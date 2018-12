Der Parkplatz in der Institutstraße ist künftig ohne Schranken erreichbar, kostenlos wird er aber nicht. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Die Erneuerung der Weinheimer Innenstadt schreitet voran: Der Umbau der "Karlsberg-Passage" zum "Karlsberg-Carrée" beginnt im Januar 2019. Am Donnerstag, 27. Dezember, werden 15 Parkplätze für die Allgemeinheit gesperrt; sie stehen Baustellenfahrzeugen zur Verfügung. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Diese 15 Parkplätze - das sind knapp ein Drittel der Gesamtfläche - werden voraussichtlich bis Mitte 2020 den Baufirmen vorbehalten bleiben.

Die Schranken der Ein- und Ausfahrt sowie der dazugehörende Kassenautomat sind in den vergangenen Tagen abgebaut worden. Das Parken wird dann - wie beispielsweise am Amtshausplatz - mit Parkscheinen geregelt. Dazu wird ein neuer Parkscheinautomat installiert. Die erste Stunde ist weiterhin kostenlos. Zudem weist die Stadt darauf hin, dass der Parkplatz regelmäßig kontrolliert wird und nach einer Übergangsfrist ab 23. Januar 2019 bei fehlendem Parkschein 30 Euro plus sieben Euro Tagessatz verlangt werden. Dies sei nötig, um Dauerparker fernzuhalten.

Für die gesamte Dauer der Baumaßnahme erfolgt die Zufahrt auf den Parkplatz über den Stichweg entlang des Gebäudes Institutstraße 5 (Unfallarztpraxis) als Einbahnstraße. Am Ende des Weges wird nach links direkt auf den Parkplatz abgebogen. Das Verlassen des Parkplatzes ist dann über die bisherige Ausfahrt ohne Schranke möglich. Die Institutstraße wird von der Kreuzung Dr.-Bender-/Babostraße her kommend gesperrt. Die Zufahrt wird nur für Anlieger-, Anliefer- und Baustellenverkehr erlaubt.

Während des Umbauzeitraums kann die Zufahrt in die Tiefgaragen Karlsberg-Passage und Atrium nur über die Einfahrt Bahnhofstraße erfolgen. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage Karlsbergpassage ist über die Institutstraße möglich. Auch in der Tiefgarage Karlsbergpassage kann die erste Stunde kostenlos geparkt werden. Um die Einschränkungen für Anwohner und Besucher der Innenstadt möglichst gering zu halten, habe die Stadt mit dem Investor in den vergangenen Wochen "intensive Gespräche" geführt, betont deren Sprecher Roland Kern.

Während der üblichen Anlieferzeiten der Fußgängerzone - an Werktagen zwischen 6 und 10 Uhr - dürfen Lastwagen der Baufirmen von der Bahnhofstraße kommend in die Fußgängerzone und weiter in die Institutstraße fahren.

Für den Besuch der Innenstadt ist auch das Parkhaus Burgengarage (Schlossbergterrasse) in der Grundelbachstraße sehr gut geeignet, da man nach Abstellen seines Fahrzeugs im Parkhaus über den Steg eine direkte Anbindung zur Fußgängerzone hat.