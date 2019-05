Gelöste Gesichter in der "grünen" Ecke des Weinheimer Ratsaals: Nicht nur Landtagsabgeordneter und Stadtrat Uli Sckerl (r.) sowie Bürgermeister Torsten Fetzner (2.v.r.) werden in Zukunft öfter ins Schloss kommen, sondern auch Frieda Fiedler (M.), Tamy Fraas (2.v.l.) und Stefano Bauer (neben Fetzner). Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Es passt so gut, dass man es nicht besser erfinden könnte: "Moment, ich muss kurz mein Fahrrad abstellen", sagt GAL-Fraktionschefin Elisabeth Kramer, als am Montagabend der Anruf der RNZ kommt. Die GAL-Bewerber haben die Präsentation der Kommunalwahlergebnisse im Ratssaal verfolgt, wenig später sind sie zusammen unterwegs.

Die Stimmung ist gelöst: Die grüne Wählervereinigung hat die Weinheimer Gemeinderatswahl klar gewonnen. Die GAL hat über ein Viertel aller Stimmen auf sich vereinigt und neun Ratsmandate geholt. "Nebenbei" hat sich Fraktionschefin Kramer auch noch die Krone der Stimmenkönigin geschnappt.

Es sind Auszeichnungen und Werte, die in Weinheim bisher mit CDU, SPD oder Freien Wählern in Verbindung standen. Jetzt aber schlägt die Stunde der GAL. Stimmenkönigin Kramer und "Vizekönig" Uli Sckerl (10.755 Stimmen) sehen darin keineswegs allein eine Bestätigung des Bundestrends. "Wir lagen ja nicht nur bei der Auszählung der unverändert abgegebenen Stimmzettel vorne; auch die Kandidaten sind gezielt gewählt worden", betont Kramer: "Die Wähler trauen uns persönlich zu, dass wir uns auf Problemfeldern wie Klima- und Umweltschutz sowie Verkehr bewähren und Verbesserungen herbeiführen."

Die GAL habe zudem "interessante und interessierte" Stadträte hinzugewonnen. Man freue sich darauf, künftig als stärkste Ratsfraktion Verantwortung zu übernehmen.

Als Sieger fühlen sich indessen auch die Freien Wähler. Sie haben Platz zwei erreicht und acht Ratssitze errungen. "Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass wir die Fraktionsgröße halten, die wir zuletzt hatten", so Stadtverbandsvorsitzende Monika Springer. Hintergrund: 2014 war die Wählervereinigung nur auf sieben Mandate gekommen, dank des Beitritts von Christina Eitenmüller wurden acht daraus. Jetzt hat man die acht Sitze auch "offiziell".

Haben die Freien Wähler auch vom schwachen Abschneiden der CDU profitiert? "Das war nicht das Feedback, das wir draußen an den Ständen bekommen haben", widerspricht Springer. Vielmehr habe sie einen Unmut gegenüber Parteipolitik im Allgemeinen verspürt, der den ausschließlich kommunalpolitisch orientierten Freien Wählern genutzt habe.

Eine von zwei Wahlverliererinnen ist die CDU: Die Christdemokraten bilden nicht mehr die stärkste Fraktion, rutschen auf Platz drei ab. Fraktionssprecher Holger Haring war am Montagabend nicht zu erreichen, aber CDU-Pressesprecher Sascha Pröhl ging ans Telefon. Das unbefriedigende Abschneiden der CDU habe durchaus mit dem Bundestrend zu tun, spielt er auf die fast allerorts schwachen Ergebnisse der Berliner Koalitionsparteien an.

Immerhin sei die CDU in Weinheim weniger stark abgerutscht als in anderen Städten. Die Christdemokraten dürfen nun aber nicht den Fehler machen, den Grünen hinterherzulaufen, findet Pröhl: "Die Leute wollen mehr CDU, nicht weniger. Greenwashing lohnt sich nicht", sagt er. Dennoch gratuliere er der GAL gern: "Die GAL-Aktiven haben nach außen sicher ein geschlosseneres Bild abgegeben als wir". Zudem sei die GAL dem Wunsch nach einem Generationenwechsel ein Stück weit entgegengekommen.

Stella Kirgiane-Efremidou redet nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ziel war, acht Mandate zu halten, nun haben wir sechs", so die SPD-Fraktionschefin. In der Kernstadt hätten sich die Sozialdemokraten dem - aus SPD-Sicht - verheerenden Bundestrend entgegenstemmen können: "Die Weinheimer vertrauen uns."

In den Ortsteilen sei dies nicht im gleichen Maße gelungen. "Wir wollen die Ortsteilpolitiker nun verstärkt in unser Beraterteam aufnehmen", denkt Kirgiane-Efremidou schon voraus. Natürlich bedauert sie die Entwicklungen in der Bundes-SPD. "Trotzdem ist so etwas für uns Kommunalpolitiker weit weg", sagt sie. Gerade habe die SPD tüchtige Experten in ihren Reihen, die alle wesentlichen Themenfelder besetzen können.

Unbestritten ist, dass bei Sozialthemen auch andere an Boden gewonnen haben. "Wir sind glücklich über die deutlichen Zugewinne. Wir haben uns konsequent für unser soziales Profil eingesetzt", so Carsten Labudda. Er habe mehr Stimmen geholt, als jeder einzelne Christdemokrat, zeigt sich der Fraktionschef von "Die Linke" stolz.

"Ausschlaggebend war unsere Arbeit vor Ort, kein Bundestrend - von dem konnten wir Linken nicht profitieren." Wermutstropfen für Labudda: Trotz deutlicher Zuwächse hat "Die Linke" den dritten Ratssitz knapp verpasst.

Noch deutlicher tritt dieser Widerspruch für Andrea Reister zutage. Die FDP-Fraktionssprecherin hat den Sprung in den Gemeinderat verpasst: "Das Gewählt-Werden ist in Lützelsachsen immer eine enge Angelegenheit", bedauert sie. Gleichwohl freue sie sich darüber, dass die FDP das zweitbeste Wahlergebnis seit 1975 eingefahren habe und nun mit Karl Bär und Wolfgang Wetzel im Rat vertreten ist.

Über den Ratssitz für den rechtskräftig verurteilten Volksverhetzer Günter Deckert freut sich keiner der anderen Gewählten. Besonders bitter: Ohne die Anwendung der "Unechten Teilortswahl" wäre sein Ausgleichsmandat entfallen.