existenz der WL weiterhin erforderlich gewesen, "um die Diskussionen zu begleiten und zu befeuern", schoss das Dreigestirn noch einmal scharf in Richtung von Ratskollegen, die zu den Zusammenkünften ihre Sitzungsunterlagen "im noch verschlossenen Umschlag mitbringen" und "ansonsten nur rumsitzen".

Wenn sich bei der Wahl in fünf Jahren Interessenten fänden, die eine politische Plattform suchten, so könnten diese bei der WL jederzeit einsteigen, redete Lehner Klartext: "Wir lösen uns nicht auf."

Im Rückblick auf die zurückliegenden Gemeinderatsjahre habe man im Vergleich zu den anderen Parteien die meisten Anträge gestellt und diese durch eine solide Gegenfinanzierung fundiert begründet, ließ Pflästerer das zurückliegende Jahrzehnt der "Weinheimer Liste" - ehemals "Weinheim Plus" - noch einmal Revue passieren. Als "Stachel im Fleisch" des Gemeinderats sei man jeweils am Ehrlichsten gewesen.

Seine in der Öffentlichkeit nicht immer gut angekommene Polarisierung mit Alt-OB Heiner Bernhard schrieb Lehner dem "hitzköpfigen" Naturell beider Protagonisten zu. Der eine wie der andere habe jeweils eine unterschiedliche Auffassung davon gehabt, wie man eine konstruktive Kommunalpolitik betreibt. Bernhard habe in dem "diskussions- und oppositionsunfreudigen" Gemeinderat nur "Claqueure" für seine eigenen Vorstellungen gesehen.

Vom "Langmaasweg" bis zur "Hinteren Mult": Zu vieles laufe handwerklich schlecht und dilettantisch, war man sich einig. Im Gemeinderat werde zuviel "nebulöse" und "konzeptionslose Politik" betrieben. Diese Politik hänge mehr mit Personen zusammen als dass sie einer Sache dienlich sei.

Niemand aus den Reihen der anderen habe Ideen, wo Weinheim in 20 Jahren stehen wolle, legte Pflästerer seine Finger in offene Wunden. Die Kreativität des amtierenden Ratskollegiums bewege sich aktuell nahe dem Nullpunkt. Solange in den Führungsspitzen der jeweiligen Parteien die "Generation 60plus" das Sagen habe, werde sich daran auch nichts ändern. Überall werde nur Partei- und Machtpolitik betrieben und ausgespielt, nannte Lehner in seiner Analyse Namen von Personen, die wegen dieser verkrusteten Strukturen und Eifersüchteleien frustriert ausgestiegen seien.

Auf Nachfrage schloss es Pflästerer nicht aus - sollte Manuel Just trotz aller gegenteiligen Behauptungen in sechs Jahren als Nachfolger von Stefan Dallinger für das Amt des Landrats kandidieren - erneut seinen Hut als OB-Kandidat in den Ring werfen zu wollen.