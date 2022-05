Edingen-Neckarhausen. (joho) Der Jahresbericht falle wie der des vergangenen Jahres bescheiden aus, da sämtliche Aktivitäten wie das beliebte Grillfest eingestellt worden seien, so Vorsitzender Johannes W. Fischer eingangs der Jahreshauptversammlung des Kleingärtnervereins Neckarhausen. Dazu begrüßte er neben einer Reihe von Ehrenmitgliedern auch Helmut Losert vom Bezirksverband Mannheim in der DJK-Gaststätte "Winzli". Kassier Erwin Ferlik wurde im Rahmen der Versammlung für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt. Losert überreichte die Anerkennung des Verbandes in Form der Goldenen Ehrennadel samt Ehrenurkunde.

Fischer berichtete, dass coronabedingt keine gemeinsamen Arbeiten durchgeführt werden konnten, zugleich aber nur wenige Mitglieder von sich aus Einsatzbereitschaft gezeigt hätten. So hätten einige wenige dafür gesorgt, dass die Anlage in der Neckarstraße einigermaßen sauber gehalten wurde. "Wenn im Winter das Wasser abgestellt wird, ist keiner mehr zu sehen", bedauerte Fischer. Und auf die Aufforderung, Winterschäden zu beseitigen, habe er zudem oft "nicht zitierfähige" Antworten erhalten, berichtete der Vorsitzende.

Damit nicht genug. Wenn im Frühjahr das Wasser wieder angestellt werde, seien die wenigsten Mitglieder vor Ort, um ihre geöffneten Wasserhähne zu schließen. Dies habe nun darin gegipfelt, dass ein Vorstandsmitglied beim Versuch, das Wasser in den betroffenen Gärten abzustellen, gestürzt sei und sich verletzt habe. Der Vorstand habe beschlossen, dass in einem solchen Fall künftig der komplette Leitungsstrang geschlossen bleibe.

In Sachen Toilettenreinigung konnte Fischer eine Lösung präsentieren. Nachdem seit der letzten Versammlung keine Lösungsvorschläge zum Dauerthema "Verbesserung der Hygiene" seitens der Mitglieder eingegangen seien, habe sich die Ehefrau eines Mitgliedes dazu bereit erklärt, die Reinigung zu übernehmen. Falls aber die Aufforderung zum Sauberhalten der Örtlichkeiten nicht eingehalten würde, werde die Anlage abgesperrt, kündigte der Vorstand an.

Fischer bedankte sich abschließend bei allen, die dazu beigetragen hätten, dass das abgelaufene Vereinsjahr trotz Corona gut verlaufen sei. "Corona hat uns natürlich arg gebeutelt, wir sind aber trotzdem gut über die Runden gekommen", so die erfreuliche Botschaft von Schatzmeister Ferlik. Gut im grünen Bereich zeigte sich deshalb der Kassenbestand des 37 Mitglieder zählenden Vereins, was auch auf eine erneut hohe Spendenbereitschaft zurückzuführen sei. Prüfer Helmut Bair bescheinigte dem Kassier eine ordentliche Kassenführung.

Bei den Vorstandswahlen wurden die Zweite Vorsitzende, Kamille Barial, Kassier Erwin Ferlik sowie sie Revisoren Helmut Bair und Claus Schmitt einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Nach regulatorischen Ankündigungen und der Absage des Vatertagsfestes aus organisatorischen Grünen schloss die harmonische Versammlung.