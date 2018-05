Der Standort für die neue Kita "Neckar-Krotten" im Gemeindepark in Edingen ist nicht unumstritten. In einer Bürgerinformation äußerten sich kürzlich Anwohner besorgt, was Lärm- und Verkehrsentwicklung betrifft. Foto: sti

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mit einer 21 Punkte umfassenden Tagesordnung befasst sich heute Abend der Gemeinderat von 18 Uhr an in öffentlicher Sitzung im Bürgersaal im Edinger Rathaus. Mit dem Neubau der Kindertagesstätte "Neckar-Krotten" in der Goethestraße in Edingen (Gemeindepark), steht dabei ein nicht unstrittiger Punkt auf der Agenda.

Zurzeit sind die "Neckar-Krotten" in einem ansehnlichen Container-Provisorium auf dem Sportgelände der Pestalozzi-Schule untergebracht. Die Verwaltung erklärt hier zu Recht, dass das Geld für die Container quasi "verbrannt" wird, ohne einen Gegenwert zu schaffen. Zudem verweist sie auf die Bedarfszahlen im Bereich der Kinderbetreuung. Man brauche die Kita, betont Bürgermeister Simon Michler, um den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Es ist ein bisschen kompliziert: CDU- und SPD-Fraktion forderten für den Bau der Kita "Neckar-Krotten" einen Architektenwettbewerb mit Verweis darauf, dass nur durch den Wettbewerb die besten architektonischen und die wirtschaftlichsten Lösungen zu erzielen seien. Es sei Aufgabe und Pflicht, als öffentliches Gemeinwesen Wettbewerb in allen Bereichen zuzulassen, betonte die CDU bereits im Juli dieses Jahres.

Den Siegerentwurf lieferte das Büro MGF Architekten aus Stuttgart, Ausführungsplanung und Ausschreibung soll der Gemeinderat jetzt genehmigen und dem Bauantrag zustimmen. Bürgermeister Michler, die Unabhängige Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) und die Offene Grüne Liste (OGL) hatten sich gegen einen Architektenwettbewerb ausgesprochen - auch vor dem Hintergrund, dass man mit dem Pfälzer Architektenbüro Hort + Hensel beim Bau der Kita "Martin Luther" in Edingen kurz zuvor erfolgreich und kostengünstiger zusammengearbeitet hatte. Zum Vergleich: Die Kita "Martin Luther" blieb im Kostenrahmen von 3,4 Millionen Euro, für die von der Größe her vergleichbare Kita "Neckar-Krotten" stehen Gesamtkosten von 4,5 Millionen Euro im Raum.

Zudem ist der Standort im Gemeindepark in Edingen nicht unumstritten. In einer Bürgerinformation äußerten sich kürzlich Anwohner besorgt, was Lärm- und Verkehrsentwicklung betrifft. Zuletzt erklärte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), er könne nicht nachvollziehen, dass die Gemeinde auf einem im Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands deutlich als Altlast gekennzeichneten Gebiets eine Kita errichten wolle. Bauamtsleiter Horst Göhrig hatte in besagter Bürgerinfo auf ein umfangreiches Gutachten verwiesen. Demzufolge sei in der als Müllhalde missbrauchten einstigen Kiesgrube nichts "Auffälliges" festzustellen gewesen.

Nicht zuletzt steht infrage, ob die teils sehr alten Bäume im Park tatsächlich geschont werden, so wie die Planer das versichern.

Die Gemeinderatssitzung startet jedoch mit etlichen Zahlen und der Jahresrechnung für 2016. Danach geht es unter anderem noch einmal um die Bebauungspläne "Neckarhausen-Nord" und "Neu-Edingen", um Bauanträge und hierbei besonders um eine Erweiterung der Verkaufsfläche der Aldi-Filiale in der Treidlerstraße, was die Verwaltung ablehnt. Außerdem plant die Verwaltung die Anschaffung eines Elektro-Dienstfahrzeugs zum Preis von knapp 21.000 Euro für den Amtsboten. Hierfür wäre es erforderlich, eine Ladesäule zu installieren. Denkbar wäre das vor dem Rathaus in der Grünanlage, die Herstellungskosten betragen 4000 Euro.

Ferner wird sich der Rat mit dem digitalen Sitzungsmanagement, mit Integrationsmanagement, Grünflächen, Ruftaxi, Terminplanung und dem Abschied von CDU-Fraktionsmitglied Andreas Hauck.

Info: Öffentliche Gemeinderatssitzung am heutigen Mittwoch, 18 Uhr, im Bürgersaal des Edinger Rathauses.