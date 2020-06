Weinheim/Region. (web/ans/hö) Die Folgen einer Gewitterfront haben Weinheim am Mittwoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Als die Feuerwehr der RNZ am Mittwochabend dankenswerterweise einen ersten Bericht zur Lage in der Stadt schickte, betonten die Verantwortlichen, dass es sich um eine vorläufige Bilanz handle: Einige Einsätze liefen noch. Auch in Hirschberg und Schriesheim hielt das Unwetter die Feuerwehren auf Trab.

> In Weinheim verursachte das Unwetter mit seinen Blitzschlägen und Starkregenfällen eine Vielzahl an Schäden und rief die Feuerwehr besonders in der Weststadt und in Lützelsachsen wieder und wieder auf den Plan. Angesichts der großen Zahl an Alarmierungen waren alle Feuerwehrabteilungen im Einsatz. Aber auch im Vorderen Odenwald kam es auf die Feuerwehr an: Einer der ersten Einsätze führte die Kräfte zum Wanderparkplatz "Ursenbacher Höhe". Der starke Regen hatte einen Hang abrutschen lassen, ein Teil der Fahrbahn war blockiert. Die Feuerwehrleute sicherten die Stelle, dann übernahm die Straßenmeisterei. Fast zeitgleich holten Polizeibeamte die Feuerwehr in die Grundelbachstraße, um eine Wohnungstür zu öffnen: In der darunter liegenden Wohnung kam Wasser durch die Decke.

Danach seien die Einsatzmeldungen rasant angestiegen, "und die Feuerwehr musste die Alarmstufe erhöhen, um weitere Freiwillige Kräfte zu alarmieren", so Feuerwehrsprecher Daniel Paradiso. Mit Tauchpumpen, Wassersaugern und Wasserschiebern pumpten die Einsatzkräfte Keller aus. In der Weststadt traf es besonders den Friedrich-Ebert-Ring, aber auch im Forlenweg, in der Leberstraße, in der Stettiner Straße und am Multring drückten die Wassermassen in die Anwesen. In Lützelsachsen waren neben der Rilkestraße die Wallstraße, die Rieslingstraße, die Gewerbestraße, die Bergstraße und die Weinheimer Straße betroffen. Auch hier standen überwiegend Keller und Garagen unter Wasser. Ein Alarm entpuppte sich hier als Irrtum: Im Ringweg roch es zwar nach einem Brand durch Blitzeinschlag, aber es stank nur der Kamin, dessen Rauch durch die Wetterlage nach unten drückte.

Auch dass die Brandmeldeanlage der Maria-Montessori-Schule in der Weststadt auslöste, ist wohl auf die Unwetterlage zurückzuführen. Die Koordination der vielen Einsätze und der sechs Feuerwehrabteilungen übernahm die Einsatzzentrale im Feuerwehrzentrum an der Bensheimer Straße. Hier wurden die Einsätze, die die Leitstelle Rhein-Neckar meldete, entgegengenommen und priorisiert.

> In Hirschberg war die Feuerwehr am Mittwochnachmittag vier Mal gefordert: in der Bahnhof-, in der Gartenstraße und zweimal bei derselben Adresse in der Heddesheimer Straße. Bei allen Einsätzen musste Wasser aus Kellern und einem Lichtschacht entfernt werden, so Kommandant Peter Braun. Die zwölf Feuerwehrleute nutzten hierfür Wassersauger und Tauchpumpen. Um kurz vor 17 Uhr waren die Einsätze beendet.

Die Schriesheimer Wehrleute kümmerten sich um den Pappelbach, der die Talstraße überschwemmte. Foto: Feuerwehr Schriesheim

> In Schriesheim musste die Feuerwehr zu drei nennenswerten Einsätzen mit 19 Mann und drei Fahrzeugen ausrücken. Brennpunkt war die Talstraße: Dort drohte in der Höhe von "Kling-Malz" ein kleiner Bach in ein Wohnhaus zu laufen. Die Bewohner hatten schon Tauchpumpen in Stellung gebracht. Die Feuerwehr unterstützte sie dabei. Am Schützenhaus war unterdessen der Einlauf des Pappelbaches verstopft.

Dadurch lief der Bach über und überschwemmte die Talstraße. Da die Feuerwehr den Einlauf selbst nicht freibekam, rückte eine Baufirma mit einem Bagger an; die Straßenmeisterei reinigte später die Straße. Auch der Kanzelbach wurde immer voller. In der Kernstadt wurde an der Hofstraße die Stauung aufgehoben, damit das Wasser abfließen konnte. Um 15.30 Uhr, so Kommandant Oliver Scherer, waren die Einsätze zu Ende.