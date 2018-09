Von Marco Partner

Weinheim. Ein Magnet soll sie wieder werden, ein Ort zum Bummeln und Verweilen, an den es vor allem die Kundschaft jenseits der 60 verschlägt. Mit Textilgeschäften, Blumenladen, Reisebüro, Arztpraxen und einem Café soll sich die Karlsberg-Passage bald in ganz neuem Glanz präsentieren und sich in ein lebendiges Carré verwandeln. Aktuell aber fristet der 1989 errichtete Shopping-Komplex noch ein tristes Dasein. Viele verwaiste Handelsflächen, kaum Kundschaft. Einsam und verlassen plätschert in der Mitte der Mall ein Brunnen vor sich hin. Noch wirkt das mehrgeschossige Gebäude eher wie eine Geister- statt wie eine Einkaufspassage.

"Deshalb bauen wir es ja um", so Projektleiter Max Zeitz von Wesbau Consulting, der beauftragten Baubetreuungsgesellschaft aus Mannheim. Aber weniger als Umbau, vielmehr als "umfangreiche Revitalisierung" versteht er das rund 30 Millionen Euro schwere Vorhaben. Schließlich müsse nicht elementar in die Substanz eingegriffen, sondern gezielt Korrekturen vorgenommen werden.

... so stellt sich Projektchef Max Zeitz das Karlsberg-Carré in Zukunft vor. Foto: Dorn

In zwei Abschnitte ist das Projekt gegliedert. Der erste wird laut Zeitz Mitte bis Ende Oktober starten. Vom Bereich der Bahnhofstraße an wird man sich in das Innere des Gebäudes vorarbeiten. Der Brunnen wird durch eine Rolltreppe ersetzt, und zwei gläserne Aufzüge sollen die Kunden barrierefrei zu den einzelnen Stockwerken sowie zur Tiefgarage führen: "Die Menschen sollen gerne und bequem rein- und rauskommen."

Einzig die Handelsflächen Richtung Institutstraße bleiben zunächst unangetastet - und weiter geöffnet. Dorthin sollen die Bestandsmieter während der ersten Phase umgesiedelt werden, sodass sie ihre Geschäfte auch während des Bauabschnitts nicht schließen müssen. So zieht zum Beispiel ein Textilhändler vorübergehend in die ehemaligen Räume eines abziehenden Handy-Anbieters. Bis voraussichtlich Juli 2019 dauert Phase eins. Von Juli bis Dezember des kommenden Jahres wird dann der Bereich der Institutstraße neu gestaltet. Im Januar 2020 ist die offizielle Eröffnung vorgesehen.

Bevor sich Wesbau Consulting jedoch anschickte, die Karlsberg-Passage aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken, wurde eine Milieu-Analyse durchgeführt. "Wir haben genau hingeschaut: Welche Leute wohnen da eigentlich, wie ticken sie und was sind ihre Vorlieben", so Zeitz. Schnell war klar, dass in Weinheim der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen mit 25 Prozent ungewöhnlich hoch ist. "Was die Einwohner angeht, ist es die älteste Stadt der Region. Und das wird wohl in den nächsten 30 Jahren so bleiben", sagt er mit Blick auf den demografischen Wandel. Deshalb geht man bei der Neukonzipierung konkret auf die Zielgruppe ein. Zeitz: "Auch wenn man es nicht glauben mag, es gibt viele Stammkunden. Sie brauchen eine Versorgung in ihrem Umfeld - und die soll jetzt deutlich erweitert werden."

Ein Dienstleistungs- und Einkaufsparadies für das "gesetztere" Publikum ... Visualisierung: Wesbau

So dürfen Besucher künftig in der unteren Etage an 18 Läden auf 2900 Quadratmetern vorbeischlendern. Neben Modeboutiquen, Hörakustik und Schuhgeschäft werden sich auch ein Feinkostladen, ein Optiker und ein Reisebüro niederlassen. Alles klimatisiert, mit einladenden Schaufenstern, anthrazitfarbenen Böden, integrierten Grünflächen sowie Sitzmöbeln zum Pausieren. Auch mit einem Bank-Institut sei man bereits in finalen Gesprächen.

Vor allem aber die Themen Gesundheit und Dienstleistung sollen in ein neues Licht gerückt werden. Das Obergeschoss wird sich in eine Art Ärztehaus verwandeln: Mit Kinder-, Augenarzt oder Physiotherapeuten soll das bestehende Angebot ergänzt werden. Auch das Niveau der Terrasse im Außenbereich wird angehoben und ist per Aufzug erreichbar. Die Tiefgarage (200 Parkplätze) wird von der Bahnhof- wie von der Institutstraße aus befahrbar sein und mit einem modernen Licht- und Leitsystem ausgestattet.

Letztlich klingt die Revitalisierung nicht nur für Senioren verlockend: Kinobetreiber Alfred Speiser etwa hat sich zuletzt mit Überlegungen befasst, das ehemalige Billiard-Café umzukrempeln. Die Pläne hängen aber davon ab, ob hier auch ein passender Gastronom gefunden wird. Besucher sollen dann mit Freunden an Geburtstagen oder anderen Events gemeinsam einen Film ansehen, vor allem aber Videospiele auf der Riesenleinwand zocken können. Dieses Angebot gibt es im Modernen Theater bereits heute, allerdings nicht zu klassischen Kino- und Ausgehzeiten.

"Wir wollen mehr Frische und weniger Muff. Wir werden hier endlich wieder einen Hauch Leben reinlassen", betont Zeitz. Er freut sich, dass das lange gehegten Vorhaben nun endlich verwirklicht werden kann. Die Pläne sollen übrigens am Mittwoch, 12. September, im Ausschuss für Technik und Umwelt vorgestellt werden.