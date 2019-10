Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (nip) Zum 7. April 2020 wird Edingen-Neckarhausen als Kommune den bislang privaten Fährbetrieb auf dem Neckar zwischen Neckarhausen und Ladenburg übernehmen. Das teilte Bürgermeister Simon Michler am heutigen Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz mit. Demnach soll der neue kommunale "Regiebetrieb" in der Stabstelle des Bürgermeisters angesiedelt werden. Der Gemeinderat muss dem Vorhaben in seiner Sitzung kommende Woche noch zustimmen.

Michler geht davon aus, dass der Fährbetrieb jährlich einen Zuschussbedarf von 50.000 Euro haben werde. Im Verlustfall will Ladenburg die Nachbarkommune finanziell unterstützen, wie Bürgermeister Stefan Schmutz sagte. Darüber hinaus will Edingen-Neckarhausen versuchen, Zuschüsse von Land und Kreis zu erhalten.

Derzeit wird die Fähre von sieben Familien betrieben, die verschiedene Anteile halten. Die Übernahme durch die Gemeinde war notwendig geworden, weil die Hauptanteilseigner im Juni überraschend angekündigt hatten, aussteigen zu wollen.