Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Die großen Kinos in der Region sind den meisten Filmfreunden ein Begriff. Das Kinopolis in Viernheim, Cineplex und Cinemax in Mannheim oder der Luxor-Filmpalast in Heidelberg locken täglich Tausende Besucher an. Fernab dieser Filmpaläste bedienen aber auch zahlreiche kleine Kinos in der Region die Sehnsüchte der Cineasten. In der Serie "Film ab!" stellt die Rhein-Neckar-Zeitung diese Häuser vor.

Weit über die Ortsgrenzen hinaus reicht der Ruf des "Olympia-Kinos" in Hirschberg-Leutershausen. Betrieben wird es seit rund zehn Jahren vom "Förderkreis Olympia-Kino", dessen Mitglieder das kleine Filmtheater durch engagierten Einsatz mehrfach vor dem Untergang bewahrt haben. Heute genießt das kleine Dorfkino für viele Filmfreunde so etwas wie "Kult-Status".

Das breit gefächerte Filmprogramm umfasst alle Genres von Drama, Komödie, Action- und Animationsfilm bis hin zu Dokumentarfilmen und Klassikern. Ab und zu werden auch Filme in Originalsprache gezeigt. Für Kinder gibt es nachmittags ein eigenes Kinderprogramm. Zweites Standbein neben dem Filmprogramm ist die Kleinkunst-Bühne, auf der hochklassige Künstler, Kabarettisten und Musik-Ensembles auftreten. Ein bis zweimal im Jahr gibt es die fast schon legendären "Stummfilmabende", die von Pianist Jens Schlichting live am Klavier begleitet werden.

Im Frühjahr und Herbst findet in Kooperation mit dem "Verein kultureller Genüsse" an jeweils zwölf Abenden das "Schlemmerkino" mit Film und passendem Menü statt, das regelmäßig Besucher aus der ganzen Region anzieht. Im Juli wird das "Kinofest" mit Livemusik, Bewirtung, Kinder-Kino und Open-Air-Kino an der gegenüberliegenden Markthalle gefeiert.

Anfang August gibt es nochmals ein externes "Open-Air-Kino" vor der idyllischen Kulisse der Alten Mühle im Hirschberger Ortsteil Großsachsen. Ansonsten läuft über die großen Ferien das "Sommerkino" mit ausgewählten Filmen. Für die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die das Kino in diesem Umfang gar nicht zu stemmen wäre, wird einmal im Jahr ein "Helferfest" gefeiert.

Im Herbst beteiligt sich das Olympia-Kino mit zwei bis drei Veranstaltungen am "Europäischen Filmfestival der Generationen". Zu ausgewählten Filmen des Festival-Programms werden jeweils interessante Gesprächspartner eingeladen. Auch in der Reihe "Film & Gespräch" sind regelmäßig Regisseure oder fachkundige Akteure zu Gast und stehen im Anschluss an den Film für Publikumsfragen zur Verfügung.

Stets sehr gefragt sind die Veranstaltungen aus der Reihe "Jazz & Wein" mit hochkarätiger Livemusik und edlen Weinen. An Männer - aber nicht nur - richten sich die "Männerabende" mit Kultfilm, Kostümierung und kulinarischem Extra. Sonntags gibt es mehrmals jährlich eine "Kino-Matinee", unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein oder der Volkshochschule.

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen und anderen Hirschberger Vereinen beteiligt sich das Kino mit speziellen Filmen an Gedenkveranstaltungen. Mit dem Ar- beitskreis Schriesheimer Senioren besteht eine Partnerschaft mit Veranstaltungen speziell für die ältere Generation. Kurz vor Weihnachten sind die kleinen Kinofans zum Puppentheater eingeladen. Pünktlich zur längsten Nacht des Jahres stehen im Kino dann noch die "Kurzfilmtage" an.

Das Olympia- Kino verfügt über ein modernes Kassensystem, das eine Kartenreservierung bereits Wochen im Voraus über die Kino-Homepage erlaubt. Der Vorverkauf von Film-Tickets ist an der Kinokasse während der Öffnungszeiten möglich. Das Kino ist barrierefrei und auch für Rollstuhlfahrer zugänglich.

Außerhalb der Spielzeiten kann das Kino mit 130 Plätzen für private, geschäftliche oder Schulveranstaltungen gemietet werden. Wer sich über die Aktionen des Olympia-Kinos auf dem Laufenden halten will, kann den Kino-Newsletter mit allen Terminen abonnieren.

Info: Olympia-Kino, Hölderlinstraße 2, 69493 Hirschberg-Leutershausen; Anfahrt: RNV-Linie 5 - Haltestelle Leutershausen Bahnhof, Fußweg circa zehnMinuten. Keine festen Kino-Parkplätze. Internet: www.olympia-leutershausen.de; E-Mail: kino@ olympia-leutershausen.de; Telefon: 06201/509195. Vorstellungs- und Öffnungszeiten: 16 Uhr, 18 Uhr, 20.15 Uhr (abhängig vom Tagesprogramm). Kartenreservierung: Online über die Kino-Homepage oder telefonisch, (Schlemmerkino-Karten inklusive Platzwahl über www.schlemmerkino.net); Förderkreis: Wiebke Dau-Schmidt und Renate Keppler-Götz (E-mail: foerderkreis@olympia-leutershausen.de).