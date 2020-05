Alfred Speiser, der sowohl die „Brennessel“ in Hemsbach als auch das „Moderne Theater“ in Weinheim (im Hintergrund) betreibt, will sich nicht unterkriegen lassen. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Hier das ausgefallene Münchner Filmfest im April, dort Cannes als das gleichfalls abgesagte, weltweit wichtigste Filmfestival Mitte Mai. Hinzu kommen unzählige abgebrochene Dreharbeiten oder zeitlich verlegte Leinwandpremieren. Selbst James 007 Bond alias Daniel Craig musste passen und hat "Keine Zeit zum Sterben". Der für dieses Frühjahr angekündigte und mit Spannung erwartete letzte Leinwandauftritt von Craig wurde auf den Herbst verschoben.

Hintergrund Angst vor dem "Würgegriff" - Speiser richtet Appell an Politik Kinobetreiber Alfred Speiser will dem Artikel über die Lage der Lichtspielhäuser "Modernes Theater" und "Brennnessel" eine persönliche Anmerkung beigefügt sehen. Die RNZ-Redaktion gibt sie an dieser Stelle wieder, verbunden mit einem Dankeschön für die Offenheit im Gespräch. Es wird indes betont, dass [+] Lesen Sie mehr Angst vor dem "Würgegriff" - Speiser richtet Appell an Politik Kinobetreiber Alfred Speiser will dem Artikel über die Lage der Lichtspielhäuser "Modernes Theater" und "Brennnessel" eine persönliche Anmerkung beigefügt sehen. Die RNZ-Redaktion gibt sie an dieser Stelle wieder, verbunden mit einem Dankeschön für die Offenheit im Gespräch. Es wird indes betont, dass es sich bei nachfolgendem Zitat um die persönliche Auffassung von Speiser handelt, nicht die der Rhein-Neckar-Zeitung. "Die Coronakrise hat mich in ihrem Ausmaß überrascht. Dabei mussten Maßnahmen ergriffen werden, die ich voll umfänglich mitgetragen habe. Doch – ,Time goes by’ – hat sich Vieles zum Besseren gewendet,und man muss von einer rein gesundheitlichen Bewertung der Lage wegkommen. Die Gefahr, die Gesellschaft auf unabsehbare Zeit grundlegend zu schädigen, die hohen Hürden unseres Grundgesetzes umzustoßen und damit das demokratische System zu gefährden, wird von Tag zu Tag größer. Führer, die hauptsächlich auf Angst basierend ein Volk in den Würgegriff nehmen, hatten und haben wir genug. Dieser Gefahr sollte sich unser Land nicht aussetzen. Es ist höchste Zeit, den Beraterstab umzustrukturieren und die verschiedenen Ratschläge nach bestem Wissen und Gewissen zu gewichten. Das haben unsere Amtsträger geschworen: Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Werden Sie sich Ihrer umfänglichen Aufgabe endlich bewusst."

[-] Weniger anzeigen

Das Coronavirus hält die Filmszene im Würgegriff. Ganz zu schweigen von den Kinobetreibern, deren Säle auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Ob kleines Programmkino oder große Kette: Für fast alle Lichtspielhäuser stellen die Schließungen eine Existenzfrage dar.

"Kino ist ein Publikumsort. Wenn das Publikum nicht kommen darf, können wir nichts machen", beschreibt Alfred Speiser, Chef des Weinheimer "Modernen Theater" und des Hemsbacher Programmkinos "Brennnessel" die "außergewöhnliche und schwierige" Situation. Rund 17 Millionen Euro Verlust machen nach Angaben des Hauptverbands Deutsches Filmtheater (HDF Kino) die derzeit 1734 Kinospielstätten in Deutschland jede Woche. "In Weinheim verliert das Moderne Theater rund 12.000 Euro, die Brennessel rund 8000 Euro pro Schließungsmonat", legt Speiser seine Zahlen offen. Viele Kinobetreiber hätten den Eindruck, dass man sie "am langen Arm verhungern" lässt, macht Speiser im Gespräch mit der RNZ seinem Ärger Luft. Aktuell wisse er um kein politisches Statement, das sich auch nur mit der Möglichkeit einer Wiedereröffnung unter Corona-Auflagen befasst.

Seit Mitte März, als die Schließung in Kraft trat, generiert er keine Umsätze mehr aus dem normalen Geschäftsbetrieb. Auf der anderen Seite bleibt ein Großteil der Fixkosten bestehen. Dankenswerterweise hätten aber seine Geschäftspartner ausnahmslos "Deals" mit ihm gemacht, so Speiser.

Trotz Kurzarbeitergeld – Kino ist ein Niedriglohnsektor – könnten weder Festangestellte noch Aushilfen eine längere Durststrecke lange aushalten, ohne selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Ein ausdrückliches Lob spricht Speiser seinem "hoch motivierten und treuen Mitarbeiterstamm" aus. Ihnen fehle das Kino nicht nur emotional. Hinzu kommen die individuell verschiedenen Auswirkungen "von Existenzangst bis zum Herunterfahren von Konsum".

Dass es zu einem bundesweiten Kinosterben kommen wird, ist laut Speiser so gut wie sicher: "In einer ersten Welle nach einem voraussichtlich schlechten Start bis zum ersten Blockbuster. In einer zweiten dann, wenn die ausgehandelten Stundungen oder Kredite bedient werden müssen, und das Kino noch unter Restriktionen leidet." In welchem Umfang, darüber könne allerdings nur spekuliert werden. Selbst wenn die Filmsäle frühestens Mitte Juni wieder öffnen sollten, werde das Kino anschließend noch mindestens vier Monate danach unter einem akuten Filmemangel leiden, sagt Speiser: "Zum einen bringen die Verleiher im Sommer keine großen Filme an den Start, und zum anderen leiden die Besucher wahrscheinlich unter der tief sitzenden Angst, sich außerhalb der eigenen vier Wände anzustecken." Ohnehin lade der Sommer eher zu Outdoor-Vergnügungen ein.

Nichtsdestotrotz geht Speiser davon aus, noch eine Weile durchhalten zu können. Wenn nach der Öffnung der normale Geschäftsbetrieb wieder anlaufen könne. Davon gehe er derzeit aber nicht aus: "Es wird höchstens ein Warmlaufen."

Die erzwungene Schließung nutzt Speiser unterdessen zur Auffrischung des Foyers, zur Generalüberholung der Technik sowie "zur Erarbeitung kreativer Ideen, die den Erlebniswert eines Kinobesuches weiter steigern können". Allerdings müsse leider mehr als die Hälfte der geplanten Investitionen zum Überleben des "Modernen Theaters" und der "Brennessel" eingesetzt werden.

Den Bedeutungsgewinn von Streamingdiensten stuft Speiser als nächste große Herausforderung ein. Zumal das klassische Kino durch die Krise geschwächt in einen Kampf ziehen müsse, der laut Speiser ohnehin an David gegen Goliath erinnert. "Unsere Gäste sind in der dunklen Nacht der Silberstreif am Morgenhimmel", zeigt er sich für deren Unterstützung in Form des Kaufs von Solidaritätsgutscheinen und Spenden dankbar. Die Renaissance von Autokinos nimmt er dagegen mit zwiespältigen Gefühlen wahr. Er sei stets der Meinung gewesen, dass gutes Autokino eine Nische besetzen kann. Doch der jetzige Überbietungswettbewerb ergebe wirtschaftlich keinen Sinn und sei viel zu improvisiert. Die "Macher" stammten meist nicht aus der Branche und seien sich der Komplexität einer solchen Form von Kino oft nicht bewusst. Aber: "Der Begriff Kino wird ausgesprochen und gelesen."

Kein Geschäftsbetrieb mehr, aber weiter bestehende Fixkosten: Das Programmkino „Brennessel“ in Hemsbach verliert rund 8000 Euro pro Schließungsmonat. Foto: Dorn

Unterkriegen lassen wolle er sich nicht, so Speisers Fazit: "Mit einem so treuen Publikum an der Seite und derart engagierten Mitarbeitern müssen unsere Säle wieder mit Leben gefüllt werden." Was immer auch kommen mag: Er sei "wild entschlossen, mit allen wieder ans Netz zu gehen".

Info: Kinomacher Alfred Speiser hält am Sonntag, 3. Mai, ein Schmankerl bereit. Die unter der Regie von Joachim Gund bereits "live" aufgeführte literarisch-konzertante Lesung des "Faust" mit Katja Hoger, Markus Weber und Holger Mattenklott sowie Wilfried Althammer am Flügel wird in der "Brennnessel" aufgezeichnet und am Abend ab 18.30 Uhr unter https://www.facebook.com/kinobrennessel/ ausgestrahlt.