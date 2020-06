Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Nur einzeln dürfen die Schüler der Jugendmusikschule derzeit vom Hof her ihre Übungsstätte in der Alten Schule in Edingen betreten.

Es ist in Weg, der direkt an den Toiletten vorbeiführt, wo sich die Schüler die Hände waschen sollen. Eine Treppe höher kennzeichnen markierte Bereiche, wo die Schüler auf ihren Lehrer warten sollen. Philippe Wolter holt an diesem Nachmittag Thien-An Weinacker zum Gitarrenunterricht ab. "Es dauert nur noch einen Moment", sagt Wolter zur RNZ-Reporterin, die bei dieser Stunde dabei sein kann. In Corona-Zeiten brauchen die Vorbereitungen etwas länger, Hygieneauflagen müssen erfüllt und dokumentiert werden. Der elfjährige Thien-An und sein Lehrer sitzen sich in gebührendem Abstand gegenüber, die Fenster sind an diesem Nachmittag geöffnet. Beide sind froh darüber, dass seit Mitte Mai wieder Präsenzunterricht stattfinden kann, auf absehbare Zeit indes nur als Einzelunterricht. Für den Unterricht der Ensembles fehlt es vor allem an Räumen – zurzeit steht der Jugendmusikschule, eine Außenstelle der Musikschule Mannheim, ausschließlich die Alte Schule in Edingen zur Verfügung. Die Pestalozzi-Grundschule benötigt ihre Räumlichkeiten coronabedingt selbst.

Thien-An hat ohnehin stets Einzelunterricht, Gitarre spielt er seit 2015. Sein Vater habe ihm zunächst ein "bisschen gezeigt, wie es geht", spiele aber ansonsten Schlagzeug oder Cajon in seiner Band "Feldsalat".

Schlagzeugunterricht nimmt Thien-An, der die sechste Klasse des St. Raphael Gymnasiums in Heidelberg besucht, ebenfalls in der Jugendmusikschule. Weitere Hobbys seien Freizeitfußball und Tischtennis beim TC Edingen.

Die Rückkehr zum Präsenzunterricht sei eine gute Sache, findet er: "Ich habe mich noch mehr als sonst auf den direkten Unterricht mit meinem Lehrer gefreut", meint der Elfjährige.

"Wir haben die Zeit mit Online-Unterricht überbrückt", schildert Wolter. Er gab seinen Schülern feste Termine, teilte Gruppen auf in Einzelpersonen, und lehrte via Skype. "Das ging ganz gut, ist aber nicht dasselbe wie von Angesicht zu Angesicht", sagt er. Normalerweise sitze er neben seinen Schülern, und beide schauten gemeinsam in die Noten. Und vor Corona konnte Wolter dabei auch unkompliziert die Arm- oder Handhaltung seiner Schüler korrigieren. Das geht nun nicht mehr.

"Ich bin froh, dass wir wieder Präsenzunterricht anbieten können. Es ist einfacher, den Klang zu hören, zusammenzuspielen oder Fragen zu beantworten", findet der Lehrer. Beim Online-Unterricht agiere man immer etwas zeitversetzt und man falle sich dadurch auch ins Wort. "Aber trotzdem waren wir froh über diese Möglichkeit. Das ist Gold wert, über Wochen hinweg so den Unterricht aufrechterhalten zu können", meint Wolter weiter.

"Es ist toll, dass ich hier wieder Gitarre spielen kann", sagt auch Thien-An und beginnt seine Übungen, um sich warmzuspielen. "Er ist toll", lobt ihn sein Lehrer. Thien-An war bereits zweimal beim Musikwettbewerb "Jugend musiziert" dabei, erhielt dabei als Neunjähriger die volle Punktzahl im Solospiel und im vorletzten Jahr gemeinsam mit Duopartner Maximilian Mangold vom Sachgebietsleiter "Zupfinstrumente" die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Der Elfjährige wechselt zu einem Stück aus dem Heft "Spanish Pieces" von Cees Hartog. Er wirkt frei von Nervosität und spielt locker. Und das trotz Gesichtsmaske, die Schüler und Lehrer als weitere Schutzmaßnahme tragen müssen. Aus den Nebenzimmern wehen Klavier- und Klarinettenklänge herüber.

Stört das nicht? "Nein, da gewöhnt man sich dran", sagen Gitarrenschüler und -lehrer, beide irgendwie tiefenentspannt auch unter erschwerten Unterrichtsbedingungen.